НАБИС

НА́БИС (др.-греч. Νάβις, лат. Nabis) - спартанский политик и реформатор.

Родился между 250 и 240 годами до н.э. Сын Демарата (IG XI, 4, 716). Женой Набиса была некая Апега (Polyb., XIII, 7), которую обычно ассоциируют с Апией, дочерью бывшего тирана Аргоса Аристиппа. Отец Армена (Polyb., XXI, 3, 4). Набис, возможно, был потомком побочной ветви Еврипонтидов . Традиция, идущая от Полибия и воспринятая Титом Ливием, рисует Набиса жестоким тираном, склонным к насилию и кровавым репрессиям.

Он в 207 году до н.э. стал опекуном малолетнего царя Пелопа, сменив на этом посту Маханида, погибшего в битве при Мантинее (Polyb., XIII, 6, 1). Захватил власть силой, возможно, убив Пелопа. Вероятно, официально принял титул царя (Liv., XXXIV, 31, 13). В отличие от традиционных спартанских царей имел телохранителей, жил во дворце (Liv., XXXV, 36, 1) и администрацию формировал исключительно из своих родственников и друзей. Придя к власти, изгнал часть богатых граждан, конфисковал их имущество и раздал его своим сторонникам (Polyb., XIII, 6; XVI, 13). Был склонен к террору: во время войны с Римом в 195 году до н.э. он, желая напугать оппозицию и «выбить» деньги у богатых граждан для своей армии, уничтожил 80 юношей из самых знатных семей (Liv., XXIV, 27, 6–8).

Продолжал прежнюю социальную политику царей-реформаторов Агиса IV и Клеомена III , укрепляя мощь Спарты с помощью зачисления на военную службу новых граждан (Polyb., XIII, 6, 4–5; XVI, 13, 1–2). Освободил часть илотов , наделив их гражданскими правами (Liv., XXXVIII, 34, 6; Plut. Philop., 16), и распределил землю среди безземельных спартанцев и своих наемников (Liv., XXXIV, 31, 11). Освобожденным илотам предоставил возможность жениться на женах и дочерях их бывших господ (Polyb., XVI, 13, 1). Внес изменения в политический строй Спарты, возможно, упразднив герусию и заменив ее коллегией патрономов (Paus., II, 9, 1). Ему также иногда приписывают уничтожение эфората (Plut. Cleom., VIII). Успешно вел войну с Ахейским союзом, пока в 198 году до н.э. Ахейский союз не принял сторону Рима во II Македонской войне (Liv., XXXII, 23, 1). Набис не обладал достаточными ресурсами, чтобы справиться с такой коалицией. После того, как в 197 году до н.э. он отказался подчиниться требованию Фламинина и прекратить военные действия (Liv., XXXII, 11), римский сенат объявил ему войну (Liv., XXXIII, 43, 6; 8–9; XXXIV, 22, 5).

Он потерпел поражение от римлян при Гифии в 195 году до н.э. и был вынужден заключить мирный договор на очень тяжелых условиях: предоставление независимости лаконским городам, огромная контрибуция в 500 талантов, запрет иметь флот и т.д. Его сын был отправлен в Рим в качестве заложника (Polyb., XXI, 3, 4). Римляне не лишили Набиса власти и не заставили Спарту стать членом Ахейского союза, хотя власть тирана оказалась ограничена только самой Спартой и ее окрестностями.

Он был предательски убит в 192 году до н.э. Алексаменом, начальником отряда этолийцев, которые прибыли в Спарту в качестве его союзников (Liv., XXXV, 35–37; Plut. Phil., XV, 3–12).

Исторические источники :

Полибий. Всеобщая история (Polybius, IV, 81, 13; 13, 6–8; 16, 13, 1–3 и т. д.);

Павсаний. Описание Эллады (Pausanias, IV, 29, 10–11; VII, 8, 4–5; 9, 2; VIII, 50, 5–10; 51, 2);

Тит Ливий. История Рима от основания города (Livius, XXIX, 12, 14; XXXI, 25, 3–10; XXXII, 19, 6; 21, 9–13; 38, 2–4; 40, 10; XXXIII, 43, 6; 44, 7–45, 4; XXXIV, 22–52 passim; XXXV, 12–35 passim; XXXVII, 25, 6, 11–12; XXXVIII, 59, 7).