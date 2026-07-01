НАБИ

Груп­пи­ров­ка ху­дож­ни­ков, сло­жив­шая­ся в Па­ри­же около 1888.

(Франц. Nabis – про­ро­ки, от др.- евр. «на­би» – про­рок). Её ос­но­ва­те­ля­ми бы­ли сту­ден­ты ака­де­мии Р. Жю­лиа­на М. Де­ни, П. Бон­нар, П. Се­рю­зье, П. Э. Ран­сон, А. Г. Ибель, не­до­воль­ные ру­ти­ной ака­де­мич. пре­по­да­ва­ния. Ле­том 1888 Се­рю­зье по­бы­вал в Понт-Аве­не, от­ку­да при­вёз об­ра­зец но­вой жи­во­пис­ной эс­те­ти­ки – ма­лень­кий пей­заж, на­пи­сан­ный под рук. П. Го­ге­на и по­лу­чив­ший в груп­пе назв. «Та­лис­ман». Во­оду­шев­лён­ные т. н. син­те­тиз­мом Го­ге­на и понт-авен­ской шко­лы (от­кры­тый цвет, уп­ло­щён­ные объ­ё­мы, рез­ко обо­зна­чен­ный кон­тур), мо­ло­дые ху­дож­ни­ки со­з­да­ли «брат­ст­во про­ро­ков», про­воз­вест­ни­ков иск-ва бу­ду­ще­го. Вско­ре к ним примк­ну­ли сту­ден­ты Шко­лы изящ­ных ис­кусств Э. Вюй­ар и К. К. Рус­сель. В нач. 1890-х гг. объ­еди­не­ние по­пол­ни­лось но­вы­ми чле­на­ми, сре­ди них – Ж. Ла­комб и А. Май­оль, ряд иностр. ма­сте­ров [Я. Вер­ка­де (Ни­дер­лан­ды), Ф. Вал­лот­тон (Швей­ца­рия), Й. Риппль-Ро­наи (Вен­г­рия), М. Бал­лин (Да­ния)]. «Брат­ст­во» бы­ло соз­да­но в под­ра­жа­ние тай­ным об­ще­ст­вам; его дея­тель­ность но­си­ла ха­рак­тер иг­ры: со­б­ра­ния про­хо­ди­ли в мас­тер­ской Ран­со­на, на­зван­ной «Хра­мом»; ка­ж­дый из «про­ро­ков» был на­де­лён осо­бым име­нем, в их об­ще­нии со­блю­дал­ся оп­ре­де­лён­ный це­ре­мо­ни­ал.

Твор­че­ст­во «на­би­дов» ох­ва­ты­ва­ло раз­личные сфе­ры иск-ва: при­клад­ную пе­чат­ную гра­фи­ку, те­ат­раль­ные де­ко­ра­ции, ков­ро­де­лие и вит­раж­ное иск-во, на­стен­ные рос­пи­си, ос­ве­тит. при­бо­ры, ке­ра­ми­ку, шир­мы для жи­лых ин­терь­е­ров. Тем са­мым оно вклю­ча­лось в ши­ро­кое дви­же­ние мо­дер­на (ар ну­во), стре­мив­шее­ся к син­те­зу ис­кусств, к пре­об­ра­зо­ва­нию ок­ру­жаю­щей сре­ды. Про­дви­же­нию ис­кус­ст­ва «Н.» спо­соб­ст­во­ва­ли га­ле­реи З. Бин­га, А. Вол­ла­ра и осо­бен­но Ле Барк де Бут­ви­ля. Зна­чит. роль в его по­пу­ля­ри­за­ции сыг­рал ж. «Revue blanche». При­знан­ным тео­ре­ти­ком груп­пы был М. Де­ни, рас­смат­ри­вав­ший жи­во­пись как вы­ра­же­ние объ­ек­тив­но­го ду­хов­но­го на­ча­ла в субъ­ек­тив­ном ви́­де­нии че­ло­ве­ка. В та­кой трак­тов­ке вос­при­ня­тые от П. Го­ге­на ус­лов­ные фор­мы на­пол­ня­лись ре­лиг. со­дер­жа­ни­ем. На пер­вом эта­пе го­ге­нов­ская сис­те­ма объ­е­ди­ня­ла всех чле­нов со­об­ще­ст­ва, но в даль­ней­шем в нём от­чёт­ли­во обо­зна­чи­лись две вет­ви. Ху­дож­ни­ки, близ­кие к спи­ри­туа­ли­сти­че­ско­му кры­лу сим­во­лиз­ма ( М. Де­ни , П. Се­рю­зье, П. Э. Ран­сон, Я. Вер­ка­де), ра­бо­та­ли круп­ны­ми плос­ко­стя­ми цве­та, об­ве­дён­ны­ми чёт­ким кон­ту­ром. Т. н. ин­ти­ми­сты (П. Бон­нар, Э. Вюй­ар, К. К. Рус­сель) пи­са­ли сцен­ки по­все­днев­ной жиз­ни в сво­бод­ной жи­во­пис­ной ма­не­ре и, от­ка­зы­ва­ясь от сим­во­лич. обо­зна­че­ния выс­ших идей, пред­по­чи­та­ли тон­кую смы­сло­вую иг­ру, скры­тую в сю­жет­ных на­мё­ках. Раз­ли­чия идей­ных и эс­те­тич. по­зи­ций при­ве­ли к творч. обо­соб­ле­нию уча­ст­ни­ков со­об­ще­ст­ва, за­вер­шив­ше­му­ся его рас­па­дом к 1903, ко­гда пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние ж. «Revue blanche».

Автор статьи: В. А. Крюч­ко­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)