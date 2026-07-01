НАБИ
Группировка художников, сложившаяся в Париже около 1888.
(Франц. Nabis – пророки, от др.- евр. «наби» – пророк). Её основателями были студенты академии Р. Жюлиана М. Дени, П. Боннар, П. Серюзье, П. Э. Рансон, А. Г. Ибель, недовольные рутиной академич. преподавания. Летом 1888 Серюзье побывал в Понт-Авене, откуда привёз образец новой живописной эстетики – маленький пейзаж, написанный под рук. П. Гогена и получивший в группе назв. «Талисман». Воодушевлённые т. н. синтетизмом Гогена и понт-авенской школы (открытый цвет, уплощённые объёмы, резко обозначенный контур), молодые художники создали «братство пророков», провозвестников иск-ва будущего. Вскоре к ним примкнули студенты Школы изящных искусств Э. Вюйар и К. К. Руссель. В нач. 1890-х гг. объединение пополнилось новыми членами, среди них – Ж. Лакомб и А. Майоль, ряд иностр. мастеров [Я. Веркаде (Нидерланды), Ф. Валлоттон (Швейцария), Й. Риппль-Ронаи (Венгрия), М. Баллин (Дания)]. «Братство» было создано в подражание тайным обществам; его деятельность носила характер игры: собрания проходили в мастерской Рансона, названной «Храмом»; каждый из «пророков» был наделён особым именем, в их общении соблюдался определённый церемониал.
Творчество «набидов» охватывало различные сферы иск-ва: прикладную печатную графику, театральные декорации, ковроделие и витражное иск-во, настенные росписи, осветит. приборы, керамику, ширмы для жилых интерьеров. Тем самым оно включалось в широкое движение модерна (ар нуво), стремившееся к синтезу искусств, к преобразованию окружающей среды. Продвижению искусства «Н.» способствовали галереи З. Бинга, А. Воллара и особенно Ле Барк де Бутвиля. Значит. роль в его популяризации сыграл ж. «Revue blanche». Признанным теоретиком группы был М. Дени, рассматривавший живопись как выражение объективного духовного начала в субъективном ви́дении человека. В такой трактовке воспринятые от П. Гогена условные формы наполнялись религ. содержанием. На первом этапе гогеновская система объединяла всех членов сообщества, но в дальнейшем в нём отчётливо обозначились две ветви. Художники, близкие к спиритуалистическому крылу символизма (М. Дени, П. Серюзье, П. Э. Рансон, Я. Веркаде), работали крупными плоскостями цвета, обведёнными чётким контуром. Т. н. интимисты (П. Боннар, Э. Вюйар, К. К. Руссель) писали сценки повседневной жизни в свободной живописной манере и, отказываясь от символич. обозначения высших идей, предпочитали тонкую смысловую игру, скрытую в сюжетных намёках. Различия идейных и эстетич. позиций привели к творч. обособлению участников сообщества, завершившемуся его распадом к 1903, когда прекратил существование ж. «Revue blanche».
Автор статьи: В. А. Крючкова.