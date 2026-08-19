НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Го­род в Рос­сии, на се­ве­ро-вос­то­ке Та­тар­ста­на, центр Ту­ка­ев­ско­го района.

Нас. 513,2 тыс. чел. (2010, перепись); вто­рой по чис­лу жи­телей го­род Та­тар­ста­на пос­ле Ка­за­ни . Н. Ч. – один из цен­тров гор. аг­ло­ме­ра­ции (св. 800 тыс. жит.), в со­став ко­то­рой вхо­дят так­же го­ро­да Ела­бу­га и Ниж­не­камск. Порт на ле­вом бе­ре­гу Ниж­не­кам­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на р. Ка­ма). Ж.-д. стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Бе­ги­ше­во (к юго-за­па­ду от го­ро­да).

В 1626 груп­пой ела­буж­ских кре­сть­ян во гла­ве с Ф. По­по­вым ос­но­ва­но по­се­ле­ние Чал­нин­ский По­чи­нок (с кон. 1640-х гг. с. Мыс-Чел­ны, позд­нее Мы­со­вые Чел­ны, с 1920-х гг. Крас­ные Чел­ны). С 1630–40-х гг. су­ще­ст­во­ва­ло с. На­бе­реж­ная Сло­бо­да (Бе­реж­ные Чел­ны, с 1910-х гг. На­бе­реж­ные Чел­ны). В 1650 для их охра­ны от ко­чев­ни­ков бы­ла по­строе­на Чел­нин­ская кре­пость (ра­зо­бра­на в 1652). В сер. 17 в. в Мы­со­вых Чел­нах и На­береж­ной Сло­бо­де про­хо­ди­ли яр­мар­ки. Во 2-й пол. 17 – 1-й пол. 18 вв. се­ле­ния не­од­но­крат­но ра­зо­ря­лись во вре­мя баш­ки­ро-тат. вос­ста­ний; в хо­де Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75 их жи­те­ли мо­би­ли­зо­вы­ва­лись в вой­ска пов­стан­цев, по­став­ля­ли им про­до­воль­ст­вие. В нач. 19 в. у с. Бе­реж­ные Чел­ны воз­ник­ла Чел­нин­ская при­стань (спе­циа­ли­зи­ро­ва­лась гл. обр. на пе­ре­вал­ке зер­на, с нач. 1840-х гг. од­на из круп­ней­ших в ниж­нем те­че­нии Ка­мы), че­рез неё от­прав­ля­лась б. ч. гру­зов с яр­ма­рок, про­хо­див­ших в г. Мен­зе­линск; функ­цио­ни­ро­ва­ли кон­то­ры круп­ных па­ро­ходств. В 1912–17 здесь по­строе­ны эле­ва­тор (тре­тий по объ­ё­му хра­ни­лищ по­сле Но­во­рос­сий­ско­го и Са­мар­ско­го) и пром. пред­при­ятия. В 1921–26, с 1930 го­род Н. Ч. (в 1926–1930 с. Чел­ны). Центр На­бе­реж­но-Чел­нин­ско­го (Чел­нин­ско­го) кан­то­на (1921–1930), Чел­нин­ско­го р-на (с 1930, в 1976 пе­ре­име­но­ван в Ту­ка­ев­ский) Тат. АССР, Тат. ССР (1990–92), Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан (с 1992). В 1930-е гг. в со­став Н. Ч. во­шёл пос. Крас­ные Чел­ны. Раз­ви­тие го­ро­да во 2-й пол. 20 в. свя­за­но с раз­работ­кой неф­тя­ных ме­сторо­ж­де­ний на юго-вос­то­ке Та­тар­ста­на, строи­тель­ст­вом Ниж­не­кам­ской ГЭС и Кам­ско­го ком­п­лек­са за­во­дов по про­из-ву боль­ше­груз­ных ав­то­мо­би­лей (Ка­мАЗ). В 1982–88 го­род на­зы­вал­ся Бреж­нев. В 1984 в со­став го­ро­да вклю­че­ны де­рев­ни Ор­лов­ка, Си­до­ров­ка и др.; в 2006 – с. Бо­ро­вец­кое (все из­вест­ны с 1630–40-х гг.).

На тер­ри­то­рии го­ро­да ис­сле­до­ва­ны по­се­ле­ния и мо­гиль­ни­ки сруб­ной куль­ту­ры (На­бе­реж­но­чел­нин­ский, Беть­кин­ские и др.) и при­ка­зан­ской куль­ту­ры (Крас­но­клю­чин­ские, Кзыл­та­ус­кое), се­ли­ща имень­ков­ской куль­ту­ры (На­бе­реж­но­чел­нин­ское, Чабь­ин­ское), ос­тат­ки бул­гар­ских и бул­га­ро-та­т. по­се­ле­ний 13–16 вв. (Ор­лов­ское, Са­мо­ска­ков­ское и др.). Со­хра­ни­лись: ц. Свя­тых Кос­мы и Да­миа­на (1845–59) и Свя­то-Воз­не­сен­ский со­бор (1872–89) в рус­ско-ви­зан­тий­ском сти­ле, ку­печ. до­ма и тор­го­вые лав­ки на ул. Цен­траль­ная (кон. 19 – нач. 20 вв.), быв. да­ча куп­ца Д. И. Ста­хее­ва на бе­ре­гу Ниж­не­кам­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (1908–09; с 1927 са­на­то­рий «Тар­лов­ский»), Чел­нин­ский эле­ва­тор (1914–17). В 1970–80-е гг. го­род за­страи­вал­ся по ген­пла­ну 1973 (арх. Б. Р. Ру­ба­нен­ко и др.) с пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­кой «ком­плек­сов» и ши­ро­ки­ми про­тя­жён­ны­ми про­спек­та­ми. Воз­ве­де­ны: 9- и 12-этаж­ные до­ма, об­ли­цо­ван­ные плит­кой «чел­нин­ка»; ста­ди­он «Ка­мАЗ» (1975–1977), зда­ние Транс­агент­ст­ва (1977, арх. Г. Бур­ков), 14-этаж­ная гос­ти­ни­ца «Та­тар­стан» (1977–78, ар­хи­тек­то­ры М. Х. Аги­шев, Р. Х. На­сы­ров, М. Г. Хай­рул­лин). В 1982–91 буль­вар Эн­ту­зиа­стов ук­ра­шен мо­ну­мен­таль­ны­ми ком­по­зи­ция­ми (скульп­ту­ра И. М. Ха­но­ва «Ан­гел- хра­ни­тель», 1991). В 1990–2000-е гг. по­строе­ны: 24-этаж­ная гос­ти­ни­ца «Си­ти- центр» (1980-е гг. – 2008), Ле­до­вый дворец спор­та (2005), Дво­рец бра­ко­со­че­та­ния (2007–08, ар­хит. мас­тер­ская Е. Н. Пес­то­ва и С. Г. По­по­ва); ме­че­ти (в т. ч. Боль­шая со­бор­ная «Тау­бэ», 1989–92, арх. М. Ба­сы­ров; «Абу­зар», 1993, ар­хи­тек­то­ры В. А. Ма­ну­кян, Т. Г. Ула­то­ва; «Их­лас», 1993–2005, арх. Ма­ну­кян) и церк­ви (Св. Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го, 1996–2005; де­рев. ста­ро­об­ряд­че­ская ц. Про­ро­ка Илии ; де­рев. ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, 2009). Мо­ну­мент Сла­вы (1975, скульп­тор Ха­нов, арх. На­сы­ров). На сев. ок­раи­не го­ро­да – па­мят­ник при­ро­ды «Бо­ро­вец­кие клю­чи» с бла­го­ус­т­ро­ен­ным пру­до­вым ан­самб­лем.

Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ре­гио­наль­ный ин-т па­тен­то­ве­де­ния и твор­че­ст­ва при Тор­го­во-пром. па­ла­те г. На­бе­реж­ные Чел­ны и ре­гио­на За­ка­мье. Гос. тор­го­во-тех­но­ло­гич. ин-т (1972, совр. назв. и ста­тус с 2004), Кам­ская гос. инж.-эко­но­мич. ака­де­мия (1980, совр. назв. и ста­тус с 2005), Кам­ская гос. ака­де­мия фи­зич. куль­ту­ры, спор­та и ту­риз­ма (ос­но­ва­на в 1974 в Ка­за­ни как фи­ли­ал Вол­го­град­ско­го гос. ин-та фи­зич. куль­ту­ры; с 1986 в Н. Ч., с 2010 совр. назв., фи­ли­ал По­во­лж­ской гос. ака­де­мии фи­зич. куль­ту­ры, спор­та и ту­риз­ма), ряд не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов, фи­лиа­лы ву­зов Ка­за­ни, Мо­ск­вы и Ниж­не­го Нов­го­ро­да. Центр. гор. б-ка (1972; 29 фи­лиа­лов). Гос. му­зей ис­то­рии го­ро­да (1972), му­зеи ис­то­рии и бое­вой сла­вы ав­то­мо­биль­ных войск (1986), эко­ло­гии и ох­ра­ны при­ро­ды (2000). Кар­тин­ная га­ле­рея (1980; фи­ли­ал Гос. му­зея изо­бра­зит. ис­кусств Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан). Рус­ский дра­ма­тич. те­атр «Мас­те­ро­вые» (1975), те­атр ку­кол (1987), Тат. дра­ма­тич. те­атр (1990). Кон­церт­ные за­лы: им. С. Са­ды­ко­вой (1988), Ор­ган­ный (2005; в за­ле ус­та­нов­лен ор­ган чеш. фир­мы «Riger Closs»). Ка­мер­ный ор­кестр «Про­вин­ция» (1989). Фес­ти­ва­ли: ме­ж­ду­на­род­ный те­ат­ров ку­кол «Ра­бо­чая ло­шад­ка» (с 2008, 1 раз в 2 го­да), ре­гио­наль­ный те­ат­раль­ный «Дей­ст­вую­щие ли­ца» (с 2005, еже­год­но), «Ор­ган­ные ас­самб­леи» (2010). Сре­ди спор­тив­ных со­рев­но­ва­ний наи­бо­лее по­пу­ляр­ны фут­бол (ко­ман­да «КАМАЗ») и рал­ли (эки­па­жи ко­ман­ды «КАМАЗ-Мас­тер» – мно­го­крат­ные по­бе­ди­те­ли пре­стиж­ных рал­ли «Да­кар»).

Н. Ч. – один из ве­ду­щих пром. цен­тров Та­тар­ста­на. Круп­ней­шее пред­при­ятие – груп­па ком­па­ний КАМАЗ (один из рос. ли­де­ров по про­из-ву тя­жё­лых гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей) вы­пу­ска­ет св. 30 мо­де­лей гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, а так­же при­це­пы, ав­то­бу­сы, трак­то­ры, дви­га­те­ли, си­ло­вые аг­ре­га­ты, разл. ин­ст­ру­мен­ты. Про­из-во гру­зо­подъ­ём­но­го об­ору­до­ва­ния (кра­но­вый за­вод), элек­тро­мон­таж­ных из­де­лий, опор ли­ний элек­тро­пе­ре­дач (за­вод «Та­тэ­лек­тро­мон­таж»), обо­ру­до­ва­ния для гид­ро­тех­нич. со­ору­же­ний, свар­ки по­ли­эти­ле­но­вых труб (ре­монт­но-ме­ха­нич. за­вод), элек­тро­обо­ру­до­ва­ния (в т. ч. для го­род­ско­го и ж.-д. транс­пор­та, карь­ер­ных са­мо­сва­лов Бе­лАЗ), энер­го­сбе­ре­гаю­щих сэн­двич-па­не­лей и ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (за­вод ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций «ТЭМ-ПО»), сталь­ных труб (труб­ный за­вод), филь­трую­щих эле­мен­тов для ав­то­мо­би­лей, с.-х. и стро­ит. тех­ни­ки и др. (пред­прия­тие «Се­дан»), из­де­лий из пла­ст­масс (ком­па­ния «Тех­но­трон», в т. ч. пла­сти­ко­вые зап­части для КАМА­За), гоф­ро­та­ры, туа­лет­ной бу­ма­ги (кар­тон­но-бу­маж­ный ком­би­нат); пе­ре­ра­бот­ка от­хо­дов из по­ли­эти­ле­на (НПО «По­ли­мер»). Ав­то­сбо­роч­ное пред­прия­тие ком­па­нии СОЛЛЕРС (соз­да­но на ба­зе за­во­да мик­ро­лит­раж­ных ав­то­мо­би­лей «Ока»; осу­ще­ст­в­ля­лась сбор­ка ав­то­мо­би­лей FIAT, Ssang Yong; в 2012 ве­дёт­ся мо­дер­ни­за­ция пред­прия­тия). За­во­ды: круп­но­па­нель­но­го до­мо­строе­ния, жел.-бе­тон. кон­ст­рук­ций, ячеи­стых бе­то­нов; ком­би­на­ты стро­ит. ма­те­риа­лов, по про­из-ву алю­ми­ние­во­го про­фи­ля и кон­ст­рук­ций. Сре­ди круп­ных пред­при­ятий пи­ще­вой пром-сти – мяс­ной и мо­лоч­ный ком­би­на­ты, ком­па­нии по про­из-ву мяс­ной про­дук­ции («Чел­ны- Брой­лер»), мо­ро­же­но­го, по­лу­фаб­ри­ка­тов и рыб­ной про­дук­ции («Хо­лод»). Ком­би­нат хле­бо­про­дук­тов (круп­ный про­из­во­ди­тель му­ки, кру­пы и ком­би­кор­мов в Та­тар­ста­не). Пи­во­ва­рен­ный за­вод. Ниж­не­кам­ская ГЭС (св. 1200 МВт), ТЭЦ (ок. 1200 МВт). В гор. чер­те – до­бы­ча неф­ти (Ор­лов­ское ме­сто­ро­ж­де­ние и др.).

Близ Н. Ч. со­хра­ни­лись: клас­си­ци­стич. цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1814) в с. Беть­ки, Тро­иц­кая ц. (1835–52) в с. Но­во­тро­иц­кое.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)