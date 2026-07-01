НАБАТИ
НАБАТИ́ (другие псевдонимы - Меджнун, Меджнуншах, Ханчобаны; настоящее имя и фамилия - Сейид Абульгасым Мохтарам оглы) - азербайджанский поэт.
Писал на азербайджанском и персидском языках. Окончил медресе (1825). Обладал ораторскими способностями; считался искусным чтецом классической восточной поэзии.
Поэтическое наследие Набати представлено единственным сохранившимся сборником «Диван» (1845), включившим любовную и религиозно-философскую лирику, написанную силлабикой и арудом. Поэзия Набати, в которой тесно переплетены история и мифология, религиозные и фольклорные мотивы, продолжает традиции ашугов и классической восточной поэзии (Дж. Руми, И. Несими, Ш. Хатаи, Ш. Тебризи). Многообразная в жанровом отношении (газели, касыды, рубаи и другие) лирика Набати отмечена духовным кризисом, проникнута духом отрицания, изобилует диссонансами. Автор мифологизированных автобиографических сказаний «Набати» и «Ханчобан» (оба опубликованы в 1958 году; на азербайджанском языке).