НАБАТИ

НАБАТИ́ (другие псев­до­ни­мы - Медж­нун, Медж­нун­шах, Хан­чо­ба­ны; настоящее имя и фамилия - Сей­ид Абуль­га­сым Мох­та­рам ог­лы) - азербайджанский по­эт.

Пи­сал на азербайджанском и персидском язы­ках. Окон­чил мед­ре­се (1825). Об­ла­дал ора­тор­ски­ми спо­соб­но­стя­ми; счи­тал­ся ис­кус­ным чте­цом клас­сической восточной по­эзии.

По­этическое на­сле­дие Набати пред­став­ле­но един­ст­вен­ным со­хра­нив­шим­ся сборником «Ди­ван» (1845), вклю­чив­шим лю­бов­ную и ре­лигиозно-фи­лософскую ли­ри­ку, на­пи­сан­ную сил­ла­би­кой и ару­дом. По­эзия Набати, в ко­то­рой тес­но пе­ре­пле­те­ны ис­то­рия и ми­фо­ло­гия, ре­лигиозные и фольк­лор­ные мо­ти­вы, про­дол­жа­ет тра­ди­ции ашу­гов и клас­сической восточной по­эзии (Дж. Ру­ми, И. Не­си­ми , Ш. Ха­таи, Ш. Теб­ри­зи). Мно­го­об­раз­ная в жан­ро­вом от­но­ше­нии ( га­зе­ли , ка­сы­ды, ру­баи и другие) ли­ри­ка Набати от­ме­че­на ду­хов­ным кри­зи­сом, про­ник­ну­та ду­хом от­ри­ца­ния, изо­би­лу­ет дис­со­нан­са­ми. Ав­тор ми­фо­ло­ги­зи­ро­ван­ных ав­то­био­гра­фических ска­за­ний «На­ба­ти» и «Хан­чо­бан» (оба опубликованы в 1958 году; на азербайджанском языке).