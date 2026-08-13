Набате́я

Набате́я ( греч. , из самоназвания Набайат, позднее Набату) — древняя арабская полития, основанная племенным союзом набатеев. Набатеи, исходя из данных ветхозаветных племенных генеалогий, — исходно Небайот, одно из племен исмаильтянской группы, входило в общность «ибри» (представленную также древними евреями и другими и выделившуюся из состава сутиев-­амореев); затем смешалось с арабами и арабизировалось. Как одно из арабских племен в начале I тысячелетия до н. э. обитало в Сев.-Зап. Аравии. В середине VII в. до н. э. выступало против Ашшурбанапала , но потом покорилось ему (Набайати ассирийских источников). В начале VI в. до н. э., воспользовавшись вавилонским разгромом Заиорданья (582 до н. э.), поглотило территории местных царств Эдома и Моава, и его главным центром стала эдомская Петра . Зависело от Вавилонии, потом от завоевавшей ее Персии (территория «Аравия», упоминающаяся в списках подвластных Ахеменидам «стран», включала прежде всего Н.). Н. посредничала в торговле Леванта с Южн. Аравией, включала север Хиджаза. В период падения державы Ахеменидов и последующих вой­н Н. отразила нападение Антигона I Монофтальма (312 до н. э.) и поглотила на северо-­востоке Кедар. C ослаблением царства Селевкидов правитель Н. Арета I (ок. 170–160 до н. э.) объявил ее царством и поддерживал союз с Иудой и Ионафаном Маккавеями в Иудее. Вскоре Н. отняла у Селевкидов территории Аммона и Гилеада. Около 100 до н. э. Александр Яннай Иудейский захватил Моав и Гилеад у царя Н. Ободата I, но в 94 до н. э. Ободат разгромил его при Гадаре и вернул эти земли, а в 87 до н. э. уничтожил селевкидского царя Антиоха XII в битве при Кане. Ободат обожествил себя и почитался посмертно как бог. Под контроль Ареты III (ок. 85/84–62 до н. э.) отложилась столичная область Селевкидов с центром в Дамаске (ок. 84 до н. э.); он продолжал борьбу с Иудеей, подчинил своему влиянию правителя Идумеи Антипатра, а попытка Аристобула Иудейского занять Дамаск осталась неудачной. Однако противостояние Ареты и Антипатра римским силам потерпело неудачу; в 66 до н. э. Дамаск с областью перешел в руки римлян, в 65 до н. э. Аристобул Иудейский разбил Арету при Папироне, и в 63 до н. э. Н. стала зависимым от Рима государством. В 30‑х до н. э., при Малику I (59–30 до н. э.) Антоний отобрал у Н. еще некоторые территории после ее неудачной попытки поддержать парфян. В 26 до н. э. силы Н. участвовали в римском походе Элия Галла в Южную Аравию. Правление Ареты IV «Любящего народ» (9 до н. э. — 40 н. э.) было временем расцвета Н. и масштабного строительства. Около исхода I в. до н. э. Н. далеко расширилась на юго-восток, где включила Дедан и Тейму; Арете IV был передан и Дамаск (при Малику II к 60‑м н. э. римляне вернули Дамаск в состав своей сирийской провинции). Раббэль II (70–106) боролся со смутами и перенес столицу в Бостру. В 106 Траян без боя аннексировал Н., обратив ее в провинцию.

Дошло около 7 тыс. надписей набатейским письмом (II в. до н. э. — IV в. н. э.) на арамейском языке — письменном языке Н. (устным был арабский). Религия Н. — арабская, верховное божество — бог-покровитиель области столичной Петры Душара. Был развит культ бога Шая-аль-­Каума — хранителя народа.

Лит. : Шифман И. Ш. Набатейское государство и его культура. СПб., 2007; Тантлевский И. Р. Набатеи // Православная энциклопедия. Т. 48. М., 2017. С. 213–217. А. А. Немировский .