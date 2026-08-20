НАБАТ ПАМЯТИ, МУЗЕЙ

Народный музей «Набат Памяти».

Музей боевой славы возник со сбора экспонатов в 1965 году. Основателем музея была литсотрудник газеты «Ленинское знамя», член родительского комитета школы №2 города Можги Горошникова Светлана Петровна. Открытие школьного музея состоялось в 1967 году в одном из классов этой школы. Музей в то время назывался «Бухенвальдский набат». Первое время музей был школьным. В 1983 году музею присвоено звание - народный музей Удмуртской Республики, а в 1984 году - РСФСР. С 2000 года музей муниципальный.

Со дня основания в музее действует экспозиция «Бухенвальдский набат», посвященная истории фашистского концлагеря . Работа по поиску материалов велась около шести лет. За это время было найдено более 200 активных подпольщиков лагеря и 30 маленьких узников Бухенвальда. Экспозиция основана на коллекции уникальных экспонатов: личных вещах, фото и письменных документах, воспоминаниях. Данная тема пользуется большим спросом, так как она до сих пор является актуальной.

В зале «Можгинцы в боях за Родину» размещены материалы о уроженцах и жителях города Можги и Можгинского района: воспоминания, документы (наградные листы, грамоты, фронтовые благодарности, письма, фотографии, личные вещи фронтовиков, литература, реликвии). Почти все привезены следопытами с мест боёв воинов 308-го стрелкового полка, 98-й и 313-й стрелковых дивизий, сформированных на удмуртской земле в годы Великой Отечественной войны .

В музее собраны и демонстрируются материалы по 308-му стрелковому полку 98 стрелковой дивизии (много можгинцев сражалось в этой дивизии, судьба ее была трагична: она одной из первых встала на пути врага и в сентябре 1941 года уже была выведена из войны без личного состава), Второму Московскому пулемётному училищу (расположенному в городе Можге в годы войны), по истории семьи Сидоровых (о 8-и погибших братьях из деревни Малая Сюга), по истории Можги в годы войны.

Недавно была обновлена экспозиция «В строю крылатых», посвященной нашим землякам - летчикам и Фалалееву Ф.Я. - первому и единственному в Удмуртии маршалу авиации. Вышеперечисленные экспозиции действуют постоянно. В течение года сотрудниками оформляются временные выставки к юбилейным датам и значимым событиям Великой Отечественной войны.

В настоящее время функционирует выставка «Мой Ленинград», оформленная к 70-летию снятия блокады города . При музее вот уже два десятка лет работает клуб «Фронтовые подруги». На его первом заседании присутствовало 42 женщины - фронтовички, а всего за 20 лет проведено 284 заседания. К сожалению, к настоящему времени из них осталась лишь одна участница войны

Иллюстрации:

Народный музей «Набат Памяти».