НАБАТ
НАБАТ (от арабского «наубат» - барабанный бой) - древнерусский военный сигнальный и шумовой инструмент, очень большая литавра с медным корпусом.
В литературных памятниках встречаются названия: «набат турский» (указывает на восточное происхождение инструмента), «набат кадный» (указывает на форму корпуса – от «кадка» или «кадло»), «набат потешный». В дальнейшем этим словом стали называть скорый прерывистый звон в колокол или бой в било - сигнал тревоги для сбора народа по случаю пожара либо другого бедствия; синоним слова «набатный» (звон, колокол) - «споло́шный».
Современное выражение «бить в набат» используется в значении «поднимать тревогу», хотя традиция набатного звона к середине XX века утрачена.
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