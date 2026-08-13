На́сер, Гамаль Абдель
На́сер, Гамаль Абдель (15.01.1918, Александрия — 28.09.1970, Каир) — арабский политический деятель, лидер арабского национализма, второй президент Египта. Родился в семье почтового служащего. В 1935–1936, еще старшеклассником, участвовал в антибританских протестах.
В 1937 поступил в королевскую военную академию, с 1938 служил в гарнизонах в Египте и Судане, в 1942 переведен в Каирскую академию генштаба, где стал лидером группы офицеров-националистов. Отличился в Арабо-израильской войне 1947–1948. Разочарование от поражения и недовольство монархическим режимом превратило группу Н. в 1949 в ядро тайного «Движения свободных офицеров», начавшего в 1952 подготовку военного переворота. Путч произошел 22–23 июля 1952, но Н., его вдохновитель и организатор, оставшись в тени, выдвинул на передний план популярного генерала Мухаммада Нагиба. В борьбе за власть в 1953–1954 Н. показал себя умелым политиком, переиграв группировку Нагиба. В 1954–1956 Н. проявил себя как харизматичный популист, глава радикально настроенных революционеров, 23 июня 1956 стал президентом Египта.
В июле 1956 в ответ на отказ Великобритании и США финансировать строительство Асуанской плотины Н. объявил о национализации Суэцкого канала. В ходе Суэцкой войны 1956–1957 Н. принял на себя верховное командование. Несмотря на военные неудачи, Н. сохранял популярность внутри Египта, а в арабском мире его воспринимали как героя, бросившего вызов англо-французскому колониализму и сионизму. Н. стал лидером арабского национализма (панарабизма).
Идеологическим оформлением региональной политики Н. стал насеризм: панарабское социалистическое движение, сторонники которого в 1958 свергли монархию в Ираке, в 1962 — в Йемене, в 1969 — в Ливии. В мае 1964 Н. выступил инициатором создания Организации освобождения Палестины (ООП). 1 февраля 1958 Сирия присоединилась к Египту, образовав с ним Объединенную Арабскую Республику (ОАР), вскоре в конфедерацию с ОАР вошел Северный Йемен. Но успехи были недолговечны: в 1961 ОАР распалась, в Йемене Египет оказался втянут в гражданскую войну 1962–1967.
Придя к власти как египетский националист, антимонархист и антиколониалист, Н. отказался от восстановления парламентской демократии и в 1953 добился запрета всех существовавших партий. Неудачная попытка покушения на Н. 26 октября 1954 стала поводом для масштабных репрессий против Братьев-мусульман, коммунистов, вафдистов и др. К концу 1950‑х Н. разочаровался в рыночных методах ускоренной индустриализации и взял курс на национализацию крупной собственности, переход к плановой экономике и усиление госсектора. В октябре 1961 Н. опубликовал «Национальную хартию», провозглашавшую социально-ориентированные реформы в сфере здравоохранения, образования, трудового законодательства и пр. Женщины получили равные права с мужчинами. Не будучи марксистом, Н. пытался соединить идеи социализма с исламом. Единственной разрешенной общественно-политической организацией с 1962 стал Арабский социалистический союз (АСС).
Н. выступил как один из основателей Движения неприсоединения (1961) и Организации африканского единства (1963). Проводил курс на сближение с Советским Союзом. После поражения в Шестидневной войне с Израилем Н. подал в отставку 9 июня 1967, но на фоне массовых демонстраций в его поддержку отозвал свое заявление. 19 июня Н. занял посты премьер-министра и главнокомандующего. Последовали репрессии против военно-бюрократической верхушки, обвиненной в низкой боеготовности армии. Весной 1968 был провозглашен курс на частичную либерализацию экономики и восстановление гражданских свобод. Поставки вооружения из СССР позволили Н. в 1968 возобновить войну с Израилем (Война на истощение). В региональной политике Н. стремился сохранять роль арбитра во взаимоотношениях Организации освобождения Палестины (ООП) с властями Иордании и Ливана. Прощание с Н. после его смерти в 1970 вылилось в многомиллионные демонстрации в Египте и других арабских странах. Образ Н. до сих пор является культовым среди миллионов арабов.
Лит.: Heikal M. H. The Cairo Documents: The Inside Story of Nasser and His Relationship with World Leaders, Rebels and Statesmen. New York, 1973; Jankowski J. P. Nasser’s Egypt, Arab Nationalism, and the United Arab Republic. Boulder, 2001; Aburish S. K. Nasser, the Last Arab. New York, 2004; Роган Ю. Арабы. История. XVI–XXI вв. М., 2019. Т. Ю. Кобищанов.