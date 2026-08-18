На́нсен, Ведель-­Ярлс­берг Фритьоф

На́нсен ( норв. Nansen) , Ведель-­Ярлс­берг Фритьоф (10.10.1861, усадьба Стуре-­Фрёэн, близ Кристиании (ныне Осло) — 13.05.1930, усадьба Люсакер, близ Осло) — норвежский полярный исследователь, ученый, океанограф, биолог, общественный деятель, дипломат. Семья Н. имеет датское происхождение, мать из известного аристократического рода. Изучал зоологию в университете Кристиании (1880–1882), работал куратором отдела зоологии в Бергенском музее, в 1886 стажировался в ряде учреждений за границей. За научные достижения в 1886 получил Большую золотую медаль Королевской академии наук. В 1888 во главе отряда из 5 человек пересек на лыжах Гренландию, проведя важные научные исследования. В 1890 разработал проект достижения Северного полюса на дрейфующем во льдах специально сконструированном судне «Фрам». 24 июня 1893 Нансен с командой из 12 человек вышел из Норвегии и 9 сентября 1896 вернулся в Кристианию. В ходе экспедиции провел океанологические и метеорологические исследования. В 1897 получил должность профессора зоо­логии в университете Кристиании, с 1908 возглавлял кафедру океанологии, почетный член Петербургской АН (1898). Организатор Международного совета по изучению морей (Копенгаген) и Международной океанографической лаборатории (Кристиания) в 1902. В 1913 предпринял плавание вдоль побережья Северного Ледовитого океана к устью Енисея, затем совершил путешествие по южной части Вост. Сибири и Дальнему Востоку России.

Крупный общественный деятель, в 1905 принял активное участие в борьбе за полную независимость Норвегии и ее международное признание; в 1906–1908 — посланник в Лондоне. Представлял Норвегию в Лиге Наций, с 1920 по ее поручению Н. руководил репатриацией военнопленных периода Первой мировой вой­ны. 16 августа 1921 был назначен Верховным комиссаром Лиги Наций по оказанию помощи голодающим. В этом же году по поручению Красного Креста был создан комитет «Помощь Н.» для спасения голодающих Поволжья. По инициативе Н. для лиц, оставшихся без гражданства, с 1922 было введено международное удостоверение личности, так называемый Нансеновский паспорт, признанный 52 государствами. В 1922 удостоен Нобелевской премии мира. В 1925–1929 назначен главой комиссии по репатриации армянских беженцев.

Соч. : В страну будущего. Петро­град,1915; Собр. соч. В 5 т. М. – Л., 1937–1940; «Фрам» в полярном море. М., 2009; Через Сибирь. М., 2012.

Лит .: Нансен-­Хейер Л. Книга об отце / Пер. с норв. Л., 1986; Хегге П. Э. Ф. Нансен. Одна только воля / Пер. с норв. М., 2006; Фоссе М. Фритьоф Нансен. Великий гуманист / Пер. с нем. М., 2019; Бондаренко Т. Ю. Фритьоф Нансен: миссия в России. М., 2021. Л. А. Садова.