НА-ДЕНЕ ЯЗЫКИ

Од­на из круп­ней­ших се­мей ин­дей­ских язы­ков Северной Аме­ри­ки.

(Ата­ба­ск­ские-эяк-тлин­гит язы­ки), Тер­мин «на-де­не» пред­ло­жен в 1915 Э. Се­пи­ром для об­оз­на­че­ния ге­неа­ло­гич. объ­еди­не­ния, вклю­чаю­ще­го ата­ба­ск­ские язы­ки, а так­же рас­про­стра­нён­ные на юго-во­стоке Аля­ски и в при­ле­гаю­щих ра­йо­нах Ка­на­ды язы­ки тлин­гит и хай­да. Этот тер­мин со­сто­ит из двух ком­по­нен­тов, пред­став­ляю­щих со­бой сло­ва со зна­че­ни­ем ‘лю­ди’ со­от­вет­ст­вен­но в яз. тлин­гит и в ата­ба­ск­ских язы­ках. В нач. 1960-х гг. М. Краусс (США) ис­сле­до­вал яз. эяк (юж. Аляс­ка) и ус­та­но­вил, что это бли­жай­ший род­ст­вен­ник ата­ба­ск­ских языков. Бы­ло так­же ус­та­нов­ле­но, что тлин­гит – бо­лее от­да­лён­ный род­ст­вен­ник эяк-ата­ба­ск­ских язы­ков. С др. сто­ро­ны, хай­да, со­глас­но пред­став­ле­ни­ям боль­шин­ст­ва совр. лин­гви­стов, всем им не род­ст­ве­нен. По­это­му в совр. ин­деа­ни­сти­ке по­ня­тие «на-де­не» ох­ва­ты­ва­ет, как пра­ви­ло, тлин­гит, ны­не вы­мер­ший эяк и ата­ба­ск­ские язы­ки, ква­ли­фи­ци­руе­мые как вет­ви этой се­мьи. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих на них ок. 215 тыс. чел. (нач. 21 в., оцен­ка), по­дав­ляю­щее боль­шин­ст­во – но­си­те­ли яз. на­ва­хо. Не­ко­то­рые ав­то­ры, од­на­ко, про­дол­жа­ют вклю­чать в объ­еди­не­ние на-де­не язык хай­да. Со­глас­но спор­ной ги­по­те­зе Дж. Грин­бер­га, На-д. я. (вклю­чая хай­да) пред­став­ля­ют со­бой од­ну из трёх ма­кро­се­мей ко­ренных язы­ков Аме­ри­ки.

Язы­ко­вые гра­ни­цы меж­ду тлин­гит­ской вет­вью и эяк-ата­ба­ск­ским един­ст­вом, а так­же меж­ду яз. эяк и ата­ба­ск­ски­ми язы­ка­ми чёт­кие. На­про­тив, боль­шин­ст­во ата­ба­ск­ских язы­ков пред­став­ля­ют со­бой ди­але­кт­ный кон­ти­ну­ум и сре­ди них с тру­дом вы­де­ля­ют­ся яв­ные груп­пы (кро­ме апа­чс­ких язы­ков).

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ная ги­по­те­за внеш­них свя­зей На-д. я. ка­са­ет­ся род­ст­ва с ени­сей­ски­ми язы­ка­ми. Име­ют­ся так­же пред­по­ло­же­ния о род­ст­ве с др. семь­я­ми Ев­ра­зии, в ча­ст­но­сти с си­но-ти­бет­ски­ми язы­ка­ми.

В во­ка­лиз­ме не­ко­то­рых На-д. я., напр. в яз. эяк, име­ет­ся кор­ре­ля­ция глас­ных по дол­го­те. Во мно­гих язы­ках име­ет­ся раз­ли­чие по то­ну. Для кон­со­нан­тиз­ма всех язы­ков ха­рак­тер­но про­ти­во­пос­тав­ле­ние трёх ря­дов смыч­ных: сла­бых, при­ды­ха­тель­ных и аб­руп­тив­ных. Час­то встре­ча­ет­ся боль­шое чис­ло ло­каль­ных ря­дов со­глас­ных, вклю­чая неск. пе­ред­нея­зыч­ных (зуб­ные, аль­ве­о­ляр­ные, ла­те­раль­ные, рет­роф­лекс­ные) и неск. гут­ту­раль­ных (ве­ляр­ные, уву­ляр­ные, ла­рин­галь­ные). Не­ред­ко со­глас­ные раз­ли­ча­ют­ся по ла­биа­ли­за­ции.

На-д. я. от­но­сят­ся к по­ли­син­те­ти­че­ским язы­кам. Струк­ту­ра гла­го­ла, как пра­ви­ло, опи­сы­ва­ет­ся при по­мо­щи по­ряд­ко­вой мо­де­ли, в ко­то­рой сло­во­из­ме­нит. и сло­во­об­ра­зо­ват. аф­фик­сы за­ни­ма­ют фик­си­ро­ван­ные по­ряд­ки. Тлин­гит и эяк име­ют ме­нее слож­ную гла­голь­ную мор­фо­ло­гию по срав­не­нию с ата­ба­ск­ски­ми язы­ка­ми, осо­бен­но с апач­ски­ми. Ата­ба­ск­ские язы­ки поч­ти ис­клю­чи­тель­но пре­фик­саль­ные, а эяк и тлин­гит име­ют в гла­го­ле так­же ряд суф­фик­саль­ных по­зи­ций.

Од­на из наи­бо­лее ха­рак­тер­ных осо­бен­но­стей На-д. я. – не­по­сред­ст­вен­но пред­кор­не­вые мор­фе­мы, ко­то­рые от­ра­жа­ют из­ме­не­ния гла­го­лов с точ­ки зре­ния пе­ре­ход­но­сти, в т. ч. по­вы­ше­ния пе­ре­ход­но­сти (напр., кау­за­тив) и по­ни­же­ния пе­ре­ход­но­сти (напр., пас­сив). В ата­баск­ских язы­ках и в эяк в каж­дой гла­голь­ной фор­ме пред­кор­не­вая по­зи­ция дол­ж­на быть за­ня­та од­ной из че­ты­рёх мор­фем этой груп­пы (нуль, d-, ł-, l-), в яз. тлин­гит си­сте­ма бо­лее слож­ная и бо­лее ар­ха­ич­ная.

Гла­гол На-д. я. очень чув­ст­ви­те­лен к вы­ра­же­нию ви­до­вых раз­ли­чий. Мор­фе­мы с ви­до­вы­ми зна­че­ния­ми рас­по­ла­га­ют­ся в раз­ных ча­стях гла­голь­ной сло­во­фор­мы, в од­ной сло­во­фор­ме их мо­жет быть не­сколь­ко. В ча­ст­но­сти, ви­до­вы­ми зна­че­ния­ми мо­гут раз­ли­чать­ся ал­ло­мор­фы кор­ня.

В боль­шин­ст­ве На-д. я. преоб­ла­да­ет по­ря­док слов с ко­неч­ным рас­по­ло­же­ни­ем гла­голь­но­го ска­зуе­мо­го. Все ос­нов­ные ак­тан­ты (см. Ак­тант) пре­ди­ка­ции пред­став­ле­ны в со­ста­ве гла­го­ла ме­сто­имен­ны­ми по­ка­за­те­ля­ми, ко­то­рые во мно­гих слу­ча­ях со­хра­ня­ют­ся да­же при на­ли­чии со­от­вет­ст­вую­щей имен­ной груп­пы.

На-д. я. на ран­них эта­пах из­уче­ния до­ку­мен­ти­ро­ва­лись пу­те­ше­ст­вен­ни­ка­ми и мис­сио­не­ра­ми, в т. ч. в пе­ри­од Рус­ской Аме­ри­ки [А. А. Ба­ра­нов , Н. П. Ре­за­нов, И. Е. По­пов-Ве­ниа­ми­нов (см. Ин­но­кен­тий) , Ф. П. Вран­гель, И. В. Фу­ру­гельм и др.]. В 1-й пол. 20 в., по­ми­мо ра­бо­ты Э. Се­пи­ра, ис­сле­до­ва­ние ата­баск­ских язы­ков про­те­ка­ло вне свя­зи с из­уче­ни­ем язы­ков тлин­гит и эяк. На­чи­ная с 1960-х гг. си­туа­ция из­ме­ни­лась и ги­по­те­за Се­пи­ра бы­ла под­вер­г­ну­та кри­тич. ана­ли­зу. К чис­лу наи­бо­лее ак­тив­ных ис­сле­до­ва­те­лей проб­ле­мы на-де­не на­чи­ная с 1960-х гг. от­но­сят­ся М. Краусс, Х. Ю. Пин­нов (Гер­ма­ния), Р. Ле­вин (Ка­на­да), Дж. Лир (США), Дж. Эн­ри­ко (США). Ны­не си­сте­ма фо­нем и осн. мор­фо­ло­гич. чер­ты про­то-на-де­не счи­та­ют­ся до­ста­точ­но точ­но ус­та­нов­лен­ны­ми.

Автор статьи: А. А. Киб­рик.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)