НА-ДЕНЕ ЯЗЫКИ
Одна из крупнейших семей индейских языков Северной Америки.
(Атабаскские-эяк-тлингит языки), Термин «на-дене» предложен в 1915 Э. Сепиром для обозначения генеалогич. объединения, включающего атабаскские языки, а также распространённые на юго-востоке Аляски и в прилегающих районах Канады языки тлингит и хайда. Этот термин состоит из двух компонентов, представляющих собой слова со значением ‘люди’ соответственно в яз. тлингит и в атабаскских языках. В нач. 1960-х гг. М. Краусс (США) исследовал яз. эяк (юж. Аляска) и установил, что это ближайший родственник атабаскских языков. Было также установлено, что тлингит – более отдалённый родственник эяк-атабаскских языков. С др. стороны, хайда, согласно представлениям большинства совр. лингвистов, всем им не родственен. Поэтому в совр. индеанистике понятие «на-дене» охватывает, как правило, тлингит, ныне вымерший эяк и атабаскские языки, квалифицируемые как ветви этой семьи. Общее число говорящих на них ок. 215 тыс. чел. (нач. 21 в., оценка), подавляющее большинство – носители яз. навахо. Некоторые авторы, однако, продолжают включать в объединение на-дене язык хайда. Согласно спорной гипотезе Дж. Гринберга, На-д. я. (включая хайда) представляют собой одну из трёх макросемей коренных языков Америки.
Языковые границы между тлингитской ветвью и эяк-атабаскским единством, а также между яз. эяк и атабаскскими языками чёткие. Напротив, большинство атабаскских языков представляют собой диалектный континуум и среди них с трудом выделяются явные группы (кроме апачских языков).
Наиболее популярная гипотеза внешних связей На-д. я. касается родства с енисейскими языками. Имеются также предположения о родстве с др. семьями Евразии, в частности с сино-тибетскими языками.
В вокализме некоторых На-д. я., напр. в яз. эяк, имеется корреляция гласных по долготе. Во многих языках имеется различие по тону. Для консонантизма всех языков характерно противопоставление трёх рядов смычных: слабых, придыхательных и абруптивных. Часто встречается большое число локальных рядов согласных, включая неск. переднеязычных (зубные, альвеолярные, латеральные, ретрофлексные) и неск. гуттуральных (велярные, увулярные, ларингальные). Нередко согласные различаются по лабиализации.
На-д. я. относятся к полисинтетическим языкам. Структура глагола, как правило, описывается при помощи порядковой модели, в которой словоизменит. и словообразоват. аффиксы занимают фиксированные порядки. Тлингит и эяк имеют менее сложную глагольную морфологию по сравнению с атабаскскими языками, особенно с апачскими. Атабаскские языки почти исключительно префиксальные, а эяк и тлингит имеют в глаголе также ряд суффиксальных позиций.
Одна из наиболее характерных особенностей На-д. я. – непосредственно предкорневые морфемы, которые отражают изменения глаголов с точки зрения переходности, в т. ч. повышения переходности (напр., каузатив) и понижения переходности (напр., пассив). В атабаскских языках и в эяк в каждой глагольной форме предкорневая позиция должна быть занята одной из четырёх морфем этой группы (нуль, d-, ł-, l-), в яз. тлингит система более сложная и более архаичная.
Глагол На-д. я. очень чувствителен к выражению видовых различий. Морфемы с видовыми значениями располагаются в разных частях глагольной словоформы, в одной словоформе их может быть несколько. В частности, видовыми значениями могут различаться алломорфы корня.
В большинстве На-д. я. преобладает порядок слов с конечным расположением глагольного сказуемого. Все основные актанты (см. Актант) предикации представлены в составе глагола местоименными показателями, которые во многих случаях сохраняются даже при наличии соответствующей именной группы.
На-д. я. на ранних этапах изучения документировались путешественниками и миссионерами, в т. ч. в период Русской Америки [А. А. Баранов, Н. П. Резанов, И. Е. Попов-Вениаминов (см. Иннокентий), Ф. П. Врангель, И. В. Фуругельм и др.]. В 1-й пол. 20 в., помимо работы Э. Сепира, исследование атабаскских языков протекало вне связи с изучением языков тлингит и эяк. Начиная с 1960-х гг. ситуация изменилась и гипотеза Сепира была подвергнута критич. анализу. К числу наиболее активных исследователей проблемы на-дене начиная с 1960-х гг. относятся М. Краусс, Х. Ю. Пиннов (Германия), Р. Левин (Канада), Дж. Лир (США), Дж. Энрико (США). Ныне система фонем и осн. морфологич. черты прото-на-дене считаются достаточно точно установленными.
Автор статьи: А. А. Кибрик.