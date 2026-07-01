МЮЗИКЛ (musical)

Жанр музыкального те­ат­ра, со­че­таю­щий по­пу­ляр­ную му­зы­ку и не­ака­де­мический та­нец с раз­ви­тым (ко­мическим, дра­ма­тическим) сю­же­том.

(От англ. musical – му­зы­каль­ный; в анг­лоя­зыч­ной тра­ди­ции так­же musical comedy, букв. – му­зыкаль­ная ко­ме­дия). Поя­вил­ся в США в кон. 19 – нач. 20 вв. на ос­но­ве взаи­модей­ст­вия ме­ст­ных раз­вле­ка­тель­ных «мин­ст­рел- шоу» (см. в ст. Ме­не­ст­ре­ли , 2-е зна­че­ние) с ев­роп. опе­рет­той, тра­ди­ции ко­то­рой за­вез­ли им­ми­гран­ты из Ев­ро­пы. Окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­вал­ся в 1920-х – нач. 1930-х гг. в те­ат­рах Брод­вея. Сре­ди зна­ме­ни­тых ав­то­ров: Дж. Гер­швин [«Ле­ди, будь­те до­б­ры» («La­dy, be Good!», 1924), «Су­ма­сшед­шая де­вуш­ка» («Girl Crazy», 1930), «О те­бе я пою» («Of Thee I Sing», 1931)], В. Юменс («Нет, нет, Ни­нет­та!», 1925), Дж. Керн [«Пла­ву­чий те­атр» («Show Boat»), 1927], К. Пор­тер («Па­риж», 1928). Для луч­ших по­ста­но­вок этих лет ха­рак­тер­ны бур­ная сю­жет­ная кол­ли­зия, в му­зы­ке – влия­ние джа­за. М. ин­тен­сив­но раз­ви­вал­ся в 1930–40-е гг. С рас­ши­ре­ни­ем ху­дож. за­дач жан­ра ус­лож­ни­лась его дра­ма­тур­гия, обо­га­ти­лась те­ма­ти­ка (гл. обр. за счёт от­ра­же­ния на­сущ­ных жиз­нен­ных про­блем), дей­ст­вие не­ред­ко ста­ло за­вер­шать­ся тра­гич. раз­вяз­кой вме­сто при­выч­но­го «сча­ст­ли­во­го кон­ца». Раз­ви­тая хо­рео­гра­фия сме­ни­ла тан­це­валь­ные но­ме­ра встав­но­го ти­па. В по­ста­нов­ках уча­ст­во­ва­ли ве­ду­щие хо­рео­гра­фы: Дж. Ба­лан­чин, Х. Ли­мон, Х. Холм, А. де Милль, Э. Со­ко­ло­ва и др. Ус­лож­нил­ся муз. язык, пе­сен­ные струк­ту­ры ста­ли бо­лее раз­ви­ты­ми. В М. ста­ла ис­поль­зо­вать­ся муз. дра­ма­тур­гия сквоз­но­го ти­па, не­ко­то­рые эпи­зо­ды по­лу­чи­ли сим­фо­нич. раз­ви­тие [«На кон­чи­ках паль­цев» («On the Toes») Р. Род­жер­са, 1936]. Ав­то­ры ста­ли тре­бо­ва­тель­нее в вы­бо­ре лит. ма­те­риа­ла: М. соз­да­ва­лись на сю­же­ты Плав­та, Воль­те­ра, Ч. Дик­кен­са , У. Шек­спи­ра, Б. Шоу, амер. пи­са­те­лей Ю. О’Нила, Т. Уайл­де­ра – в не­сколь­ко об­лег­чён­ных ва­ри­ан­тах. Куль­ми­на­ци­ей в раз­ви­тии М., т. е. обоб­ще­ни­ем «серь­ёз­ных» тен­ден­ций в му­зы­ке, дра­ма­тур­гии и хо­рео­гра­фии, стал спек­такль во­ен­ных лет «Ок­ла­хо­ма!» Род­жер­са на либр. О. Хам­мер­стай­на (1943), вы­дер­жав­ший на Брод­вее ре­корд­ное ко­ли­че­ст­во по­ста­но­вок (2212). Луч­шие М. 1950-х гг. – «Моя пре­крас­ная ле­ди» Ф. Лоу (1956) и «Вест­сайд­ская ис­то­рия» Л. Берн­стай­на (1957). В кон. 1950-х гг. ин­те­рес к М. воз­ник в Ве­ли­ко­бри­та­нии («Оли­вер» Л. Бар­та, 1960) и др. ев­роп. стра­нах. В по­сле­во­ен­ные го­ды, в свя­зи с бур­ным раз­ви­ти­ем ки­но­ин­ду­ст­рии, ка­ж­дый удач­ный М. эк­ра­ни­зи­ро­вал­ся, ста­но­вясь дос­тоя­ни­ем ши­ро­кой ау­ди­то­рии; сре­ди филь­мов-мю­зик­лов – «По­ющие под до­ж­дём» (1952), «За­бав­ное ли­чи­ко» (1957), «Зву­ки му­зы­ки» (1965), «Смеш­ная дев­чон­ка» (1968). С 1960-х гг. по­пу­ляр­ность М. сни­зи­лась, творч. экс­пе­ри­мен­ты в этом жан­ре пре­кра­ти­лись, и он ус­та­но­вил­ся в гра­ни­цах по­пу­ляр­но­го эс­т­рад­но­го спек­так­ля с те­ат­ра­ли­зо­ван­ным (как пра­ви­ло, ли­ри­че­ским) сю­же­том. Из по­ста­но­вок М. 1960-х гг. из­вест­ность при­об­ре­ли «Как пре­ус­петь в биз­не­се» Ф. Лёс­сера (1961) и «Скри­пач на кры­ше» (по Шо­лом-Алей­хе­му) Дж. Бо­ка (1964). В 1970-х гг. во­шла в мо­ду раз­но­вид­ность М., со­еди­няв­шая чер­ты рок-му­зы­ки и М., – рок-опе­ра. На За­па­де са­мым по­пу­ляр­ным со­чи­не­ни­ем это­го жан­ра ста­ла рок-опе­ра «Ии­сус Хри­стос – су­пер­звез­да» Э. Ллойд Уэб­бе­ра (по­став­ле­на на Брод­вее в 1971), в Рос­сии – «Звез­да и смерть Хоа­ки­на Мурь­е­ты» (1976) и «Юно­на и Авось» (1981) А. Л. Рыб­ни­ко­ва (оба – в Мо­ск­ве). Те­ат­ры Брод­вея ос­та­ют­ся наи­бо­лее пре­стиж­ным ме­стом для по­ста­но­вок как клас­си­че­ских, так и но­вых М., сре­ди ко­то­рых по­сто­ян­но во­зоб­нов­ля­ют­ся: «Чи­ка­го» Дж. Кан­де­ра (1975), «От­вер­жен­ные» (по мо­ти­вам ро­ма­на В. Гю­го, 1980) и «Мисс Сай­гон» К. М. Шён­бер­га (1989; на сю­жет опе­ры «Чио-Чио-сан» Дж. Пуч­чи­ни, с пе­ре­не­се­ни­ем мес­та дей­ст­вия из Япо­нии во Вьет­нам вре­мён амер. ок­ку­па­ции), «Кош­ки» (1981) и «При­зрак опе­ры» (1986) Ллойд Уэб­бе­ра, «Кра­са­ви­ца и чу­до­ви­ще» А. Мен­ке­на (по мульт­филь­му ки­но­сту­дии У. Дис­нея, 1994). Сре­ди рос. М. по­след­них лет: «Норд-Ост» (2001, Мо­ск­ва), «Мон­те-Кри­сто» (Мо­ск­ва) и «Ека­те­ри­на Ве­ли­кая» (Ека­те­рин­бург; оба 2008), «Мёрт­вые ду­ши» (2009, Мо­ск­ва).

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