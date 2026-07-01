МЮЗИКЛ (musical)
Жанр музыкального театра, сочетающий популярную музыку и неакадемический танец с развитым (комическим, драматическим) сюжетом.
(От англ. musical – музыкальный; в англоязычной традиции также musical comedy, букв. – музыкальная комедия). Появился в США в кон. 19 – нач. 20 вв. на основе взаимодействия местных развлекательных «минстрел- шоу» (см. в ст. Менестрели, 2-е значение) с европ. опереттой, традиции которой завезли иммигранты из Европы. Окончательно сформировался в 1920-х – нач. 1930-х гг. в театрах Бродвея. Среди знаменитых авторов: Дж. Гершвин [«Леди, будьте добры» («Lady, be Good!», 1924), «Сумасшедшая девушка» («Girl Crazy», 1930), «О тебе я пою» («Of Thee I Sing», 1931)], В. Юменс («Нет, нет, Нинетта!», 1925), Дж. Керн [«Плавучий театр» («Show Boat»), 1927], К. Портер («Париж», 1928). Для лучших постановок этих лет характерны бурная сюжетная коллизия, в музыке – влияние джаза. М. интенсивно развивался в 1930–40-е гг. С расширением худож. задач жанра усложнилась его драматургия, обогатилась тематика (гл. обр. за счёт отражения насущных жизненных проблем), действие нередко стало завершаться трагич. развязкой вместо привычного «счастливого конца». Развитая хореография сменила танцевальные номера вставного типа. В постановках участвовали ведущие хореографы: Дж. Баланчин, Х. Лимон, Х. Холм, А. де Милль, Э. Соколова и др. Усложнился муз. язык, песенные структуры стали более развитыми. В М. стала использоваться муз. драматургия сквозного типа, некоторые эпизоды получили симфонич. развитие [«На кончиках пальцев» («On the Toes») Р. Роджерса, 1936]. Авторы стали требовательнее в выборе лит. материала: М. создавались на сюжеты Плавта, Вольтера, Ч. Диккенса, У. Шекспира, Б. Шоу, амер. писателей Ю. О’Нила, Т. Уайлдера – в несколько облегчённых вариантах. Кульминацией в развитии М., т. е. обобщением «серьёзных» тенденций в музыке, драматургии и хореографии, стал спектакль военных лет «Оклахома!» Роджерса на либр. О. Хаммерстайна (1943), выдержавший на Бродвее рекордное количество постановок (2212). Лучшие М. 1950-х гг. – «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1956) и «Вестсайдская история» Л. Бернстайна (1957). В кон. 1950-х гг. интерес к М. возник в Великобритании («Оливер» Л. Барта, 1960) и др. европ. странах. В послевоенные годы, в связи с бурным развитием киноиндустрии, каждый удачный М. экранизировался, становясь достоянием широкой аудитории; среди фильмов-мюзиклов – «Поющие под дождём» (1952), «Забавное личико» (1957), «Звуки музыки» (1965), «Смешная девчонка» (1968). С 1960-х гг. популярность М. снизилась, творч. эксперименты в этом жанре прекратились, и он установился в границах популярного эстрадного спектакля с театрализованным (как правило, лирическим) сюжетом. Из постановок М. 1960-х гг. известность приобрели «Как преуспеть в бизнесе» Ф. Лёссера (1961) и «Скрипач на крыше» (по Шолом-Алейхему) Дж. Бока (1964). В 1970-х гг. вошла в моду разновидность М., соединявшая черты рок-музыки и М., – рок-опера. На Западе самым популярным сочинением этого жанра стала рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Ллойд Уэббера (поставлена на Бродвее в 1971), в России – «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (1976) и «Юнона и Авось» (1981) А. Л. Рыбникова (оба – в Москве). Театры Бродвея остаются наиболее престижным местом для постановок как классических, так и новых М., среди которых постоянно возобновляются: «Чикаго» Дж. Кандера (1975), «Отверженные» (по мотивам романа В. Гюго, 1980) и «Мисс Сайгон» К. М. Шёнберга (1989; на сюжет оперы «Чио-Чио-сан» Дж. Пуччини, с перенесением места действия из Японии во Вьетнам времён амер. оккупации), «Кошки» (1981) и «Призрак оперы» (1986) Ллойд Уэббера, «Красавица и чудовище» А. Менкена (по мультфильму киностудии У. Диснея, 1994). Среди рос. М. последних лет: «Норд-Ост» (2001, Москва), «Монте-Кристо» (Москва) и «Екатерина Великая» (Екатеринбург; оба 2008), «Мёртвые души» (2009, Москва).