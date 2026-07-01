МЮЗИК-ХОЛЛ

МЮЗИК-ХОЛЛ (Англ. music-hall - му­зы­каль­ный зал) - вид эс­т­рад­но­го те­ат­ра.

Воз­ник в начале XVIII века в Анг­лии - пред­став­ле­ния да­ва­ли в та­вер­нах, на по­стоя­лых дво­рах и тому подобное (вна­ча­ле на­зы­вал­ся saloon-theatre - ка­бац­кий те­атр). Ди­вер­тис­мен­ты со­стоя­ли из ко­рот­ких пье­сок, пе­сен и тан­цев с приё­ма­ми фар­са, буф­фо­на­ды, гро­те­ска .

В 1830-е годы воз­ник­ли не­боль­шие пе­ре­движ­ные труп­пы с по­хожим ре­пер­туа­ром, по­лу­чив­шие название «Мюзик-холл». Один из пер­вых Мюзик-холлов был ор­га­ни­зо­ван в лон­дон­ском пред­ме­стье Во­кс­холл. В конце XIX века в Лон­до­не от­крыл­ся пер­вый специальный те­атр - Мюзик-холл «Аль­гам­бра», в 1904 году - Мюзик-холл «Ко­ли­зей».

Ус­пех этих и других Мюзик-холлов при­вёл к рас­про­стра­не­нию их в начале XX века в других стра­нах Ев­ро­пы и Аме­ри­ки. В Рос­сии пер­вый Мюзик-холл со­здан в 1923 году в московском са­ду «Ак­ва­ри­ум». В 1926 году от­крыл­ся Мо­сков­ский Мюзик-холл, в 1928 году - Ле­нин­град­ский.

Мюзик-холлы поя­ви­лись так­же в других го­ро­дах СССР. По­сте­пен­но от сбор­ных кон­цер­тов цир­ко­вых и эс­т­рад­ных но­ме­ров здесь пе­ре­шли к по­ста­нов­ке сю­жет­ных спек­так­лей с уча­сти­ем ак­тё­ров-уни­вер­са­лов. Для Мюзик-холлов ра­бо­та­ли Ильф и Пет­ров , В.П. Ка­та­ев, Д.Д. Шос­та­ко­вич, И.О. Ду­на­ев­ский, К.Я. Го­лей­зов­ский, Л.О. Утё­сов, К.И. Шуль­жен­ко, Л.Б. Ми­ров и другие.

В 1937 Мюзик-холлы бы­ли уп­разд­не­ны. Мо­с­ков­ский Мюзик-холл вновь от­крыл­ся в 1960 году (су­ще­ст­во­вал до 1976 года, воз­ро­ж­дён в 1994 году), Ле­нин­град­ский - в 1967 году.

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