МЮЗИК-ХОЛЛ
МЮЗИК-ХОЛЛ (Англ. music-hall - музыкальный зал) - вид эстрадного театра.
Возник в начале XVIII века в Англии - представления давали в тавернах, на постоялых дворах и тому подобное (вначале назывался saloon-theatre - кабацкий театр). Дивертисменты состояли из коротких пьесок, песен и танцев с приёмами фарса, буффонады, гротеска.
В 1830-е годы возникли небольшие передвижные труппы с похожим репертуаром, получившие название «Мюзик-холл». Один из первых Мюзик-холлов был организован в лондонском предместье Воксхолл. В конце XIX века в Лондоне открылся первый специальный театр - Мюзик-холл «Альгамбра», в 1904 году - Мюзик-холл «Колизей».
Успех этих и других Мюзик-холлов привёл к распространению их в начале XX века в других странах Европы и Америки. В России первый Мюзик-холл создан в 1923 году в московском саду «Аквариум». В 1926 году открылся Московский Мюзик-холл, в 1928 году - Ленинградский.
Мюзик-холлы появились также в других городах СССР. Постепенно от сборных концертов цирковых и эстрадных номеров здесь перешли к постановке сюжетных спектаклей с участием актёров-универсалов. Для Мюзик-холлов работали Ильф и Петров, В.П. Катаев, Д.Д. Шостакович, И.О. Дунаевский, К.Я. Голейзовский, Л.О. Утёсов, К.И. Шульженко, Л.Б. Миров и другие.
В 1937 Мюзик-холлы были упразднены. Московский Мюзик-холл вновь открылся в 1960 году (существовал до 1976 года, возрождён в 1994 году), Ленинградский - в 1967 году.