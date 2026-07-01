МЮЗАМ ЭРИХ

МЮЗАМ ЭРИХ - немецкий пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Из семьи ев­рея-ап­те­ка­ря. За сим­па­тии к со­циа­лиз­му в 1896 году был ис­клю­чён из Лю­бек­ской гим­на­зии. C но­ября 1908 года жил в Мюн­хе­не , сбли­зил­ся с ху­дожественной бо­ге­мой; ре­дак­ти­ро­вал анар­хи­ст­ские жур­на­лы «Ка­ин» («Kain», в 1911-1914 и в 1918-1919 годах) и «Ма­як» («Fanal», в 1926-1931 годах).

Член пра­ви­тель­ст­ва Ба­вар­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 год; по­сле её раз­гро­ма осу­ж­дён на 15 лет тю­рем­но­го за­клю­че­ния (ам­ни­сти­ро­ван в 1924 году). В го­ды Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки - дея­тель­ный про­тив­ник ми­ли­та­риз­ма и фа­шиз­ма. Пе­ча­тал­ся с 1903 года. Ран­няя по­эзия Мюзама от­ме­че­на пес­си­ми­стическими на­строе­ни­ем: сборник «Пус­ты­ня» («Die Wüste», 1904 год). С го­да­ми по­этическое твор­че­ст­во Мюзама при­об­ре­та­ет от­чёт­ли­во ре­во­люционную на­прав­лен­ность: чёт­кие по рит­мическому ри­сун­ку и ас­ке­тич­ные по фор­ме и сти­лю сти­хи сборников «Зем­ля в ог­не» («Brennende Erde», 1920 год, русский перевод 1925 год), «Ре­во­лю­ция» («Revolution», 1925 год) и др.

В дра­ме «Иу­да» («Judas», опубликована в 1921 году) Мюзам, по­ле­ми­зи­руя с при­вер­жен­ца­ми экс­прес­сио­низ­ма - сто­рон­ни­ка­ми «ре­во­лю­ции ду­ха», при­хо­дит к оп­рав­да­нию ре­во­люционного на­си­лия. Сре­ди других со­чи­не­ний: до­ку­мен­таль­ная дра­ма «Го­су­дар­ст­вен­ный ин­те­рес. Па­мят­ник Сак­ко и Ван­цет­ти» («Staatsrä­son. Ein Denkmal für Sacco und Vanzet­ti», опубликовано в 1928 году); трак­тат о сущ­но­сти анар­хо -со­циа­лиз­ма «Об ос­во­бо­ж­де­нии об­ще­ст­ва от го­су­дар­ст­ва» («Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat», 1933 год); эс­сеи­сти­ка, пуб­ли­ци­сти­ка, книга ме­муа­ров «Не­по­ли­ти­че­ские вос­по­ми­на­ния» («Unpolitische Erinne­run­gen», отдельное издание - 1931 год).

Аре­сто­ван 28.02.1933 года; убит на­цис­та­ми в конц­ла­ге­ре.