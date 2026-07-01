МЮЗАМ ЭРИХ
МЮЗАМ ЭРИХ - немецкий писатель, публицист.
Из семьи еврея-аптекаря. За симпатии к социализму в 1896 году был исключён из Любекской гимназии. C ноября 1908 года жил в Мюнхене, сблизился с художественной богемой; редактировал анархистские журналы «Каин» («Kain», в 1911-1914 и в 1918-1919 годах) и «Маяк» («Fanal», в 1926-1931 годах).
Член правительства Баварской советской республики 1919 год; после её разгрома осуждён на 15 лет тюремного заключения (амнистирован в 1924 году). В годы Веймарской республики - деятельный противник милитаризма и фашизма. Печатался с 1903 года. Ранняя поэзия Мюзама отмечена пессимистическими настроением: сборник «Пустыня» («Die Wüste», 1904 год). С годами поэтическое творчество Мюзама приобретает отчётливо революционную направленность: чёткие по ритмическому рисунку и аскетичные по форме и стилю стихи сборников «Земля в огне» («Brennende Erde», 1920 год, русский перевод 1925 год), «Революция» («Revolution», 1925 год) и др.
В драме «Иуда» («Judas», опубликована в 1921 году) Мюзам, полемизируя с приверженцами экспрессионизма - сторонниками «революции духа», приходит к оправданию революционного насилия. Среди других сочинений: документальная драма «Государственный интерес. Памятник Сакко и Ванцетти» («Staatsräson. Ein Denkmal für Sacco und Vanzetti», опубликовано в 1928 году); трактат о сущности анархо-социализма «Об освобождении общества от государства» («Die Befreiung der Gesellschaft vom Staat», 1933 год); эссеистика, публицистика, книга мемуаров «Неполитические воспоминания» («Unpolitische Erinnerungen», отдельное издание - 1931 год).
Арестован 28.02.1933 года; убит нацистами в концлагере.