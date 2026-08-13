МЮССЕРТ, АНТОН АДРИАН Мюссерт (нидерл. Mussert), Антон Адриан (11.05.1894, Веркендам — 07.05.1946, Гаага) — нидерландский инженер, политик, один из основателей, а затем лидер Национал-социалистического движения в Нидерландах.

Мюссерт ( нидерл . Mussert) , Антон Адриан (11.05.1894, Веркендам — 07.05.1946, Гаага) — нидерландский инженер, политик, один из основателей, а затем лидер Национал-социалистического движения в Нидерландах.

Родился в семье завуча начальной школы деревни Веркендам (провинция Северный Брабант), воспитывался в традициях строгого протестантизма. Из-за особенностей зрения не смог осуществить мечту стать морским офицером и в 1912 поступил в Делфтский технологический университет. С началом Первой мировой войны был призван на военную службу, служил в артиллерийской части, по состоянию здоровья в 1915 демобилизован. В том же году возобновил учебу в университете, в 1918, сдав с отличием выпускной экзамен, получил диплом гражданского инженера, т. е. специалиста по строительству мостов и дорог. В 1920—1934 работал в Управлении водными ресурсами провинции Утрехт, зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, являлся автором многих оригинальных и эффективных гидротехнических проектов. Был членом Либеральной государственной партии, в политической жизни страны получил известность как один из руководителей внепарламентского Национального комитета, выступившего против нидерландско-бельгийского соглашения 1925 о прокладке канала от Антверпена к Рейну, что, по мнению М., противоречило экономическим интересам Нидерландов. Успех акций комитета (в 1927 верхняя палата Генеральных штатов отклонила проект строительства канала) и разочарование во внешнеполитическом курсе страны укрепили желание М. оставаться в политике и продвигать идею возрождение былого величия Нидерландов. В период экономического кризиса, попав под сильное влияние национал-социализма и фашизма, М. вместе со своим соратником по Национальному комитету К. ван Геелкеркеном (советником секретаря провинции Утрехт) возглавил нидерландское Национал-социа­листическое движение (НСД). 14 декабря 1931 НСД было преобразовано в политическую партию, организованную по примеру Национал-социалистической рабочей партии Германии . В силу особенностей политических традиций Нидерландов позиции НСД внутри страны были слабыми (НСД получило 4 % голосов на парламентских выборах 1937), но нидерландские национал-социалисты имели большую финансовую поддержку в колониальной Ост-Индии. В 1935 для сбора средств и привлечения масс М. побывал на о. Ява, где вел переговоры о поддержке с генерал-губернатором.

Когда в мае 1940 германские войска вторглись на территорию Нидерландов, М. некоторое время скрывался в области Хоой, в большом лесном массиве провинции Северная Голландия, но после капитуляции нидерландской армии 15 мая 1940 начал сотрудничать с фашистскими оккупантами. М. позиционировал себя как представителя нидерландского народа, а НСД, насчитывавшее 50 тыс. человек, как политическую опору «нового порядка». Однако немцы считали М. слабым лидером неубедительной национал-социалистической партии, и 18 мая 1940 рейхскомиссаром оккупированных Нидерландов был назначен австриец А. Зейсс-Инкварт, а НСД отводилась роль контролировать отказывавшихся от сотрудничества соотечественников и подавлять сопротивление оккупационным властям. В декабре 1942 М. был провозглашен «фюрером нидерландского народа» и назначен главой Национального политического секретариата, но М. так и не удалось убедить А. Гитлера (с которым он неоднократно встречался лично) сделать его главой государства. Расчеты М. возродить внутри Третьего рейха Великие Нидерланды в границах 1-й половины XVI в. также не совпадали с планами Берлина. Германские власти не особо доверяли М., не являвшемуся сторонником идеи присоединения Нидерландов к Германии и всегда выступавшему с позиции нидерландского национализма, и всячески препятствовали его продвижению к власти. Разочаровавшись в «новом режиме», М. тем не менее старался скрывать от своих сторонников истинное положение вещей. В годы оккупации содействовал созданию частей Ваффен-СС «Нидерланды», которые воевали на Восточном фронте, и других вооруженных формирований, по приказу М. были арестованы тысячи нидерландцев, путем вымогательства у еврейских предприятий и присвоения недвижимости евреев М. удалось собрать значительное личное состояние.

В ходе наступления войск союзников в сентябре 1944 30 тыс. членов НСД с семьями бежали в Германию, но М. остался на своем посту. После капитуляции германских войск в мае 1945 М. был арестован нидерландскими властями в своем кабинете в Гааге. 12 декабря 1945 приговорен судом за государственную измену к смертной казни, 7 мая 1946 в дюнах возле Гааги приговор был приведен в исполнение.

Лит. : Meyers J. Mussert, een politiek leven. Amsterdam, 1984; Pollmann T. Van ingenieur tot Leider: veertien jaar uit het tumultueuze bestaan van Anton Adriaan Mussert 1920—1934 // Jaarboek «Oud-Utrecht». 2008. P. 101—126; Мур Б . Фашизм в Нидерландских землях (1919—1945) // Берегиня — 777 — Сова. Научный журнал. 2014. № 4 (23). М. – Воронеж, 2014. С. 341—351 . Г. А. Шатохина-Мордвинцева.