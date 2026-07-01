МЮРИДИЗМ
В дореволюционной российской и советской историографии термин, обозначающий мусульманское повстанчество на российском Северном Кавказе в 19 веке.
К М. относили движение горцев-мусульман за имамат времён Кавказской войны 1817–64, реже – восстание 1877 в Дагестане и Чечне и антисоветский мятеж Н. Гоцинского 1920–21. М. отождествляли с братством (тарикат) Накшбандийя, сближая имамов Дагестана и Чечни с суфийскими шейхами, а их последователей – с мюридами. С исламоведческой точки зрения такое представление о М. некорректно. Оно не отделяет суфизма от шариата, преувеличивает политич. значение суфийских братств в регионе. В действительности мусульм. повстанчество не опиралось на сеть отделений Накшбандийи. Ни один из имамов не был суфийским шейхом; имамы Гамзат-бек (ок. 1833 – 1834) и Мухаммед-Хаджи (1877), а также Гоцинский не были связаны с братством. Вместе с тем проникновение на Вост. Кавказ ветви братства Накшбандийя-Муджаддидийя, реформированной шейхом Халидом (1778–1826), привело к распространению идей и организац. принципов суфизма во внесуфийской среде. Система личных связей учеников с наставниками была использована в военно-политич. организации имамата. Понятие «мюрид» приобрело значение «мусульманин, следующий шариату». В отличие от мюридов тариката сторонников имамата стали называть шариатскими (в русскоязычной лит-ре наибскими) мюридами. В братстве Накшбандийя не было единого мнения о джихаде. Шейхи Мухаммед Ярагский (ок. 1771 – 1838), Джамалуддин Казикумухский (? – 1869) и Абдуррахман Согратлинский (1792–1882) поддержали газават и переселились на территорию имамата. Шейх Махмуд Алмалинский (1810–77) и его преемники выступали против вооруж. сопротивления России.
Не замечая различий между течениями сев.-кавк. суфиев и сторонниками шариатского движения имамата, рос. гос. деятели и учёные объединяли их под понятием «М.» У них сложилось превратное представление об антироссийской направленности суфизма вообще. Пытаясь подорвать корни М., кавк. наместник кн. А. И. Барятинский (1856–62) сделал ставку на поддержку адата в ущерб шариату. В бытовании термина «М.», как и некоторых др. социально-политич. понятий 2-й пол. 19 – кон. 20 вв. (зикризм – для движения шейха Кунта-Хаджи, панисламизм, пантюркизм, исламизм), отразились общие для европ. держав страхи перед распространением ислама.
Автор статьи: В. О. Бобровников.
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