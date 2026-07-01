МЮРИДИЗМ

В до­ре­во­лю­ци­он­ной российской и советской ис­то­рио­гра­фии тер­мин, обо­зна­чаю­щий му­сульманское пов­стан­че­ст­во на российском Северном Кав­ка­зе в 19 веке.

К М. от­но­си­ли дви­же­ние гор­цев-му­суль­ман за има­мат вре­мён Кав­каз­ской вой­ны 1817–64 , ре­же – вос­ста­ние 1877 в Да­ге­ста­не и Чеч­не и ан­ти­со­вет­ский мя­теж Н. Го­цин­ско­го 1920–21. М. ото­жде­ст­в­ля­ли с брат­ст­вом (та­ри­кат) На­кшбан­дийя, сбли­жая има­мов Да­ге­ста­на и Чеч­ни с су­фий­ски­ми шей­ха­ми, а их по­сле­до­ва­те­лей – с мю­ри­да­ми. С ис­ла­мо­вед­че­ской точ­ки зре­ния та­кое пред­став­ле­ние о М. не­кор­рект­но. Оно не от­де­ля­ет су­физ­ма от ша­риа­та, пре­уве­ли­чи­ва­ет по­ли­тич. зна­че­ние су­фий­ских братств в ре­гио­не. В дей­ст­ви­тель­но­сти му­сульм. по­в­стан­че­ст­во не опи­ра­лось на сеть от­де­ле­ний На­кшбан­дийи. Ни один из има­мов не был су­фий­ским шей­хом; има­мы Гам­зат-бек (ок. 1833 – 1834) и Му­хам­мед-Хад­жи (1877), а так­же Го­цин­ский не бы­ли свя­за­ны с брат­ст­вом. Вме­сте с тем про­ник­но­ве­ние на Вост. Кав­каз вет­ви брат­ст­ва На­кшбан­дийя-Муд­жад­ди­дийя, ре­фор­ми­ро­ван­ной шей­хом Ха­ли­дом (1778–1826), при­ве­ло к рас­про­стра­не­нию идей и ор­га­ни­зац. прин­ци­пов су­физ­ма во вне­су­фий­ской сре­де. Сис­те­ма лич­ных свя­зей уче­ни­ков с на­став­ни­ка­ми бы­ла ис­поль­зо­ва­на в во­ен­но-по­ли­тич. ор­га­ни­за­ции има­ма­та. По­ня­тие «мю­рид» при­об­ре­ло зна­че­ние «му­суль­ма­ни­н, сле­дую­щий ша­риа­ту». В от­ли­чие от мю­ри­дов та­ри­ка­та сто­рон­ни­ков има­ма­та ста­ли на­зы­вать ша­ри­ат­ски­ми (в рус­скоя­зыч­ной лит-ре на­иб­ски­ми) мю­ри­да­ми. В брат­ст­ве На­кшбан­дийя не бы­ло еди­но­го мне­ния о джи­ха­де. Шей­хи Му­хам­мед Яраг­ский (ок. 1771 – 1838), Джа­ма­луд­дин Ка­зи­ку­мух­ский (? – 1869) и Аб­дур­рах­ман Со­грат­лин­ский (1792–1882) под­дер­жа­ли га­за­ват и пе­ре­се­лились на тер­ри­то­рию има­ма­та. Шейх Мах­муд Ал­ма­лин­ский (1810–77) и его пре­ем­ни­ки вы­сту­па­ли про­тив воо­руж. со­про­тив­ле­ния Рос­сии.

Не за­ме­чая раз­ли­чий ме­ж­ду те­че­ния­ми сев.-кавк. су­фи­ев и сто­рон­ни­ка­ми ша­ри­ат­ско­го дви­же­ния има­ма­та, рос. гос. дея­те­ли и учё­ные объ­е­ди­ня­ли их под по­ня­ти­ем «М.» У них сло­жи­лось пре­врат­ное пред­став­ле­ние об ан­ти­рос­сий­ской на­прав­лен­но­сти су­физ­ма во­об­ще. Пы­та­ясь по­дор­вать кор­ни М., кавк. на­ме­ст­ник кн. А. И. Ба­ря­тин­ский (1856–62) сде­лал став­ку на под­держ­ку ада­та в ущерб ша­риа­ту. В бы­то­ва­нии тер­ми­на «М.», как и не­ко­то­рых др. со­ци­аль­но-по­ли­тич. по­ня­тий 2-й пол. 19 – кон. 20 вв. (зик­ризм – для дви­же­ния шей­ха Кун­та-Хад­жи, пан­ис­ла­мизм, пан­тюр­кизм, ис­ла­мизм), от­ра­зи­лись об­щие для ев­роп. дер­жав стра­хи пе­ред рас­про­стра­не­ни­ем ис­ла­ма .

Автор статьи: В. О. Боб­ров­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)