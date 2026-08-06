МЮРДАЛЬ Альва

Шведский по­ли­тический дея­тель, ди­п­ло­мат, со­цио­лог.

Жена Г. Мюрдаля. В 1924 окон­чи­ла Сток­гольм­скую выс­шую шко­лу (Сток­гольм­ский ун-т) со сте­пе­нью ба­ка­лав­ра (слу­ша­ла кур­сы по со­цио­ло­гии, фи­ло­со­фии, пси­хо­ло­гии и школь­ной пе­да­го­ги­ке). Про­дол­жи­ла об­ра­зо­ва­ние в Лон­до­не , Лейп­ци­ге и Сток­голь­ме, в 1934 по­лу­чи­ла сте­пень ма­ги­ст­ра в Уп­псаль­ском ун-те. Чл. и один из ве­ду­щих идео­ло­гов Со­ци­ал-де­мо­кра­ти­че­ской ра­бо­чей пар­тии Шве­ции, вме­сте с супругом уча­ст­во­ва­ла в раз­ра­бот­ке т. н. швед. мо­де­ли со­циа­лиз­ма. За­ни­ма­лась изу­че­ни­ем про­блем ро­ж­дае­мо­сти и до­шко­ль­но­го вос­пи­та­ния. В со­ав­тор­ст­ве с Г. Мюр­да­лем вы­пус­ти­ла кн. «Кри­зис в во­про­се на­се­ле­ния» («Kris i befolkningsfrcagan», 1934), в ко­то­рой про­во­ди­лась мысль о не­об­хо­ди­мо­сти со­че­та­ния со­ци­аль­ных ре­форм для по­ощ­ре­ния де­то­ро­ж­де­ния с под­держ­кой ин­ди­ви­ду­аль­ной сво­бо­ды жен­щин. При этом яв­ля­лась сто­рон­ни­цей ев­ге­ни­ки и про­па­ган­ди­ро­ва­ла при­ну­дит. сте­ри­ли­за­цию жен­щин, стра­даю­щих ге­не­тич. за­бо­ле­ва­ния­ми (впо­след­ст­вии от­ка­за­лась от этой по­зи­ции). С 1930-х гг. вме­сте с му­жем жи­ла по­пе­ре­мен­но в Шве­ции, Швей­ца­рии и США. В 1936 ос­но­ва­ла в Сток­голь­ме Пе­да­го­гич. ин-т до­шко­ль­но­го обу­че­ния (его ди­рек­тор до 1948). В сер. 1930-х гг. ви­це-пред. Сток­гольм­ской орг-ции де­ло­вых и ра­бо­таю­щих жен­щин, в 1938–47 ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­нар. фе­де­ра­ции де­ло­вых и ра­бо­таю­щих жен­щин. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны ви­це-пред. Объ­е­ди­нён­но­го к-та швед. гра­ж­дан­ских ор­га­ни­за­ций для куль­тур­ной по­мо­щи Ев­ро­пе. По­сле 1945 ак­тив­но вы­сту­па­ла за ра­зо­ру­же­ние и пре­кра­ще­ние гон­ки воо­ру­же­ния, в 1946 пред­став­ля­ла Шве­цию на Па­риж­ской кон­фе­рен­ции ЮНЕСКО. В 1955–61 по­сол Шве­ции в Ин­дии. С 1961 спец. по­мощ­ник мин. ин. дел Шве­ции по во­про­сам ра­зо­ру­же­ния. С 1962 деп. рик­сда­га. В 1962–73 ру­ко­во­ди­тель швед. де­ле­га­ции на кон­фе­рен­ции по ра­зо­ру­же­нию в Же­не­ве (в 1966–73 в ран­ге ми­ни­ст­ра без порт­фе­ля швед. пра­ви­тель­ст­ва). Но­бе­лев­ская пр. ми­ра 1982 (совм. с А. Гар­сией Роб­ле­сом).