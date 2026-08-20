МЮРЦЦУШЛАГ
Горноклиматический курорт в Австрии (земля Штирия).
Расположен в долине р. Мюрц (бассейн Дуная), на склонах Вост. Альп, у перевала Земмеринг, на выс. 670 м, к юго-западу от Вены. Климат умеренный горный, с мягкой зимой (ср. темп-ра января ок. –1 °C) и умеренно тёплым летом (ср. темп-ра июля ок. 16 °C); ср. годовая темп-ра ок. 8 °C. Пребывание в М. рекомендовано при заболеваниях органов дыхания (нетуберкулёзного характера), сердечно-сосудистой системы, функциональных расстройствах нервной системы, нарушениях обмена веществ. Функционируют курзал, бальнеолечебница, др. курортные учреждения, а также многочисл. пансионаты, отели, виллы. Центр туризма и зимнего спорта, интенсивно развивавшийся после строительства в 1854 участка Южной ж. д. Глогниц – Мюрццушлаг. Сохранились: церковь быв. францисканского монастыря (1648–54), перестроена в 1988–91 в Дом искусств; станция ж. д. Земмеринг (1848–54), включённой в список Всемирного наследия. Имеются Музей И. Брамса (в 1884–85 композитор создал в М. 4-ю симфонию), Музей зимнего спорта (первый в мире), Музей Южной ж. д. Близ М. – курорт Земмеринг.