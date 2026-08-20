МЮРЦЦУШЛАГ

Гор­но­кли­ма­тический ку­рорт в Ав­ст­рии (зем­ля Шти­рия).

Рас­по­ло­жен в до­ли­не р. Мюрц (бас­сейн Ду­ная), на скло­нах Вост. Альп, у пе­ре­ва­ла Зем­ме­ринг, на выс. 670 м, к юго-за­па­ду от Ве­ны. Кли­мат уме­рен­ный гор­ный, с мяг­кой зи­мой (ср. темп-ра ян­ва­ря ок. –1 °C) и уме­рен­но тё­п­лым ле­том (ср. темп-ра ию­ля ок. 16 °C); ср. го­до­вая темп-ра ок. 8 °C. Пре­бы­ва­ние в М. ре­ко­мен­до­ва­но при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния (не­ту­бер­ку­лёз­но­го ха­рак­те­ра), сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­те­мы, функ­цио­наль­ных рас­строй­ствах нерв­ной сис­те­мы, на­ру­ше­ни­ях об­ме­на ве­ществ. Функ­цио­ни­ру­ют кур­зал, баль­не­о­ле­чеб­ни­ца, др. ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния, а так­же мно­го­числ. пан­сио­на­ты, оте­ли, вил­лы. Центр ту­риз­ма и зим­не­го спор­та, ин­тен­сив­но раз­ви­вав­ший­ся по­сле строи­тель­ст­ва в 1854 уча­ст­ка Юж­ной ж. д. Глог­ниц – Мюрц­цуш­лаг. Со­хра­ни­лись: цер­ковь быв. фран­ци­скан­ско­го мо­на­сты­ря (1648–54), пе­ре­строе­на в 1988–91 в Дом ис­кусств; стан­ция ж. д. Зем­ме­ринг (1848–54), вклю­чён­ной в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Име­ют­ся Му­зей И. Брам­са (в 1884–85 ком­по­зи­тор соз­дал в М. 4-ю сим­фо­нию), Му­зей зим­не­го спор­та (пер­вый в ми­ре), Му­зей Юж­ной ж. д. Близ М. – ку­рорт Зем­ме­ринг.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)