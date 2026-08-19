МЮРАТ Иоахим
Французский военный и государственный деятель.
Зять Наполеона I Бонапарта (с 1800). Из многодетной семьи трактирщика. Учился в семинарии г. Тулузa, но в 1787 М. оставил её и записался рядовым в Арденнский конно-егерский полк. В 1789, незадолго до Французской революции 18 в., уволен с воинской службы за недисциплинированность. В янв. 1791 поступил в революц. армию, в окт. 1792 М. было присвоено офицерское звание. После Tермидорианского переворота вновь уволен с воинской службы. В окт. 1795 отличился при подавлении роялистского мятежа в Париже, чем обратил на себя внимание Наполеона, сделавшего его своим адъютантом. За доблесть и отвагу, проявленные во время Итальянского похода Наполеона Бонапарта 1796–97 и Египетской экспедиции Наполеона Бонапарта 1798–1801, произведён в бригадные, а затем в дивизионные генералы. Участвовал в перевороте Восемнадцатого брюмера. С провозглашением империи в 1804 получил звание маршала Франции и должность губернатора Парижа. В 1805 М. присвоено также звание ген.-адм. флота; в том же году пожалован титулом принца империи. Успешные действия франц. кавалерии под команд. М. сыграли большую роль в победах франц. армии над австр. войсками при Вертингене (1805), над рос.-австр. войсками в Аустерлицком сражении 1805, над прусско- саксонской армией в Йена-Ауэрштедтском сражении 1806. С 1806 вел. герцог Бергский и Клевский. С 1808 команд. франц. армией в Испании, подавил восстание в Мадриде, за что был возведён Наполеоном I на неаполитанский престол. Осуществил в королевстве ряд реформ: ввёл в действие Гражд. кодекс (см. Кодекс Наполеона), реорганизовал армию и флот. С 1810 отношения М. с Наполеоном осложнились: в ответ на отказ императора вывести из Неаполя франц. вспомогат. корпус М. начал чистку гос. аппарата Неаполитанского королевства от франц. чиновников. Начатые им в Неаполе либеральные реформы натолкнулись на противодействие Наполеона. Во время похода в Россию в 1812 командовал резервной кавалерией Великой армии. Отличился в Бородинском сражении 1812: лично руководил кав. атаками, чуть не попал в плен в бою за Семёновские флеши. Во время отступления из России назначен командующим остатками Великой армии, но самовольно передал командование Э. Богарне и в янв. 1813 уехал в Неаполь, где вёл переговоры с Австрией и Великобританией о заключении союза. В авг. 1813 вновь присоединился к Наполеону, участвовал в Дрезденском сражении 1813, Лейпцигском сражении 1813, затем вернулся в Неаполь. В янв. 1814, стремясь закрепить за собой неаполитанский престол, заключил тайный договор с Австрией и Великобританией, обязавшись выставить против Наполеона 30-тысячный корпус. Однако на Венском конгрессе 1814–15 притязания М. вызвали сопротивление Бурбонов, что вновь толкнуло М. на сторону Наполеона. В период «Ста дней» М. выступил на помощь ему во главе неаполитанской армии, но был разбит австр. войсками в сражении при Толентино и бежал на о. Корсика. В сент. – окт. 1815 попытался вернуться морем в оккупированный австр. войсками Неаполь, но его небольшая флотилия была рассеяна штормом. На берег вместе с М. высадился лишь небольшой отряд, вместе с которым он был арестован по дороге в г. Пиццо, где по приговору трибунала расстрелян.
Во время пребывания в Италии в 1800–01 и Испании в 1808 М. составил обширную коллекцию произведений иск-ва, в которую вошли работы Рафаэля из собраний Ватикана, Корреджо, А. Канова и др. В дальнейшем одна часть коллекции была передана им Ж. Богарне, другая – франц. музеям, в т. ч. Лувру.