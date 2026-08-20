МЮНСТЕРСКИЙ КОНГРЕСС 1645—1648 Мюнстерский конгресс 1645—1648 — одно из двух собраний европейских дипломатов (наравне с Оснабрюкским) по выработке условий Вестфальского мира 1648.

Мюнстерский конгресс 1645—1648 — одно из двух собраний европейских дипломатов (наравне с Оснабрюкским) по выработке условий Вестфальского мира 1648 . Проходил в епископстве Мюнстер. Регулировал отношения между католическими участниками Тридцатилетней войны 1618—1648 — императором Священной Римской империи и Францией, а также между Республикой Соединенных провинций и Испанией. Переговоры начались в 1645 при посредничестве Рима и Венеции. Французская дипломатия готовилась к конгрессу с конца 1630-х под руководством кардинала Ришелье . Умеренная позиция на ранних этапах изменилась на экспансионистский курс, сторонником которого был кардинал Мазарини . В центре внимания М. к. были вопросы территориальных уступок Франции, к которой перешли епископства Мец, Туль и Верден, а также 10 городов в Эльзасе, кроме Страсбурга и Мюльхаузена. Кроме французских притязаний территориальные споры были связаны с вопросами Мантуанского наследства, статусом Швейцарии и Республики Соединенных провинций. По итогам М. к. Испания была вынуждена признать независимость Северных Нидерландов, что гарантировалось всеми участниками переговоров. Стремясь к скорейшему окончанию войны, европейские дипломаты были склонны к компромиссным решениям, что нашло яркое выражение в вопросах об амнистии, реституции церковной собственности и веротерпимости.

Лит .: Acta Pacis Westphalicae. Munster, 1962 ff.; Tischer A. Franzosische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfalischen Friedenskongress. Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin. Munster, 1999; Rohrschneider M. Der gescheiterte Frieden von Munster. Spaniens Ringen mit Frankreich auf dem Westfalischen Friedenskongress (1643—1649). Munster, 2007; Тишер А. Роль Франции в Тридцатилетней войне и Вестфальском мире 1635—1648 // Кризис и трагедия континента. Тридцатилетняя война (1618—1648) в событиях и коллективной памяти Европы / Под ред. Ю. Е. Ивонина. М., 2015. С. 198—225. А. В. Лазарева.