МЮНХЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Людвига Максимилиана (Ludwig-Maximilians- Universitat Munchen)

Один из ста­рей­ших уни­вер­си­те­тов Гер­ма­нии.

Ос­но­ван в 1472 ба­вар­ским гер­цо­гом Люд­ви­гом IX (1450–79) с со­гла­сия па­пы Рим­ско­го Сик­ста IV (1471–84) в Ин­гольд­штад­те как пер­вый уни­вер­си­тет в Ба­ва­рии . Имел в со­ста­ве 4 ф-та: ар­ти­сти­че­ский (фи­ло­соф­ский), ме­ди­цин­ский, юри­ди­че­ский и тео­ло­ги­че­ский, обу­че­ние на ар­ти­стич. ф-те пред­ше­ст­во­ва­ло учё­бе на 3 дру­гих (толь­ко ус­пеш­но про­шед­шие на нём курс обу­че­ния по­лу­ча­ли пра­во по­сту­пать на др. фа­куль­те­ты). В 1549–1773 ун-т на­хо­дил­ся под влия­ни­ем ор­дена иезуи­тов; один из цен­тров Контр­ре­фор­ма­ции в Гер­ма­нии. В кон. 18 в. под влия­ни­ем идей Про­све­ще­ния на­ча­лось по­сте­пен­ное ре­фор­ми­ро­ва­ние М. у., в 1799 ос­но­ван Ин-т ка­ме­ра­ли­сти­ки, ко­торый стал ос­но­вой бу­ду­ще­го ф-та гос. эко­но­ми­ки. В 1800 кур­фюрст Ба­ва­рии Мак­си­ми­ли­ан IV Ио­сиф (бу­ду­щий ко­роль Мак­си­ми­ли­ан I) из-за франц. уг­ро­зы пе­ре­нёс уни­вер­си­тет в г. Ланд­схут, что по­зво­ли­ло об­но­вить кон­сер­ва­тив­ный пре­по­да­ва­тель­ский со­став и пре­вра­тить М. у. из при­ви­ле­ги­ров. учеб­но­го за­ве­дения в бо­лее де­мо­кра­тич­ный гос. вуз. С 1802 совр. назв. (в честь гер­цо­га Люд­ви­га IX и кур­фюр­ста Мак­си­ми­лиа­на IV Ио­си­фа). В 1826 ба­вар­ский ко­роль Лю­до­вик I пе­реместил уни­вер­си­тет в Мюн­хен . В 1840 по про­ек­ту арх. Ф. фон Герт­не­ра по­строе­но гл. зда­ние М. у. Сту­ден­ты М. у. при­ни­ма­ли ак­тив­ное уча­стие в Ре­во­лю­ции 1848–49 в Гер­ма­нии. Во 2-й пол. 19 в. на­ча­лось бы­строе раз­ви­тие М. у., а также его мо­дер­ни­за­ция. В 1865 разл. ес­те­ст­вен­но-на­уч. под­раз­де­ле­ния М. у. объ­еди­не­ны в отд. сек­цию, став­шую ос­но­вой ес­те­ст­вен­но-на­уч. ф-та (1937). В 1914 как са­мо­сто­ят. ф-т от­кры­та Ве­те­ри­нар­ная выс­шая шко­ла. В 1900 впер­вые в уни­вер­си­те­те жен­щи­ны по­лу­чи­ли док­тор­ские сте­пе­ни, с 1903 Ба­ва­рия сня­ла все ог­ра­ни­че­ния на выс­шее об­ра­зо­ва­ние для жен­щин, пер­вая в Баварии жен­щи­на-про­фес­сор поя­ви­лась на юри­дич. ф-те в 1927. В 1933 все ан­ти­на­ци­ст­ски на­стро­ен­ные пре­по­да­ва­те­ли бы­ли уво­ле­ны из М. у.; 10.5.1933 на пл. Кё­ниг­с­п­лац со­стоя­лось со­жже­ние книг, ор­га­ни­зо­ван­ное Герм. сту­денч. сою­зом. В М. у. 18.2.1943 бра­том и се­ст­рой Шолль, чле­на­ми груп­пы Со­про­тив­ле­ния «Бе­лая ро­за», бы­ли раз­бро­са­ны лис­тов­ки, что при­ве­ло к их аре­сту гес­та­по (в 1958 в М. у. ос­но­ван Ин-т по­ли­тич. на­ук им. бра­та и се­ст­ры Шолль; в 1997 на мес­те их ак­ции ус­та­нов­лен па­мят­ник). В 1967 в М. у. соз­дан про­тес­тант­ский тео­ло­гич. ф-т, в 1972 Выс­шая пе­да­го­гич. шко­ла вклю­че­на в со­став пе­да­го­гич. ф-та.

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей и сту­ден­тов М. у.: пре­зи­ден­ты Гер­ма­нии – Р. Хер­цог, К. Кар­стенс, Г. Хай­не­манн, Т. Хейсс; бо­лее 30 лау­реа­тов Но­бе­лев­ской пр., в т. ч. А. фон Бай­ер, Х. А. Бе­те, Г. Бин­ниг, Г. Бло­бел, В. Гей­зен­берг, Г. Л. Герц, Х. А. Кребс, О. Лё­ви, Т. Манн, В. Пау­ли, М. Планк, В. К. Рент­ген, Т. Хенш, Г. Эртль.

В со­ста­ве М. у. (2010): 18 фа­куль­те­тов, неск. об­ще­уни­вер­си­тет­ских ла­бо­ра­то­рий и ин­сти­ту­тов (в т. ч. ла­бо­ра­то­рия мо­леку­ляр­ной био­ло­гии и Ин-т ба­вар­ской ис­то­рии), 25 меж­фа­куль­тет­ских цен­тров, в т. ч. Центр на­ноис­сле­до­ва­ний, Центр на­ук о че­ло­ве­ке; кли­ни­ка «Грос­ха­дерн» (круп­ней­ший транс­план­та­ци­он­ный центр Ев­ро­пы; объ­е­ди­ня­ет 45 спе­циа­ли­зир. кли­ник и ин­сти­ту­тов). Б-ка М. у., ос­но­ван­ная в 1473 на ар­ти­стич. ф-те, на­счи­ты­ва­ет св. 6,5 млн. то­мов, име­ет от­де­ление для сту­ден­тов и отд. под­раз­де­ле­ния на 13 фа­куль­те­тах. Обу­ча­ют­ся св. 46,5 тыс. сту­ден­тов (2011).

Автор статьи: А. Г. Мат­вее­ва.

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