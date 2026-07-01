МЮНХЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Людвига Максимилиана (Ludwig-Maximilians- Universitat Munchen)
Один из старейших университетов Германии.
Основан в 1472 баварским герцогом Людвигом IX (1450–79) с согласия папы Римского Сикста IV (1471–84) в Ингольдштадте как первый университет в Баварии. Имел в составе 4 ф-та: артистический (философский), медицинский, юридический и теологический, обучение на артистич. ф-те предшествовало учёбе на 3 других (только успешно прошедшие на нём курс обучения получали право поступать на др. факультеты). В 1549–1773 ун-т находился под влиянием ордена иезуитов; один из центров Контрреформации в Германии. В кон. 18 в. под влиянием идей Просвещения началось постепенное реформирование М. у., в 1799 основан Ин-т камералистики, который стал основой будущего ф-та гос. экономики. В 1800 курфюрст Баварии Максимилиан IV Иосиф (будущий король Максимилиан I) из-за франц. угрозы перенёс университет в г. Ландсхут, что позволило обновить консервативный преподавательский состав и превратить М. у. из привилегиров. учебного заведения в более демократичный гос. вуз. С 1802 совр. назв. (в честь герцога Людвига IX и курфюрста Максимилиана IV Иосифа). В 1826 баварский король Людовик I переместил университет в Мюнхен. В 1840 по проекту арх. Ф. фон Гертнера построено гл. здание М. у. Студенты М. у. принимали активное участие в Революции 1848–49 в Германии. Во 2-й пол. 19 в. началось быстрое развитие М. у., а также его модернизация. В 1865 разл. естественно-науч. подразделения М. у. объединены в отд. секцию, ставшую основой естественно-науч. ф-та (1937). В 1914 как самостоят. ф-т открыта Ветеринарная высшая школа. В 1900 впервые в университете женщины получили докторские степени, с 1903 Бавария сняла все ограничения на высшее образование для женщин, первая в Баварии женщина-профессор появилась на юридич. ф-те в 1927. В 1933 все антинацистски настроенные преподаватели были уволены из М. у.; 10.5.1933 на пл. Кёнигсплац состоялось сожжение книг, организованное Герм. студенч. союзом. В М. у. 18.2.1943 братом и сестрой Шолль, членами группы Сопротивления «Белая роза», были разбросаны листовки, что привело к их аресту гестапо (в 1958 в М. у. основан Ин-т политич. наук им. брата и сестры Шолль; в 1997 на месте их акции установлен памятник). В 1967 в М. у. создан протестантский теологич. ф-т, в 1972 Высшая педагогич. школа включена в состав педагогич. ф-та.
Среди преподавателей и студентов М. у.: президенты Германии – Р. Херцог, К. Карстенс, Г. Хайнеманн, Т. Хейсс; более 30 лауреатов Нобелевской пр., в т. ч. А. фон Байер, Х. А. Бете, Г. Бинниг, Г. Блобел, В. Гейзенберг, Г. Л. Герц, Х. А. Кребс, О. Лёви, Т. Манн, В. Паули, М. Планк, В. К. Рентген, Т. Хенш, Г. Эртль.
В составе М. у. (2010): 18 факультетов, неск. общеуниверситетских лабораторий и институтов (в т. ч. лаборатория молекулярной биологии и Ин-т баварской истории), 25 межфакультетских центров, в т. ч. Центр наноисследований, Центр наук о человеке; клиника «Гросхадерн» (крупнейший трансплантационный центр Европы; объединяет 45 специализир. клиник и институтов). Б-ка М. у., основанная в 1473 на артистич. ф-те, насчитывает св. 6,5 млн. томов, имеет отделение для студентов и отд. подразделения на 13 факультетах. Обучаются св. 46,5 тыс. студентов (2011).
Автор статьи: А. Г. Матвеева.