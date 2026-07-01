МЮНХЕН

Го­род на юге Гер­ма­нии, сто­ли­ца зем­ли Ба­ва­рия .

Тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны (по­сле Бер­ли­на и Гам­бур­га). Нас. 1375,3 тыс. чел. (2012), в пре­де­лах гор. аг­ло­ме­ра­ции ок. 2,6 млн. чел. М. за­ни­ма­ет 1-е ме­сто сре­ди герм. го­ро­дов по чис­лу про­жи­ваю­щих ино­стран­цев (гл. обр. ра­бо­чие-им­ми­гран­ты – пре­им. тур­ки, а так­же хор­ва­ты, гре­ки, италь­ян­цы и др.; в нач. 21 в. воз­рас­та­ет чис­ло вы­ход­цев из стран Ближ­не­го Вос­то­ка, Лат. Аме­ри­ки, Юго-Вост. Азии) и од­но из пер­вых мест по их до­ле в об­щей чис­лен­но­сти жи­те­лей (св. 20%). Рас­по­ло­жен на пре­даль­пий­ском Ба­вар­ском плос­ко­го­рье, на выс. 500–550 м, на р. Изар. Один из круп­ней­ших транс­порт­ных уз­лов стра­ны, на­чаль­ный пункт важ­ней­ших ж.-д. и ав­то­мо­биль­ных ма­ги­ст­ра­лей, свя­зы­ваю­щих Гер­ма­нию че­рез Аль­пы с Ита­ли­ей и др. стра­на­ми Сре­ди­зем­но­мо­рья. Важ­ней­шие ав­то­ма­ги­ст­ра­ли из М. ве­дут в Нюрн­берг (да­лее на Лейп­циг – Бер­лин), Штут­гарт (за­тем в зап. рай­оны Гер­ма­нии и во Фран­цию), Ланд­схут (да­лее в Че­хию), Пас­сау (за­тем на Ве­ну), Зальц­бург (в Ав­ст­рию), Гар­миш- Пар­тен­кир­хен (да­лее че­рез Аль­пы в Ав­ст­рию и Ита­лию), Лин­дау (за­тем в Швей­ца­рию). Че­рез М. про­хо­дит вы­со­ко­ско­ро­ст­ная (по­ез­да TGV) ж.-д. ма­ги­ст­раль Мюн­хен – Штут­гарт – Кар­лс­руэ – Страс­бур – Па­риж. Пас­са­жир­ские по­ез­да ти­па «Ин­терси­ти-экс­пресс» кур­си­ру­ют на на­прав­ле­ни­ях Мюн­хен – Лейп­циг – Бер­лин, Мюн­хен – Нюрн­берг – Гам­бург, Мюн­хен – Вюрц­бург – Франк­фурт-на- Май­не, Мюн­хен – Штут­гарт – Кёльн – Ам­стер­дам, Мюн­хен – Зальц­бург – Ве­на. На тран­саль­пий­ских на­прав­ле­ни­ях Мюн­хен – Лин­дау – Цю­рих и Мюн­хен – Боль­ца­но – Ве­ро­на кур­си­ру­ют по­ез­да ти­па «Ев­роси­ти». Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт им. Ф. Й. Штрау­са (1992; в 30 км к се­ве­ро-вос­то­ку от М.; за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в Гер­ма­нии по­сле аэ­ро­пор­та Франк­фур­та-на-Май­не по пас­са­жи­ро­обо­ро­ту – ок. 37,8 млн. чел. в 2011). Мет­ро­по­ли­тен.

Пер­вое письм. упо­ми­на­ние о М. (Mu­nichen) от­но­сит­ся к 1158. Назв. про­изо­ш­ло от сло­ва «мо­нах» (нем. M ̈onch), что от­ра­же­но на гор. гер­бе М. С 1255 сто­ли­ца Верх­ней Ба­ва­рии. С из­бра­ни­ем в 1328 Лю­до­ви­ка IV Ба­вар­ско­го им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии и до его смер­ти (1347) имп. ре­зи­ден­ция. В 1442 из го­ро­да из­гна­ны ев­реи. В 1506 по­сле объ­е­ди­не­ния гер­цо­гом Альб­рех­том IV Муд­рым (1465/67–1508) Верх­ней и Ниж­ней Ба­ва­рии в еди­ное го­су­дар­ст­во М. стал его сто­ли­цей. В 1522 и 1524 на основании ре­лиг. мандатов в Баварии была запре­ще­на Ре­фор­ма­ция, М. ос­тал­ся ка­то­ли­че­ским, один из осн. цен­тров Контр­ре­фор­ма­ции в Гер­ма­нии. С 1623 ре­зи­ден­ция кур­фюр­ста, в 1632 за­нят швед. вой­ска­ми в хо­де Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–48. В 1705–15, во вре­мя вой­ны за Ис­пан­ское на­след­ст­во, ок­ку­пи­ро­ван вой­ска­ми австр. Габс­бур­гов, в 1745 вновь за­нят австр. вой­ска­ми (см. Ав­ст­рий­ское на­след­ст­во). С кон. 18 в. на­ча­лось бы­ст­рое эко­но­мич. раз­ви­тие го­ро­да, М. ста­но­вит­ся од­ним из осн. куль­тур­ных цен­тров Гер­ма­нии. С 1806 сто­ли­ца ко­ро­лев­ст­ва Ба­ва­рия, на­хо­див­ше­го­ся под по­кро­ви­тель­ст­вом На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны неск. раз под­вер­гал­ся франц. бом­бар­ди­ров­кам, с 1919 в Рес­пуб­ли­ке Ба­ва­рия, ме­сто про­воз­гла­ше­ния Ба­вар­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919. В по­сле­дую­щие го­ды гл. оп­лот На­цио­нал-со­циа­листи­че­ской не­мец­кой ра­бо­чей пар­тии (в 1935 А. Гит­лер дал М. офиц. назв. «сто­ли­ца дви­же­ния»), в 1923 в М. про­изо­шёл «Пив­ной путч». В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны силь­но по­стра­дал от на­лё­тов анг­ло-амер. авиа­ции (раз­ру­ше­но св. 50% зда­ний). В 1945 во­шёл в амер. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, с 1949 сто­ли­ца фе­де­раль­ной зем­ли Ба­ва­рия. В 1972 в М. про­шли XX Олим­пий­ские иг­ры, во вре­мя ко­то­рых араб. тер­ро­ри­ста­ми бы­ли за­хва­че­ны из­ра­иль­ские спорт­сме­ны (12 чел. по­гиб­ли).

Ста­рый го­род рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Изар; его не­ре­гу­ляр­ная пла­ни­ров­ка сло­жи­лась во 2-й пол. 12 в. Ог­ра­ни­чи­ваю­щая Ста­рый го­род коль­це­вая ма­ги­ст­раль Альт­штад­тринг про­хо­дит по ли­нии гор. ук­ре­п­ле­ний кон. 13 – 1-й пол. 14 вв. (со­хра­ни­лись во­ро­та Изар­тор, Зенд­лин­гер-Тор, Кар­л­стор). В его цен­тре – ры­ноч­ная пл. Ма­ри­ен­п­лац, воз­ник­шая пер­во­на­чаль­но как ме­сто тор­га на пе­ре­крё­ст­ке двух до­рог; на ней рас­по­ло­же­ны ре­нес­санс­ная Ста­рая (1470–1480, арх. Й. фон Хальс­бах) и нео­го­тич. Но­вая (с 1867; арх. Г. Й. фон Хау­бер­рис­сер) ра­ту­ши, ц. Св. Пет­ра (14 в.) и «ко­лон­на Ма­рии» в па­мять об из­гна­нии швед. ар­мии (1638). Так­же в Ста­ром го­ро­де – ста­рый гер­цог­ский за­мок Аль­тер-Хоф (ос­но­ван в 12 в.), ц. Св. Ду­ха (13–14 вв.; пе­ре­строе­на в 18 в. в сти­ле ба­рок­ко), кир­пич­ная заль­ная ц. Бо­го­ма­те­ри (Фрау­эн­кир­хе; со­бор с 1821) в рус­ле позд­ней го­ти­ки (1468–94, арх. фон Хальс­бах; ку­по­ла на баш­нях – 1524–25), ие­зу­ит­ская позд­не­ре­нес­санс­ная ц. Св. Ми­хаи­ла (1583–97); ре­зи­ден­ция ба­вар­ских гер­цо­гов и ко­ро­лей (16–19 вв.; ар­хи­тек­то­ры Ф. Су­ст­рис, Ф. де Кю­ви­лье, А. Герт­нер, Л. фон Клен­це и др.) с при­мы­каю­щи­ми ре­гу­ляр­ным са­дом Хоф­гар­тен (1613–17, Г. Шён) и зда­ни­ем Ба­вар­ской гос. опе­ры в сти­ле клас­си­циз­ма (быв. Нац. те­атр; 1811–18, арх. К. фон Фи­шер; сго­рел в 1823, вос­ста­нов­лен в 1823–25 фон Клен­це); со­ору­же­ния в сти­ле ба­рок­ко: ц. Св. Кае­та­на ор­де­на теа­тин­цев (Теа­ти­нер­кир­хе; 1663–68, ар­хи­тек­то­ры А. Ба­рел­ли, Э. Цук­кал­ли; фа­сад – 1765–67, де Кю­ви­лье, купол – 1688), ц. Св. Ио­ан­на Не­по­му­ка (1729–46, ар­хи­тек­то­ры бр. Азам) и ар­хи­епи­скоп­ский дво­рец Хольн­штайн (1733–37, де Кю­ви­лье). Сре­ди но­вей­ших со­ору­же­ний: ком­плекс ма­га­зи­нов, га­ле­рей и пр. «Пять дво­ров» (2003, ар­хит. бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон») и «Ев­рей­ский центр на Якобс­плац» (си­на­го­га, об­щин­ный центр и му­зей; 2006, ар­хит. бю­ро «Wandel Hoefer Lorch»). Жи­лая за­строй­ка – от позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья до нач. 20 в.

Ста­рый го­род ок­ру­жа­ют рай­оны ре­гу­ляр­ной за­строй­ки, воз­ник­шие в кон. 18 – нач. 20 вв. Их ор­га­ни­зо­вы­ва­ют 4 па­рад­ные ули­цы с пло­ща­дя­ми и об­ществ. со­ору­же­ния­ми в рус­ле клас­си­циз­ма и ис­то­ри­че­ских сти­лей, а так­же зе­лё­ные про­стран­ст­ва [пей­заж­ный парк «Анг­лий­ский сад» (с 1789, ланд­шафт­ный арх. Ф. Л. фон Скелль) c де­рев. па­го­дой «Ки­тай­ская баш­ня» (1789–90, арх. Й. Фрай, сго­ре­ла в 1944, вос­соз­да­на в 1952); «Луг Те­ре­зы» (су­ще­ст­ву­ет с 1810-х гг.)]. На се­вер идёт ул. Люд­виг­шт­ра­се (1817–1850, Л. фон Клен­це) – от рас­по­ло­жен­но­го у гер­цог­ской ре­зи­ден­ции За­ла пол­ко­вод­цев в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1840; по об­раз­цу фло­рен­тий­ской Лод­жии деи-Лан­ци) к Во­ро­там По­бе­ды (1843–52; по об­раз­цу ар­ки имп. Кон­стан­ти­на в Ри­ме); она за­строе­на зда­ния­ми в нео­ро­ман­ском сти­ле [гл. кор­пус Мюн­хен­ско­го ун-та Люд­ви­га Мак­си­ми­лиа­на, 1835–40; ц. Св. Лю­до­ви­ка (Люд­вигс­кир­хе), 1829–44, и др.] и в сти­ле не­о­ре­нес­санса (Ба­вар­ская гос. б-ка, 1832–43, все – арх. Ф. фон Герт­нер; зда­ние Во­ен. мин-ва, 1826–31, фон Клен­це). На за­пад, по на­прав­ле­нию к за­го­род­но­му двор­цу Ним­фен­бург (ны­не в чер­те М.; стро­ил­ся с 1664, ар­хи­тек­то­ры А. Ба­рел­ли, Э. Цук­кал­ли, Й. Эф­нер, Ф. де Кю­ви­лье, фон Клен­це и др.), про­ло­же­на ул. Бри­ен­нер- штра­се (с 1808, К. фон Фи­шер, фон Скелль), со­еди­няю­щая 3 пло­ща­ди: Вит­тельс­бахер­п­лац [клас­си­ци­стич. по­строй­ки фон Клен­це кон. 1810 – 1820-х гг. – кон­церт­ный зал «Оде­он» (пе­ре­стро­ен), дво­рец Лойх­тен­берг (вос­соз­дан из же­ле­зо­бе­то­на по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны) и др., а так­же кон­ная ста­туя гер­цо­га Мак­си­ми­лиа­на I, 1839, скульп­тор Б. Тор­вальд­сен], Ка­ро­ли­нен­п­лац (обе­лиск в па­мять о ба­вар­ских сол­да­тах, по­гиб­ших в рус. по­хо­де На­по­ле­о­на, 1833, фон Клен­це) и Кё­ниг­с­п­лац [здесь на­хо­дят­ся Глип­то­те­ка (1816–30), Про­пи­леи (1854–1862; оба – фон Клен­це) и зда­ние Гос. со­б­ра­ния ан­тич­но­го иск-ва (1838–45, арх. Г. Ф. Циб­ланд), все – в не­ог­ре­че­ском сти­ле]. Ме­ж­ду Люд­виг­шт­ра­се и Бри­ен­нер-штра­се на­хо­дит­ся ан­самбль му­зе­ев: клас­си­ци­стич. Ста­рая пи­на­ко­те­ка (1825–36, фон Клен­це), Но­вая пи­на­ко­те­ка в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма (от­кры­та в 1853, зда­ние – 1981, арх. А. фон Бран­ка), Пи­на­ко­те­ка совр. иск-ва (2002, Ш. Бра­ун­фельс) и Му­зей Бранд­хор­стов в рус­ле не­омо­дер­низ­ма (2009, ар­хит. бю­ро «Sauerbruch Hutton»; совр. иск-во). К юго-вос­то­ку от Бри­ен­нер­штра­се, на «Лу­гу Те­ре­зы», рас­по­ло­жен Зал Сла­вы в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1843–53, фон Клен­це) с ал­ле­го­рич. ста­ту­ей «Ба­ва­рия» (1844–50, скульп­тор Л. фон Шван­та­лер). На вос­ток от гер­цог­ской ре­зи­ден­ции идёт ул. Мак­си­ми­ли­ан­шт­ра­се (1852–75), за­стро­ен­ная по пла­ну арх. Ф. Бюрк­лай­на со­ору­же­ния­ми в рус­ле эк­лек­тиз­ма, вклю­чая за­вер­шаю­щее её на пра­вом бе­ре­гу Иза­ра зда­ние «Мак­си­ми­лиа­не­ума» (1856–74; ны­не ландтаг Ба­ва­рии). Па­рал­лель­но ей (се­вер­нее) про­хо­дит ул. Принц­ре­ген­тен­шт­ра­се (с 1890), на­чи­на­ясь у клас­си­ци­стич. двор­ца прин­ца Кар­ла (1804–06, арх. К. фон Фи­шер) близ «Анг­лий­ско­го са­да» и за­вер­ша­ясь на пра­вом бе­ре­гу Иза­ра мо­ну­мен­том «Ан­гел ми­ра» (1899, скульп­тор Г. Дюлль); на ней рас­по­ло­же­ны му­зеи: Ба­вар­ский на­цио­наль­ный в рус­ле эк­лек­тиз­ма (ос­но­ван в 1855, зда­ние – 1894–1900, арх. Г. фон Зайдль), не­оклас­си­ци­стич. Вил­ла Ф. фон Шту­ка (1897–98; ре­кон­ст­рук­ция, 1996–2000, ар­хит. бю­ро «Kiessler + Partner») и га­ле­рея Ша­ка (1909, ар­хи­тек­то­ры А. фон Хиль­деб­ранд, М. Лит­ман). Сре­ди по­стро­ек сер. 20 в. – не­оклас­си­ци­стич. пар­ные кор­пу­са пред­ста­ви­тель­ст­ва На­цио­нал-со­циа­ли­стич. нем. ра­бо­чей пар­тии (1933–37 и 1934–37; ны­не Выс­шая шко­ла му­зы­ки и те­ат­ра) и Дом нем. иск-ва (1933–37, ны­не Дом иск-ва; все – арх. П. Л. Тро­ст). Мн. ис­то­рич. со­ору­же­ния М. бы­ли вос­ста­нов­ле­ны по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны.

К се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра М. – Олим­пий­ский парк (ланд­шафт­ный арх. Г. Гржи­мек) с гл. аре­ной с на­тяж­ны­ми пе­ре­кры­тия­ми (ар­хи­тек­то­ры Г. Бе­ниш, Ф. От­то) и др. спор­тив­ны­ми со­ору­жения­ми (арх. Бе­ниш; все – 1969–72) и те­ле­баш­ней (выс. 291,28 м; 1965–68, инж. С. Ро­зен­таль и др.). Ря­дом на­хо­дит­ся ком­плекс ком­па­нии BMW, где рас­по­ло­же­ны: за­вод, адм. кор­пус с баш­ней в фор­ме 4-ци­лин­д­ро­во­го дви­га­те­ля (выс. 99 м), му­зей в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (1970–72, арх. К. Шван­цер; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2004–08, ар­хит. бю­ро «Ate­lier Brückner») и зда­ние «Мир BMW» в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма [2007, ар­хит. бю­ро «Coop Himmelb(l)au»]. Сре­ди др. но­вей­ших по­стро­ек – ц. Серд­ца Хри­с­то­ва (1997–2000, ар­хит. бю­ро «Allmann Sat­ler Wappner»), но­вое кры­ло Ба­вар­ской АХ [2003–05, бю­ро «Coop Himmel­b(l)au»], ста­ди­он «Allianz Arena» (2005, ар­хит. бю­ро «Хер­цог и де Ме­рон» и «Vogt Land­schaftarchitekten»), пар­ные не­бо­скрё­бы «Highlight Towers» (2005, арх. Х. Ян).

Один из ве­ду­щих в Гер­ма­нии цен­тров нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры. Ба­вар­ская АН (1759), ба­вар­ская АХ (1808). В М. рас­по­ло­же­ны цен­траль­ное прав­ле­ние и ин-ты Мак­са План­ка об­ще­ст­ва, в т. ч. Ин-т фи­зи­ки им. В. Гей­зен­бер­га, ин-ты пси­хи­ат­рии, иностр. и ме­ж­ду­нар. со­ци­аль­но­го пра­ва, био­хи­мии и ней­ро­био­ло­гии (два последних – в при­го­ро­де Мар­тин­сри­де); цен­траль­ное прав­ле­ние, ин-ты ком­му­ни­ка­ци­он­ных сис­тем, мо­дуль­ных тех­но­ло­гий твёр­до­го те­ла и Патентное бюро нем. науч. ис­сле­до­ва­ний (1955) Об-ва Фра­ун­го­фе­ра по со­дей­ст­вию при­клад­ным ис­сле­до­ва­ни­ям (1949). Сре­ди ве­ду­щих на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Герм. центр ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния и ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды Со­об­ще­ст­ва герм. н.-и. цен­тров им. Гельм­голь­ца, ин-ты со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний, ра­дио­тех­ни­ки. В М. раз­ме­ща­ет­ся неск. спе­циа­ли­зи­ро­ван­ных н.-и. ин-тов бун­дес­ве­ра: мик­ро­био­ло­гии, фар­ма­ко­ло­гии и ток­си­ко­ло­гии, ра­дио­био­ло­гии. Ве­ду­щие ву­зы – Мюн­хен­ский уни­вер­си­тет , Мюн­хен­ский тех­нич. ун-т (ос­но­ван в 1868 как Мюн­хен­ская по­ли­тех­нич. шко­ла); Ун-т бун­дес­ве­ра (в при­го­ро­де Ной­би­берг, 1973) – один из двух герм. ву­зов это­го про­фи­ля (вто­рой – в Гам­бур­ге). Выс­шие шко­лы: му­зы­ки и те­ат­ра (ос­но­ва­на в 1830 как Центр. пев­че­ская шко­ла, в 1924–98 Выс­шая шко­ла му­зы­ки, с 1998 совр. назв.; с 2008 в неё вхо­дит так­же Конс. Р. Штрау­са), при­клад­ных на­ук, Мюн­хен­ская биз­нес-шко­ла, эко­но­ми­ки и ме­недж­мен­та, СМИ, по­ли­ти­ки, фи­ло­со­фии. Ба­вар­ская гос. б-ка (ос­но­ва­на в 1558). Ба­вар­ские ар­хи­вы (с 13 в., ре­ор­га­ни­зо­ва­ны в 1978), гор. ар­хив (1814). Сре­ди му­зе­ев М. – Гос. му­зей егип. иск-ва (кол­лек­ция с 16 в.), Му­зей эт­но­ло­гии (1868), Му­зей ко­пий клас­сич. скульп­ту­ры (1869), Нем. му­зей (1903; его фи­ли­ал – Му­зей транс­пор­та), а так­же го­род­ской, Аль­пий­ский, па­лео­н­то­ло­ги­че­ский, гео­ло­ги­че­ский, фо­то и ки­но, охо­ты и ры­бо­лов­ст­ва, иг­ру­шек.

«Ре­зи­денц­теа­тер» (1753), Ку­коль­ный те­атр (1858), «Кам­мер­шпи­ле» (1911), Ба­вар­ский гос. ба­лет (до 1988 Ба­лет Ба­вар­ской гос. опе­ры). Ба­вар­ская го­су­дар­ст­вен­ная опе­ра – один из са­мых зна­ме­ни­тых опер­ных те­ат­ров ми­ра. Ор­кестр Ба­вар­ской опе­ры вы­сту­па­ет са­мо­стоя­тель­но под назв. «Ба­вар­ский гос. ор­кестр» (ос­но­ван в 1762 как при­двор­ный, с 1918 совр. назв.). Др. ор­ке­ст­ры: Ба­вар­ско­го ра­дио (1949), Фи­лар­мо­ни­че­ский (1893, с 1928 совр. назв.), Сим­фони­че­ский (1945). Хо­ры: Ба­хов­ский (1945, с 1954 совр. назв.; центр. роль в ис­то­рии хо­ра сыг­рал К. Рих­тер), Ба­вар­ско­го ра­дио (1946), «Мо­тет­тен-хор» (1960), «Хор Лас­со» (1957). Ау­тен­тич­ное ис­пол­ни­тель­ст­во пред­став­ле­но кол­лек­ти­вом «Но­вая при­двор­ная ка­пел­ла» (1992). Центр. куль­тур­но-кон­церт­ный ком­плекс «Gasteig» (1985; гл. кон­церт­ный зал, ок. 2,4 тыс. мест). Разл. муз. пред­став­ле­ния (опе­рет­ты, мю­зик­лы) и кон­цер­ты ка­мер­ной му­зы­ки про­хо­дят так­же на сце­нах «Принц­ре­ген­тен­теа­тер» (1901) и «Кю­ви­лье-теа­тер» (быв. при­двор­ный). Ба­вар­ская гос. б-ка рас­по­ла­га­ет об­шир­ной кол­лек­ци­ей ста­рин­ных муз. ру­ко­пи­сей. Муз.-ис­то­рич. ко­мис­сия Ба­вар­ской АН – ми­ро­вой центр изу­че­ния ср.-век. муз. тео­рии. Изд-во «G. Henle Verlag» (1948) про­сла­ви­лось об­раз­цо­вы­ми пуб­ли­ка­ция­ми му­зы­ки 18–20 вв. (ур­тек­сты). Ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: опер­ный (1875), но­во­го муз. те­ат­ра (из­вес­тен как «Мюн­хен­ский би­ен­на­ле»; 1 раз в 2 го­да с 1988), ки­но­фес­ти­валь (еже­год­но, с 1983). Дни ор­ган­ной му­зы­ки (1980); Ме­ж­ду­нар. муз. кон­курс ARD (еже­год­но, с 1952). Еже­год­но про­хо­дит Ме­ж­ду­нар. пив­ной фес­ти­валь «Ок­то­бер­фест». Зоо­парк Хел­лаб­рунн (1911; пл. 70 га) в М. – один из круп­ней­ших в Гер­ма­нии.

М. – один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров Гер­ма­нии. В 1972 сто­ли­ца ХХ Олим­пий­ских игр; боль­шин­ст­во со­стя­за­ний про­ве­де­но на «Олимпиаштадион» (ок. 70 тыс. мест). Фут­боль­ный клуб «Ба­ва­рия» – один из силь­ней­ших в Ев­ро­пе, мно­го­крат­ный чем­пи­он стра­ны; при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «Алльянц Арена» (66 тыс. мест, по­стро­ен к чем­пио­на­ту ми­ра 2006).

В струк­ту­ре хо­зяй­ст­ва рез­ко до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то ок. 85% ра­ботаю­щих, соз­да­ёт­ся бо­лее 80% ВРП). М. – глав­ный в Гер­ма­нии центр раз­ме­ще­ния штаб-квар­тир ме­ж­ду­нар. кор­по­ра­ций: 10 из 500 круп­ней­ших ев­роп. кор­по­ра­ций име­ют штаб-квар­ти­ры в М. (по это­му по­ка­за­те­лю М. за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в Ев­ро­пе, 2010), в т. ч. «Siemens AG» (элек­тро­ни­ка и элек­тро­тех­ни­ка), «Allianz SE» (стра­хо­вая дея­тель­ность), BMW (ав­то­мо­би­ле­строе­ние), «Munich Re» (стра­хо­вой биз­нес), «HypoVe­reins­bank» (бан­ков­ское де­ло), «Infineon Technologies AG» (ин­фор­мац. тех­но­ло­гии), MAN AG (об­щее, тя­жё­лое и транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние). М. – вто­рой (по­сле Франк­фур­та-на-Май­не) бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр стра­ны (ок. 10% об­ще­гер­ман­ско­го объ­ё­ма опе­ра­ций кре­дит­но-фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний, 2010); здесь на­хо­дят­ся пред­ста­ви­тель­ст­ва 170 бан­ков (в т. ч. 153 на­цио­наль­ных, 17 ино­стран­ных, 2008). В нач. 21 в. М., опе­ре­див Гам­бург, за­нял 1-е ме­сто в Гер­ма­нии по объ­ё­му опе­ра­ций уч­ре­ж­де­ний стра­хо­во­го биз­не­са; в го­ро­де раз­ме­ща­ет­ся 86 стра­хо­вых ком­па­ний (2008, в т. ч. «Munich Re» – ли­дер ми­ро­во­го рын­ка пе­ре­стра­хо­ва­ния). По об­ще­му объ­ё­му биз­нес-ус­луг М. ус­ту­па­ет в ФРГ толь­ко Франк­фур­ту-на-Май­не и Дюс­сель­дор­фу, яв­ля­ет­ся од­ним из ве­ду­щих цен­тров юри­ди­че­ских, кон­сал­тин­го­вых, бух­гал­тер­ских, те­ле­ком­му­ни­кац. ус­луг. Как центр про­ве­де­ния ме­ж­ду­нар. вы­ста­вок-яр­ма­рок М. ус­ту­па­ет толь­ко Дюс­сель­дор­фу: еже­год­но в го­ро­де про­во­дит­ся до 40 пром. и тех­но­ло­гич. вы­ста­вок-яр­ма­рок (уча­ст­ву­ют ок. 30 тыс. ком­па­ний, все­го 2–2,5 млн. по­се­ти­те­лей). М. – центр ми­ро­во­го зна­че­ния в сфе­ре СМИ, по объ­ё­му кни­го­из­да­тель­ской дея­тель­но­сти за­ни­ма­ет 1-е ме­сто в Ев­ро­пе и 2-е ме­сто в ми­ре по­сле Нью-Йор­ка. В го­ро­де на­хо­дит­ся св. 300 из­да­тельств (в т. ч. «Süddeu­tscher Verlag», «Deutscher Taschenbuch Verlag», «Langenscheidt», «Carl Hanser Verlag», «Verlag C. H. Beck»), рас­по­ло­же­на од­на из трёх штаб-квар­тир (на­ря­ду с Нью-Йор­ком и Лон­до­ном) из­да­тель­ско-по­ли­гра­фич. кон­цер­на «Random House» (вхо­дит в муль­ти­ме­дий­ную кор­по­ра­цию «Бер­тельс­ман»). Как центр герм. пе­чат­ных СМИ М. ус­ту­па­ет толь­ко Гам­бур­гу. При­го­род М. Ун­тер­фё­ринг – один из глав­ных ме­дий­ных цен­тров; здесь со­сре­до­то­че­ны круп­ней­шие герм. те­ле­кор­по­ра­ции «ProSiebenSat.1 Me­dia AG», «Sky Deutschland AG», штаб- квар­ти­ра Ба­вар­ско­го ра­дио, ре­дак­ция и сту­дия те­ле­ра­дио­ве­щат. ком­па­нии ZDF, а так­же герм. фи­ли­ал амер. кор­по­ра­ции «Paramount Pictures», од­на из круп­ней­ших не­за­ви­си­мых герм. ки­но­ком­па­ний «neue deutsche Filmgesellschaft». В при­го­ро­де Гай­зель­гаш­тайг на­хо­дит­ся ки­но­сту­дия «Bavaria Film» (ос­но­ва­на в 1919), од­на из ве­ду­щих в стра­не. Круп­ный гор. ра­бо­то­да­тель – сек­тор об­ще­ст­вен­но-адм. уч­ре­ж­де­ний и служб. В М. раз­ме­ща­ются ланд­таг и пра­ви­тель­ст­во Ба­ва­рии, раз­но­об­раз­ные адм. служ­бы зе­мель­но­го, ок­руж­но­го и му­ни­ци­паль­но­го уров­ня. Из об­ще­гер­ман­ских уч­ре­ж­де­ний осо­бое зна­че­ние име­ют Фе­де­раль­ный суд по фи­нан­со­вым во­про­сам и Фе­де­раль­ное ве­дом­ст­во по па­тен­там, из ме­ж­ду­нар. ор­га­ни­за­ций – Ев­ропейское ве­дом­ст­во по па­тен­там. Боль­шие до­хо­ды в гор. бюд­жет при­но­сит ин­ду­ст­рия ту­риз­ма: еже­год­но М. по­се­ща­ют до 3 млн. чел. Ха­рак­те­рен т. н. мно­го­днев­ный ту­ризм (М. за­ни­ма­ет од­но из пер­вых мест в стра­не по об­ще­му чис­лу но­чё­вок иностр. и внутр. ту­ри­стов – 9,5 млн., 2008).

Гор. аг­ло­ме­ра­ция М. – один из круп­ней­ших и наи­бо­лее ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ных пром. цен­тров Гер­ма­нии. Круп­ный центр транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния, в т. ч. ав­то­мо­биль­ной пром-сти. За­во­ды ком­па­ний BMW (вы­пуск лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей), MAN AG (тя­жё­лые гру­зо­ви­ки, др. про­дук­ция ма­ши­но­строе­ния), «Knorr-Bremse AG» (один из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей тор­моз­ных уст­ройств для ав­то­мо­биль­ной и ж.-д. тех­ни­ки; в М. – штаб-квар­ти­ра и го­лов­ной за­вод). Пред­при­ятие кор­по­ра­ции «Kra­ussMaffei» – од­но из ве­ду­щих в Гер­ма­нии по вы­пус­ку тех­но­ло­гич. обо­ру­до­ва­ния для про­из-ва и пе­ре­ра­бот­ки пла­ст­масс, про­из-ва син­те­тич. кау­чу­ка, ря­да др. ви­дов про­дук­ции об­ще­го, тя­жё­ло­го, транс­порт­но­го ма­ши­но­строе­ния, а так­же про­дук­ции во­ен. на­зна­че­ния. Зна­чит. центр про­из-ва элек­тро­во­зов и ж.-д. ва­го­нов (ком­па­ния «Siemens AG»), бро­не­тан­ко­вой тех­ни­ки (обо­рон­ный кон­церн «Krauss-Maffei Wegmann», уч­ре­ж­дён в 1999 ком­па­ния­ми «Krauss-Maffei» и «Wegmann»). М. с при­го­ро­да­ми – один из важ­ней­ших цен­тров герм. авиа­ци­он­ной и ра­кет­но-кос­мич. пром-сти. В От­тоб­рун­не на­хо­дят­ся од­на из двух штаб-квар­тир (вто­рая в Па­ри­же) круп­ней­ше­го ев­роп. обо­рон­но­го и аэ­ро­кос­мич. кон­цер­на EADS и его до­чер­нее пред­при­ятие – ком­па­ния «Astrium» (в т. ч. ве­дёт раз­ра­бот­ку и про­из-во ев­роп. ра­кет-но­си­те­лей «Ари­ан»), ме­ж­ду­нар. кон­сор­ци­ум «European Sattelite Navigation Industries» (гл. под­ряд­чик ра­бот по соз­да­нию спут­ни­ко­вой сис­те­мы на­ви­га­ции в стра­нах ЕС), Ба­вар­ский центр спут­ни­ко­вой на­ви­га­ции, ком­па­ния «Euro­cop­ter» (НИОКР и экс­пе­рим. про­из-во час­тей кон­ст­рук­ций вер­то­лё­тов). В р-не Ал­лах – круп­ней­ший герм. за­вод по про­из-ву авиа­ци­он­ных и ра­кет­ных дви­га­те­лей ком­па­нии «MTU Aero Engines Hol­ding AG». Дей­ст­ву­ют др. спе­циа­ли­зир. пред­при­ятия по вы­пус­ку ком­плек­тую­щих ра­кет­ной, кос­мич. и авиац. тех­ни­ки, ис­пы­тат. по­ли­го­ны и ин­фра­струк­тур­ные объ­ек­ты аэ­ро­кос­мич. пром-сти.

Сре­ди ключевых от­рас­лей пром-сти – элек­трон­ная и элек­тро­тех­ни­че­ская. В М. и при­го­ро­дах со­сре­до­то­че­ны ве­ду­щие герм. пред­при­ятия по вы­пус­ку те­ле­ком­му­ни­кац. обо­ру­до­ва­ния и ком­пь­ю­те­ров; ус­ко­рен­но раз­ви­ва­ет­ся мик­ро­элек­трон­ная пром-сть (про­из-во мик­ро­чи­пов, мик­ро­про­цес­со­ров, мик­ро­схем, ма­те­рин­ских плат, флэш-па­мя­ти); пред­при­ятия «Sie­mens AG» «Infineon Technologies AG», AMD («Advanced Micro Devices Inc.»), «Apple Inc.» и др. На раз­ра­бот­ке мик­ро­элек­тро­ни­ки спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся один из круп­ней­ших тех­но­пар­ков Гер­ма­нии – на­уч. парк «Isar Valley» близ го­ро­да. М. – зна­чит. центр ра­дио­про­мыш­лен­но­сти и ин­ду­ст­рии средств свя­зи, про­из-ва бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров, элек­тро­ламп, разл. элек­тро­ап­па­ра­ту­ры (осо­бен­но ме­ди­цин­ской); один из осн. цен­тров герм. оп­тич. пром-сти. В го­ро­де рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры и не­боль­шие пред­при­ятия (осн. про­из­водств. мощ­но­сти в кон. 20 в. пе­ре­ве­де­ны в др. стра­ны) ком­па­ний OSRAM (один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей све­то­тех­нич. про­дук­ции; при­над­ле­жит «Siemens AG») и «BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH» (круп­ней­ший герм. про­из­во­ди­тель бы­то­вой элек­тро­тех­ни­ки; уч­ре­ж­де­- на кон­цер­на­ми «Siemens AG» и «Robert Bosch GmbH» на па­ри­тет­ных на­ча­лах). Мюн­хен­ская ком­па­ния «Arnold & Rich­ter Cine Technik» (ARRI) – глав­ный в стра­не про­из­во­ди­тель обо­ру­до­ва­ния для ки­но­ин­ду­ст­рии. Круп­ное про­из-во по­ли­гра­фич. про­дук­ции, то­ва­ров бы­то­вой хи­мии, ги­гие­нич. средств, пар­фю­ме­рии и кос­ме­ти­ки. В при­го­ро­де Мар­тин­срид соз­дан один из круп­ней­ших герм. кла­сте­ров био­тех­но­ло­гич. пром-сти: ком­па­ния «Agennix», осу­ще­ст­в­ляю­щая раз­ра­бот­ку и про­из-во пре­па­ра­тов про­тив ра­ка, «MediGene» – ле­карств про­тив он­ко­ло­ги­че­ских и ау­то­им­мун­ных за­бо­ле­ва­ний, герм.-дат. пред­при­ятие «Bavarian Nordic» – разл. вак­цин, ком­па­ния «Mor­phoSys» – им­му­ног­ло­бу­ли­нов. Боль­шим раз­но­об­ра­зи­ем от­ли­ча­ет­ся пи­ще­вку­со­вая пром-сть. М. – один из ве­ду­щих в стра­не цен­тров вы­ра­бот­ки мяс­ной про­дук­ции (т. н. кол­бас­ная сто­ли­ца), 2-й по мас­шта­бам про­из-ва центр пи­во­ва­ре­ния в Гер­ма­нии (по­сле Дор­тмун­да), круп­ный центр та­бач­ной ин­ду­ст­рии (ус­ту­па­ет в стра­не толь­ко Гам­бур­гу, Бре­ме­ну и Кёль­ну). Со­хра­ня­ет­ся спе­циа­ли­за­ция на вы­пус­ке не­ко­то­рых ви­дов до­ро­гой мод­ной оде­ж­ды. С кон. 20 в. ха­рак­те­рен рез­кий спад про­из-ва тра­ди­ци­он­но зна­чи­мой про­дук­ции (ме­тал­ло­ре­жу­щие стан­ки, фо­то­хи­мич. то­ва­ры и др.).

Автор статьи: С. Н. Ле­бе­дев (му­зы­каль­ная куль­ту­ра), А. Г. Мат­вее­ва (ис­то­рия), В. Н. Стре­лец­кий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)