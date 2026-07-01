МЮНХЕН
Город на юге Германии, столица земли Бавария.
Третий по числу жителей город страны (после Берлина и Гамбурга). Нас. 1375,3 тыс. чел. (2012), в пределах гор. агломерации ок. 2,6 млн. чел. М. занимает 1-е место среди герм. городов по числу проживающих иностранцев (гл. обр. рабочие-иммигранты – преим. турки, а также хорваты, греки, итальянцы и др.; в нач. 21 в. возрастает число выходцев из стран Ближнего Востока, Лат. Америки, Юго-Вост. Азии) и одно из первых мест по их доле в общей численности жителей (св. 20%). Расположен на предальпийском Баварском плоскогорье, на выс. 500–550 м, на р. Изар. Один из крупнейших транспортных узлов страны, начальный пункт важнейших ж.-д. и автомобильных магистралей, связывающих Германию через Альпы с Италией и др. странами Средиземноморья. Важнейшие автомагистрали из М. ведут в Нюрнберг (далее на Лейпциг – Берлин), Штутгарт (затем в зап. районы Германии и во Францию), Ландсхут (далее в Чехию), Пассау (затем на Вену), Зальцбург (в Австрию), Гармиш- Партенкирхен (далее через Альпы в Австрию и Италию), Линдау (затем в Швейцарию). Через М. проходит высокоскоростная (поезда TGV) ж.-д. магистраль Мюнхен – Штутгарт – Карлсруэ – Страсбур – Париж. Пассажирские поезда типа «Интерсити-экспресс» курсируют на направлениях Мюнхен – Лейпциг – Берлин, Мюнхен – Нюрнберг – Гамбург, Мюнхен – Вюрцбург – Франкфурт-на- Майне, Мюнхен – Штутгарт – Кёльн – Амстердам, Мюнхен – Зальцбург – Вена. На трансальпийских направлениях Мюнхен – Линдау – Цюрих и Мюнхен – Больцано – Верона курсируют поезда типа «Евросити». Междунар. аэропорт им. Ф. Й. Штрауса (1992; в 30 км к северо-востоку от М.; занимает 2-е место в Германии после аэропорта Франкфурта-на-Майне по пассажирообороту – ок. 37,8 млн. чел. в 2011). Метрополитен.
Первое письм. упоминание о М. (Munichen) относится к 1158. Назв. произошло от слова «монах» (нем. M ̈onch), что отражено на гор. гербе М. С 1255 столица Верхней Баварии. С избранием в 1328 Людовика IV Баварского императором Священной Рим. империи и до его смерти (1347) имп. резиденция. В 1442 из города изгнаны евреи. В 1506 после объединения герцогом Альбрехтом IV Мудрым (1465/67–1508) Верхней и Нижней Баварии в единое государство М. стал его столицей. В 1522 и 1524 на основании религ. мандатов в Баварии была запрещена Реформация, М. остался католическим, один из осн. центров Контрреформации в Германии. С 1623 резиденция курфюрста, в 1632 занят швед. войсками в ходе Тридцатилетней войны 1618–48. В 1705–15, во время войны за Испанское наследство, оккупирован войсками австр. Габсбургов, в 1745 вновь занят австр. войсками (см. Австрийское наследство). С кон. 18 в. началось быстрое экономич. развитие города, М. становится одним из осн. культурных центров Германии. С 1806 столица королевства Бавария, находившегося под покровительством Наполеона I Бонапарта. Во время 1-й мировой войны неск. раз подвергался франц. бомбардировкам, с 1919 в Республике Бавария, место провозглашения Баварской советской республики 1919. В последующие годы гл. оплот Национал-социалистической немецкой рабочей партии (в 1935 А. Гитлер дал М. офиц. назв. «столица движения»), в 1923 в М. произошёл «Пивной путч». В годы 2-й мировой войны сильно пострадал от налётов англо-амер. авиации (разрушено св. 50% зданий). В 1945 вошёл в амер. зону оккупации Германии, с 1949 столица федеральной земли Бавария. В 1972 в М. прошли XX Олимпийские игры, во время которых араб. террористами были захвачены израильские спортсмены (12 чел. погибли).
Старый город расположен на левом берегу р. Изар; его нерегулярная планировка сложилась во 2-й пол. 12 в. Ограничивающая Старый город кольцевая магистраль Альтштадтринг проходит по линии гор. укреплений кон. 13 – 1-й пол. 14 вв. (сохранились ворота Изартор, Зендлингер-Тор, Карлстор). В его центре – рыночная пл. Мариенплац, возникшая первоначально как место торга на перекрёстке двух дорог; на ней расположены ренессансная Старая (1470–1480, арх. Й. фон Хальсбах) и неоготич. Новая (с 1867; арх. Г. Й. фон Хауберриссер) ратуши, ц. Св. Петра (14 в.) и «колонна Марии» в память об изгнании швед. армии (1638). Также в Старом городе – старый герцогский замок Альтер-Хоф (основан в 12 в.), ц. Св. Духа (13–14 вв.; перестроена в 18 в. в стиле барокко), кирпичная зальная ц. Богоматери (Фрауэнкирхе; собор с 1821) в русле поздней готики (1468–94, арх. фон Хальсбах; купола на башнях – 1524–25), иезуитская позднеренессансная ц. Св. Михаила (1583–97); резиденция баварских герцогов и королей (16–19 вв.; архитекторы Ф. Сустрис, Ф. де Кювилье, А. Гертнер, Л. фон Кленце и др.) с примыкающими регулярным садом Хофгартен (1613–17, Г. Шён) и зданием Баварской гос. оперы в стиле классицизма (быв. Нац. театр; 1811–18, арх. К. фон Фишер; сгорел в 1823, восстановлен в 1823–25 фон Кленце); сооружения в стиле барокко: ц. Св. Каетана ордена театинцев (Театинеркирхе; 1663–68, архитекторы А. Барелли, Э. Цуккалли; фасад – 1765–67, де Кювилье, купол – 1688), ц. Св. Иоанна Непомука (1729–46, архитекторы бр. Азам) и архиепископский дворец Хольнштайн (1733–37, де Кювилье). Среди новейших сооружений: комплекс магазинов, галерей и пр. «Пять дворов» (2003, архит. бюро «Херцог и де Мерон») и «Еврейский центр на Якобсплац» (синагога, общинный центр и музей; 2006, архит. бюро «Wandel Hoefer Lorch»). Жилая застройка – от позднего Средневековья до нач. 20 в.
Старый город окружают районы регулярной застройки, возникшие в кон. 18 – нач. 20 вв. Их организовывают 4 парадные улицы с площадями и обществ. сооружениями в русле классицизма и исторических стилей, а также зелёные пространства [пейзажный парк «Английский сад» (с 1789, ландшафтный арх. Ф. Л. фон Скелль) c дерев. пагодой «Китайская башня» (1789–90, арх. Й. Фрай, сгорела в 1944, воссоздана в 1952); «Луг Терезы» (существует с 1810-х гг.)]. На север идёт ул. Людвигштрасе (1817–1850, Л. фон Кленце) – от расположенного у герцогской резиденции Зала полководцев в стиле позднего классицизма (1840; по образцу флорентийской Лоджии деи-Ланци) к Воротам Победы (1843–52; по образцу арки имп. Константина в Риме); она застроена зданиями в неороманском стиле [гл. корпус Мюнхенского ун-та Людвига Максимилиана, 1835–40; ц. Св. Людовика (Людвигскирхе), 1829–44, и др.] и в стиле неоренессанса (Баварская гос. б-ка, 1832–43, все – арх. Ф. фон Гертнер; здание Воен. мин-ва, 1826–31, фон Кленце). На запад, по направлению к загородному дворцу Нимфенбург (ныне в черте М.; строился с 1664, архитекторы А. Барелли, Э. Цуккалли, Й. Эфнер, Ф. де Кювилье, фон Кленце и др.), проложена ул. Бриеннер- штрасе (с 1808, К. фон Фишер, фон Скелль), соединяющая 3 площади: Виттельсбахерплац [классицистич. постройки фон Кленце кон. 1810 – 1820-х гг. – концертный зал «Одеон» (перестроен), дворец Лойхтенберг (воссоздан из железобетона после 2-й мировой войны) и др., а также конная статуя герцога Максимилиана I, 1839, скульптор Б. Торвальдсен], Каролиненплац (обелиск в память о баварских солдатах, погибших в рус. походе Наполеона, 1833, фон Кленце) и Кёнигсплац [здесь находятся Глиптотека (1816–30), Пропилеи (1854–1862; оба – фон Кленце) и здание Гос. собрания античного иск-ва (1838–45, арх. Г. Ф. Цибланд), все – в неогреческом стиле]. Между Людвигштрасе и Бриеннер-штрасе находится ансамбль музеев: классицистич. Старая пинакотека (1825–36, фон Кленце), Новая пинакотека в стиле постмодернизма (открыта в 1853, здание – 1981, арх. А. фон Бранка), Пинакотека совр. иск-ва (2002, Ш. Браунфельс) и Музей Брандхорстов в русле неомодернизма (2009, архит. бюро «Sauerbruch Hutton»; совр. иск-во). К юго-востоку от Бриеннерштрасе, на «Лугу Терезы», расположен Зал Славы в стиле позднего классицизма (1843–53, фон Кленце) с аллегорич. статуей «Бавария» (1844–50, скульптор Л. фон Шванталер). На восток от герцогской резиденции идёт ул. Максимилианштрасе (1852–75), застроенная по плану арх. Ф. Бюрклайна сооружениями в русле эклектизма, включая завершающее её на правом берегу Изара здание «Максимилианеума» (1856–74; ныне ландтаг Баварии). Параллельно ей (севернее) проходит ул. Принцрегентенштрасе (с 1890), начинаясь у классицистич. дворца принца Карла (1804–06, арх. К. фон Фишер) близ «Английского сада» и завершаясь на правом берегу Изара монументом «Ангел мира» (1899, скульптор Г. Дюлль); на ней расположены музеи: Баварский национальный в русле эклектизма (основан в 1855, здание – 1894–1900, арх. Г. фон Зайдль), неоклассицистич. Вилла Ф. фон Штука (1897–98; реконструкция, 1996–2000, архит. бюро «Kiessler + Partner») и галерея Шака (1909, архитекторы А. фон Хильдебранд, М. Литман). Среди построек сер. 20 в. – неоклассицистич. парные корпуса представительства Национал-социалистич. нем. рабочей партии (1933–37 и 1934–37; ныне Высшая школа музыки и театра) и Дом нем. иск-ва (1933–37, ныне Дом иск-ва; все – арх. П. Л. Трост). Мн. историч. сооружения М. были восстановлены после 2-й мировой войны.
К северо-западу от центра М. – Олимпийский парк (ландшафтный арх. Г. Гржимек) с гл. ареной с натяжными перекрытиями (архитекторы Г. Бениш, Ф. Отто) и др. спортивными сооружениями (арх. Бениш; все – 1969–72) и телебашней (выс. 291,28 м; 1965–68, инж. С. Розенталь и др.). Рядом находится комплекс компании BMW, где расположены: завод, адм. корпус с башней в форме 4-цилиндрового двигателя (выс. 99 м), музей в русле позднего модернизма (1970–72, арх. К. Шванцер; реконструирован в 2004–08, архит. бюро «Atelier Brückner») и здание «Мир BMW» в стиле деконструктивизма [2007, архит. бюро «Coop Himmelb(l)au»]. Среди др. новейших построек – ц. Сердца Христова (1997–2000, архит. бюро «Allmann Satler Wappner»), новое крыло Баварской АХ [2003–05, бюро «Coop Himmelb(l)au»], стадион «Allianz Arena» (2005, архит. бюро «Херцог и де Мерон» и «Vogt Landschaftarchitekten»), парные небоскрёбы «Highlight Towers» (2005, арх. Х. Ян).
Один из ведущих в Германии центров науки, образования и культуры. Баварская АН (1759), баварская АХ (1808). В М. расположены центральное правление и ин-ты Макса Планка общества, в т. ч. Ин-т физики им. В. Гейзенберга, ин-ты психиатрии, иностр. и междунар. социального права, биохимии и нейробиологии (два последних – в пригороде Мартинсриде); центральное правление, ин-ты коммуникационных систем, модульных технологий твёрдого тела и Патентное бюро нем. науч. исследований (1955) Об-ва Фраунгофера по содействию прикладным исследованиям (1949). Среди ведущих науч. учреждений – Герм. центр исследований в области здравоохранения и охраны окружающей среды Сообщества герм. н.-и. центров им. Гельмгольца, ин-ты социальных исследований, радиотехники. В М. размещается неск. специализированных н.-и. ин-тов бундесвера: микробиологии, фармакологии и токсикологии, радиобиологии. Ведущие вузы – Мюнхенский университет, Мюнхенский технич. ун-т (основан в 1868 как Мюнхенская политехнич. школа); Ун-т бундесвера (в пригороде Нойбиберг, 1973) – один из двух герм. вузов этого профиля (второй – в Гамбурге). Высшие школы: музыки и театра (основана в 1830 как Центр. певческая школа, в 1924–98 Высшая школа музыки, с 1998 совр. назв.; с 2008 в неё входит также Конс. Р. Штрауса), прикладных наук, Мюнхенская бизнес-школа, экономики и менеджмента, СМИ, политики, философии. Баварская гос. б-ка (основана в 1558). Баварские архивы (с 13 в., реорганизованы в 1978), гор. архив (1814). Среди музеев М. – Гос. музей егип. иск-ва (коллекция с 16 в.), Музей этнологии (1868), Музей копий классич. скульптуры (1869), Нем. музей (1903; его филиал – Музей транспорта), а также городской, Альпийский, палеонтологический, геологический, фото и кино, охоты и рыболовства, игрушек.
«Резиденцтеатер» (1753), Кукольный театр (1858), «Каммершпиле» (1911), Баварский гос. балет (до 1988 Балет Баварской гос. оперы). Баварская государственная опера – один из самых знаменитых оперных театров мира. Оркестр Баварской оперы выступает самостоятельно под назв. «Баварский гос. оркестр» (основан в 1762 как придворный, с 1918 совр. назв.). Др. оркестры: Баварского радио (1949), Филармонический (1893, с 1928 совр. назв.), Симфонический (1945). Хоры: Баховский (1945, с 1954 совр. назв.; центр. роль в истории хора сыграл К. Рихтер), Баварского радио (1946), «Мотеттен-хор» (1960), «Хор Лассо» (1957). Аутентичное исполнительство представлено коллективом «Новая придворная капелла» (1992). Центр. культурно-концертный комплекс «Gasteig» (1985; гл. концертный зал, ок. 2,4 тыс. мест). Разл. муз. представления (оперетты, мюзиклы) и концерты камерной музыки проходят также на сценах «Принцрегентентеатер» (1901) и «Кювилье-театер» (быв. придворный). Баварская гос. б-ка располагает обширной коллекцией старинных муз. рукописей. Муз.-историч. комиссия Баварской АН – мировой центр изучения ср.-век. муз. теории. Изд-во «G. Henle Verlag» (1948) прославилось образцовыми публикациями музыки 18–20 вв. (уртексты). Междунар. фестивали: оперный (1875), нового муз. театра (известен как «Мюнхенский биеннале»; 1 раз в 2 года с 1988), кинофестиваль (ежегодно, с 1983). Дни органной музыки (1980); Междунар. муз. конкурс ARD (ежегодно, с 1952). Ежегодно проходит Междунар. пивной фестиваль «Октоберфест». Зоопарк Хеллабрунн (1911; пл. 70 га) в М. – один из крупнейших в Германии.
М. – один из крупнейших спортивных центров Германии. В 1972 столица ХХ Олимпийских игр; большинство состязаний проведено на «Олимпиаштадион» (ок. 70 тыс. мест). Футбольный клуб «Бавария» – один из сильнейших в Европе, многократный чемпион страны; принимает соперников на стадионе «Алльянц Арена» (66 тыс. мест, построен к чемпионату мира 2006).
В структуре хозяйства резко доминирует сфера услуг (занято ок. 85% работающих, создаётся более 80% ВРП). М. – главный в Германии центр размещения штаб-квартир междунар. корпораций: 10 из 500 крупнейших европ. корпораций имеют штаб-квартиры в М. (по этому показателю М. занимает 6-е место в Европе, 2010), в т. ч. «Siemens AG» (электроника и электротехника), «Allianz SE» (страховая деятельность), BMW (автомобилестроение), «Munich Re» (страховой бизнес), «HypoVereinsbank» (банковское дело), «Infineon Technologies AG» (информац. технологии), MAN AG (общее, тяжёлое и транспортное машиностроение). М. – второй (после Франкфурта-на-Майне) банковско-финансовый центр страны (ок. 10% общегерманского объёма операций кредитно-финансовых учреждений, 2010); здесь находятся представительства 170 банков (в т. ч. 153 национальных, 17 иностранных, 2008). В нач. 21 в. М., опередив Гамбург, занял 1-е место в Германии по объёму операций учреждений страхового бизнеса; в городе размещается 86 страховых компаний (2008, в т. ч. «Munich Re» – лидер мирового рынка перестрахования). По общему объёму бизнес-услуг М. уступает в ФРГ только Франкфурту-на-Майне и Дюссельдорфу, является одним из ведущих центров юридических, консалтинговых, бухгалтерских, телекоммуникац. услуг. Как центр проведения междунар. выставок-ярмарок М. уступает только Дюссельдорфу: ежегодно в городе проводится до 40 пром. и технологич. выставок-ярмарок (участвуют ок. 30 тыс. компаний, всего 2–2,5 млн. посетителей). М. – центр мирового значения в сфере СМИ, по объёму книгоиздательской деятельности занимает 1-е место в Европе и 2-е место в мире после Нью-Йорка. В городе находится св. 300 издательств (в т. ч. «Süddeutscher Verlag», «Deutscher Taschenbuch Verlag», «Langenscheidt», «Carl Hanser Verlag», «Verlag C. H. Beck»), расположена одна из трёх штаб-квартир (наряду с Нью-Йорком и Лондоном) издательско-полиграфич. концерна «Random House» (входит в мультимедийную корпорацию «Бертельсман»). Как центр герм. печатных СМИ М. уступает только Гамбургу. Пригород М. Унтерфёринг – один из главных медийных центров; здесь сосредоточены крупнейшие герм. телекорпорации «ProSiebenSat.1 Media AG», «Sky Deutschland AG», штаб- квартира Баварского радио, редакция и студия телерадиовещат. компании ZDF, а также герм. филиал амер. корпорации «Paramount Pictures», одна из крупнейших независимых герм. кинокомпаний «neue deutsche Filmgesellschaft». В пригороде Гайзельгаштайг находится киностудия «Bavaria Film» (основана в 1919), одна из ведущих в стране. Крупный гор. работодатель – сектор общественно-адм. учреждений и служб. В М. размещаются ландтаг и правительство Баварии, разнообразные адм. службы земельного, окружного и муниципального уровня. Из общегерманских учреждений особое значение имеют Федеральный суд по финансовым вопросам и Федеральное ведомство по патентам, из междунар. организаций – Европейское ведомство по патентам. Большие доходы в гор. бюджет приносит индустрия туризма: ежегодно М. посещают до 3 млн. чел. Характерен т. н. многодневный туризм (М. занимает одно из первых мест в стране по общему числу ночёвок иностр. и внутр. туристов – 9,5 млн., 2008).
Гор. агломерация М. – один из крупнейших и наиболее диверсифицированных пром. центров Германии. Крупный центр транспортного машиностроения, в т. ч. автомобильной пром-сти. Заводы компаний BMW (выпуск легковых автомобилей), MAN AG (тяжёлые грузовики, др. продукция машиностроения), «Knorr-Bremse AG» (один из крупнейших в мире производителей тормозных устройств для автомобильной и ж.-д. техники; в М. – штаб-квартира и головной завод). Предприятие корпорации «KraussMaffei» – одно из ведущих в Германии по выпуску технологич. оборудования для произ-ва и переработки пластмасс, произ-ва синтетич. каучука, ряда др. видов продукции общего, тяжёлого, транспортного машиностроения, а также продукции воен. назначения. Значит. центр произ-ва электровозов и ж.-д. вагонов (компания «Siemens AG»), бронетанковой техники (оборонный концерн «Krauss-Maffei Wegmann», учреждён в 1999 компаниями «Krauss-Maffei» и «Wegmann»). М. с пригородами – один из важнейших центров герм. авиационной и ракетно-космич. пром-сти. В Оттобрунне находятся одна из двух штаб-квартир (вторая в Париже) крупнейшего европ. оборонного и аэрокосмич. концерна EADS и его дочернее предприятие – компания «Astrium» (в т. ч. ведёт разработку и произ-во европ. ракет-носителей «Ариан»), междунар. консорциум «European Sattelite Navigation Industries» (гл. подрядчик работ по созданию спутниковой системы навигации в странах ЕС), Баварский центр спутниковой навигации, компания «Eurocopter» (НИОКР и эксперим. произ-во частей конструкций вертолётов). В р-не Аллах – крупнейший герм. завод по произ-ву авиационных и ракетных двигателей компании «MTU Aero Engines Holding AG». Действуют др. специализир. предприятия по выпуску комплектующих ракетной, космич. и авиац. техники, испытат. полигоны и инфраструктурные объекты аэрокосмич. пром-сти.
Среди ключевых отраслей пром-сти – электронная и электротехническая. В М. и пригородах сосредоточены ведущие герм. предприятия по выпуску телекоммуникац. оборудования и компьютеров; ускоренно развивается микроэлектронная пром-сть (произ-во микрочипов, микропроцессоров, микросхем, материнских плат, флэш-памяти); предприятия «Siemens AG» «Infineon Technologies AG», AMD («Advanced Micro Devices Inc.»), «Apple Inc.» и др. На разработке микроэлектроники специализируется один из крупнейших технопарков Германии – науч. парк «Isar Valley» близ города. М. – значит. центр радиопромышленности и индустрии средств связи, произ-ва бытовых электроприборов, электроламп, разл. электроаппаратуры (особенно медицинской); один из осн. центров герм. оптич. пром-сти. В городе расположены штаб-квартиры и небольшие предприятия (осн. производств. мощности в кон. 20 в. переведены в др. страны) компаний OSRAM (один из ведущих мировых производителей светотехнич. продукции; принадлежит «Siemens AG») и «BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH» (крупнейший герм. производитель бытовой электротехники; учрежде- на концернами «Siemens AG» и «Robert Bosch GmbH» на паритетных началах). Мюнхенская компания «Arnold & Richter Cine Technik» (ARRI) – главный в стране производитель оборудования для киноиндустрии. Крупное произ-во полиграфич. продукции, товаров бытовой химии, гигиенич. средств, парфюмерии и косметики. В пригороде Мартинсрид создан один из крупнейших герм. кластеров биотехнологич. пром-сти: компания «Agennix», осуществляющая разработку и произ-во препаратов против рака, «MediGene» – лекарств против онкологических и аутоиммунных заболеваний, герм.-дат. предприятие «Bavarian Nordic» – разл. вакцин, компания «MorphoSys» – иммуноглобулинов. Большим разнообразием отличается пищевкусовая пром-сть. М. – один из ведущих в стране центров выработки мясной продукции (т. н. колбасная столица), 2-й по масштабам произ-ва центр пивоварения в Германии (после Дортмунда), крупный центр табачной индустрии (уступает в стране только Гамбургу, Бремену и Кёльну). Сохраняется специализация на выпуске некоторых видов дорогой модной одежды. С кон. 20 в. характерен резкий спад произ-ва традиционно значимой продукции (металлорежущие станки, фотохимич. товары и др.).
Автор статьи: С. Н. Лебедев (музыкальная культура), А. Г. Матвеева (история), В. Н. Стрелецкий.