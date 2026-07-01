МЮНГ ВАН ЧУНГ

Южно-корейский и американский пиа­нист и ди­ри­жёр.

В 1960 де­бю­ти­ро­вал как пиа­нист, в 1971 как ди­ри­жёр (Се­ул). В 1974 окон­чил Муз. колледж Д. Ман­не­са в Нью-Йор­ке (класс фп. Н. Рей­зен­берг, класс ди­ри­жи­ро­ва­ния К. Бам­бер­ге­ра). 2-я пр. Ме­ж­ду­нар. кон­кур­са пиа­ни­стов им. П. И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1974). В 1978 окон­чил ас­пи­ран­ту­ру Джуль­ярд­ской шко­лы по клас­су ди­ри­жи­ро­ва­ния, в 1978–79 ста­жи­ро­вал­ся как ди­ри­жёр под рук. К. М. Джу­ли­ни в Лос-Анд­же­ле­се. В 1984–90 гл. ди­ри­жёр Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра ра­дио в Са­ар­брюк­ке­не. В 1986 де­бю­ти­ро­вал как опер­ный ди­ри­жёр в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре», в том же го­ду с ус­пе­хом про­ди­ри­жи­ро­вал по­ста­нов­кой опе­ры «Ог­нен­ный ан­гел» С. С. Про­кофь­е­ва в Па­ри­же. В 1987–92 гл. при­гла­шён­ный ди­ри­жёр «Те­ат­ро Ко­му­на­ле» (Фло­рен­ция). В 1989–94 муз. рук. Па­риж­ской опе­ры (ру­ко­во­дил по­ста­нов­ка­ми «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча и «Фран­циск Ас­сиз­ский» О. Мес­сиа­на). С 2000 муз. рук. Сим­фо­нич. ор­ке­ст­ра Франц. ра­дио, с 2005 – Фи­лар­мо­нич. ор­ке­ст­ра Се­ула. Вы­сту­па­ет как ди­ри­жёр и как пиа­нист с ве­ду­щи­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра, иг­ра­ет в ка­мер­ном ан­самб­ле со свои­ми сё­ст­ра­ми – вио­лон­че­ли­ст­кой Мюнг Ва Чунг и скри­пач­кой Кюнг Ва Чунг. В ре­пер­туа­ре – клас­си­ко-ро­ман­тич. со­чи­не­ния (Л. ван Бет­хо­вен, В. А. Мо­царт , Г. Бер­ли­оз, Ж. Би­зе, Дж. Вер­ди, М. Ра­вель, А. Двор­жак), му­зы­ка 20 в. (И. Ф. Стра­вин­ский, Б. Бар­ток, С. С. Про­кофь­ев, Д. Д. Шос­та­ко­вич, А. Дю­тийё и др.); осо­бое ме­сто за­ни­мают со­чи­не­ния Мес­сиа­на (ау­дио­за­пи­си боль­шин­ст­ва ор­ке­ст­ро­вых про­из­ве­де­ний).