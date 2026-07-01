МЮНГ ВАН ЧУНГ
Южно-корейский и американский пианист и дирижёр.
В 1960 дебютировал как пианист, в 1971 как дирижёр (Сеул). В 1974 окончил Муз. колледж Д. Маннеса в Нью-Йорке (класс фп. Н. Рейзенберг, класс дирижирования К. Бамбергера). 2-я пр. Междунар. конкурса пианистов им. П. И. Чайковского в Москве (1974). В 1978 окончил аспирантуру Джульярдской школы по классу дирижирования, в 1978–79 стажировался как дирижёр под рук. К. М. Джулини в Лос-Анджелесе. В 1984–90 гл. дирижёр Симфонич. оркестра радио в Саарбрюккене. В 1986 дебютировал как оперный дирижёр в «Метрополитен-опере», в том же году с успехом продирижировал постановкой оперы «Огненный ангел» С. С. Прокофьева в Париже. В 1987–92 гл. приглашённый дирижёр «Театро Комунале» (Флоренция). В 1989–94 муз. рук. Парижской оперы (руководил постановками «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Д. Шостаковича и «Франциск Ассизский» О. Мессиана). С 2000 муз. рук. Симфонич. оркестра Франц. радио, с 2005 – Филармонич. оркестра Сеула. Выступает как дирижёр и как пианист с ведущими оркестрами мира, играет в камерном ансамбле со своими сёстрами – виолончелисткой Мюнг Ва Чунг и скрипачкой Кюнг Ва Чунг. В репертуаре – классико-романтич. сочинения (Л. ван Бетховен, В. А. Моцарт, Г. Берлиоз, Ж. Бизе, Дж. Верди, М. Равель, А. Дворжак), музыка 20 в. (И. Ф. Стравинский, Б. Барток, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. Дютийё и др.); особое место занимают сочинения Мессиана (аудиозаписи большинства оркестровых произведений).