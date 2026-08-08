МЮНЦЕР ТОМАС
МЮНЦЕР ТОМАС - немецкий проповедник, богослов, идеолог народного течения в Реформации.
По некоторым данным, из семьи обедневшего ремесленника. С осени 1506 обучался на ф-те свободных искусств в Лейпциге, с 1512 – в новообразованном Франкфуртском ун-те (Виадрина; получил степени магистра свободных искусств и бакалавра теологии, но неясно, в каком ун-те).
Около 1514 рукоположен в священники, служил капелланом в женском монастыре Фрозе (близ Ашерслебена) и одновременно в г. Брауншвайг.
Вероятно, в Брауншвайге вступил в мистическое Библейское общество, сформированное под влиянием движения Devotio moderna и выступавшее за обновление Церкви.
В 1516–18 жил в Брауншвайге и Виттенберге, где познакомился с М. Лютером, поддержал его критику верховного авторитета папы Римского, а также попытку реабилитировать пражского реформатора Я. Гуса. После краткого пребывания в цистерцианском монастыре близ г. Вайсенфельс, где М. изучал труды отцов Церкви (главным образом Августина Блаженного), в 1520 откликнулся на приглашение занять место городского священника в Цвиккау.
Под влиянием действовавших в Цвиккау мистических обществ М. отошёл от лютеровского понимания Реформации и начал выступать за «полное очищение христианского мира».
В проповедях проявлял себя как экзальтированный оратор, склонный к пророческим толкованиям.
Активная критика М. церковного и муниципального устройства Цвиккау, а также его непреклонность в догматических вопросах привели к тому, что он был отстранён от должности священника и в апреле 1521 покинул город.
После короткого пребывания в городах Жатец (центре чешского религиозного движения таборитов) и Яхимов М. направился в Прагу. Там он опубликовал на чешском, латинском и немецком языках «Пражское воззвание», в котором изложил ряд положений своей концепции.
Вернулся в Германию, жил в г. Нордхаузен, откуда был изгнан в сентябре 1522.
Весной 1523 обосновался в г. Алльштедт и женился на бывшей монахине Оттилии фон Герсен. В Алльштедте были написаны главные богословские и публицистические трактаты М.: «Разоблачение ложной веры», «Проповедь перед князьями» (оба 1524) и др.
Там же М. провёл литургическую реформу: создал и откомментировал для возглавляемой им общины особые немецкоязычные чины латинской мессы и других богослужений, не порывая при этом с традицией григорианского хорала. Содержательность, понятность и соучастие мирян М. считал главным средствами в борьбе против концентрации исключительно на внешней форме богослужебного обряда.
В этот период произошёл окончат. разрыв М. с лютеровской Реформацией: в 1524 он опубликовал «Протестацию», в которой резко критиковал взгляды М. Лютера (принципиальное противопоставление веры и дел, безоговорочное отрицание чистилища, практику крещения младенцев, компромиссы и полумеры в деле радикального обновления жизни общества и христианской Церкви и др.).
В ответном трактате «Против небесных пророков» (1524) Лютер назвал сторонников М. нарушителями земского мира и призвал князей остерегаться их «мятежного духа».
В основе богословско-политических взглядов М. лежала убеждённость в приближении апокалиптического «конца времён» и вытекающий отсюда императив достойного духовно-нравственного предуготовления.
Суть веры М. видел в волевом соединении человека со Христом в Святом Духе.
Спиритуалистический уклон богословия М. объясняет также жёсткое отделение «буквы» от «духа» в интерпретации Священного Писания: божественная истина может открыться человеку лишь через внутреннее откровение, т. е. через мистич. опыт и духовное преображение.
Требуемое для спасения уподобление Христу возможно лишь через переживание богооставленности и очистительные страдания, ибо, по мнению М., крестная Жертва Сына Божия вовсе не исключает необходимости личного подвига каждого христианина для искупления собственных грехов.
На этом основании М. допускал существование огня чистилища для тех, кто не хотел страдать ради Христа и со Христом при жизни.
Он считал, что община истинно верующих не должна признавать никакой власти, кроме власти Святого Духа, поэтому в деле обществ. преобразования в целях отделения избранных от безбожных и восстановления нарушенного грехом божественного порядка вполне могут быть оправданы революционные меры.
Своих сторонников М. видел избранниками Святого Духа, а себя называл новым пророком Даниилом.
После разгрома весной 1524 капеллы Богородицы в Алльштедте М. добился встречи с герцогом Иоганном, братом саксонского курфюрста Фридриха Мудрого, и зачитал перед ним «Княжескую проповедь», призывавшую светскую власть отступить перед приближающимся царством Святого Духа.
Не найдя княжеской поддержки, М. переехал в г. Мюльхаузен, где в феврале 1525 организовал свержение гор. совета и основал общину «избранных во Христе».
В ходе Крестьянской войны 1524–26 он инициировал выступления крестьян в городах Вальдсхут и Кенцинген.
В среде сторонников М. было составлено «Статейное письмо» – наиболее радикальная программа действий восставших. Отряд М. 15.5.1525 был окружён объединёнными княжескими войсками близ г. Франкенхаузен.
Сам М. бежал, но был схвачен и после долгих пыток в Хельдрунгене доставлен в Мюльхаузен и казнён.
Идеи М. оказали влияние на часть анабаптистов и некоторые другие радикальные течения Реформации.