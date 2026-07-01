МЮЛУЗ (Mulhouse; немецкое Mulhausen ‒ Мюльхаузен)
Город на востоке Франции, регион Эльзас, департамент Верхний Рейн.
Нас. 110,3 тыс. чел. (2012, с пригородами св. 270 тыс. чел.). Через М. протекают реки Доллер и Иль (притоки Рейна). Узел автомобильных и железных дорог: сообщение со Страсбуром (далее на Люксембург и Бельгию), Парижем, Базелем и др. городами. Порт на канале Рона-Рейн. В 25 км от М. – ЕвроАэропорт Базель–Мюлуз–Фрайбург (расположен близ границ Франции, Швейцарии и Германии).
Впервые упоминается в 803. Получил название от водяных мельниц (совр. франц. moulin, нем. M ̈uhle), строившихся на берегах р. Иль и положивших начало экономич. развитию М. Первоначально состоял из сеньории, принадлежавшей с нач. 11 в. еп. Страсбургскому, и бурга, основанного Фридрихом I Барбароссой. В 13 в. объект борьбы между епископами и императорами. По соглашению 1308 окончательно получил статус имперского города. С 1354 в составе Декаполиса (союз 10 свободных городов Эльзаса), с 1515 союзный кантон Швейц. Конфедерации. После 1648 анклав на территории Франции, сохранял свою независимость до 1798. В 1746 построена первая мануфактура, в 18–19 вв. М. – центр развития текстильной, химич. пром-сти, машиностроения. В 1871–1918, 1940–44 в составе Германии.
В Старом городе, окружённом стенами с башнями (ок. 1223, б. ч. снесена в 1826, сохранились фрагменты, башни Болльверк, Нессель и Дьявола), расположены постройки 13–19 вв.: часовня Сен-Жан (освящена в 1269; росписи 16 в.), аптека (1464), Ратуша в cтиле нем. Возрождения (1552–53, на фасаде росписи 1698; ныне Историч. музей); жилые дома 16–18 вв., многие из которых украшены росписями. В 19 в. отстраивается т. н. Новый квартал (проект архитекторов Г. Штольца, Ф. Фриза), примыкающий к пл. Республики (здание Пром. об-ва, 1827). В сер. 19 в. по проектам Ж. Б. Шакра возведены синагога (1847–49), неоготические католическая ц. Сент-Этьенн (1855–60), протестантская ц. Сент- Этьенн (1859–66; витражи 14 в. из предшествовавшей ей церкви 12–14 вв.), школа и проф. уч-ще (1850–70-е гг.). Среди построек 20 в.: необарочная ц. Сен-Фридолен (1903–06, арх. Л. Беккер), ж.-д. вокзал (1928–32), ц. Св. Жанны д’Арк (1933–35), 36-этажная т. н. башня Европы (1969–72), мечеть (1994).
Гос. ун-т Верхнего Эльзаса (1975, совр. назв. с 1977). Музеи: набивных тканей (печати на тканях, 1857), историч. (1858), изобразит. искусств (1864, расположен в вилле Штайнбах, 1764–70; франц. живопись 15–20 вв.), Нац. музей автомобилей (1982; создан на базе коллекции братьев Д. и Ф. Шлюмпф; всего ок. 550 старинных автомобилей), Франц. железнодорожный (1983), «Electropolis» энергетич. компании EDF (крупнейший в Европе музей истории развития электроэнергетики); среди других – керамики, обоев, пожарного дела. Муниципальный театр («Театр де ла Сен») и др. Зоологич. и ботанич. парк (1868, пл. 12 га). Ежегодно проходит междунар. осенняя выставка-ярмарка гастрономии и ремесленных изделий (с 1961, место проведения – многофункциональный ParcExpo).
М. – 2-й по экономич. значению город Эльзаса после Страсбура. Основа гор. экономики – сфера услуг (в т. ч. деловые услуги, туристич. бизнес, образование и культура). Крупнейшее пром. предприятие – комплекс компании «PSA Peugeot Citroën», включающий автосборочный завод (основан в 1962; 9,4 тыс. занятых; св. 280 тыс. автомобилей марок «Peugeot» и «Citroën» в год) и завод по произ-ву коробок передач и др. комплектующих деталей и агрегатов (ок. 2,3 тыс. занятых). Электронная (в М. – штаб-квартира и завод компании «Clemessy», выпускающей контрольно-измерит. и др. оборудование для электроэнергетики), электротехническая, текстильная пром-сть.
Близ М., в Отмарсеме, – романское аббатство с октагональной в плане ц. Святых Петра и Павла в духе «Каролингского возрождения» (1020-е гг.); в Энжерсеме – этнографич. музей под открытым небом (1984; ок. 70 эльзасских построек с 15 в.).
Автор статьи: Т. А. Галкина.
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