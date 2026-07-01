МЮЛУЗ (Mulhouse; немецкое Mulhausen ‒ Мюльхаузен)

Го­род на вос­то­ке Фран­ции , ре­ги­он Эль­зас, департамент Верх­ний Рейн.

Нас. 110,3 тыс. чел. (2012, с при­го­ро­да­ми св. 270 тыс. чел.). Че­рез М. про­те­ка­ют ре­ки Дол­лер и Иль (при­то­ки Рей­на). Узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог: со­об­ще­ние со Страс­бу­ром (да­лее на Люк­сем­бург и Бель­гию), Па­ри­жем, Ба­зе­лем и др. го­ро­да­ми. Порт на ка­на­ле Ро­на-Рейн. В 25 км от М. – Ев­роА­эро­порт Ба­зель–Мю­луз–Фрай­бург (рас­по­ло­жен близ гра­ниц Фран­ции, Швей­ца­рии и Гер­ма­нии).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 803. По­лу­чил на­зва­ние от во­дя­ных мель­ниц (совр. франц. moulin, нем. M ̈uhle), стро­ив­ших­ся на бе­ре­гах р. Иль и по­ло­жив­ших нача­ло эко­но­мич. раз­ви­тию М. Пер­во­на­чаль­но со­сто­ял из сень­о­рии, при­над­лежав­шей с нач. 11 в. еп. Страс­бург­ско­му, и бур­га, ос­но­ван­но­го Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой. В 13 в. объект борь­бы меж­ду епи­ско­па­ми и им­пе­ра­то­ра­ми. По со­гла­ше­нию 1308 окон­ча­тель­но по­лу­чил ста­тус им­пер­ско­го го­ро­да. С 1354 в со­ста­ве Де­ка­по­ли­са (со­юз 10 сво­бод­ных го­ро­дов Эль­за­са), с 1515 со­юз­ный кан­тон Швейц. Кон­фе­де­ра­ции. По­сле 1648 анк­лав на тер­ри­то­рии Фран­ции, со­хра­нял свою не­за­ви­си­мость до 1798. В 1746 по­строе­на пер­вая ма­ну­фак­ту­ра, в 18–19 вв. М. – центр раз­ви­тия тек­стиль­ной, хи­мич. пром-сти, ма­ши­но­строе­ния. В 1871–1918, 1940–44 в со­ста­ве Гер­ма­нии.

В Ста­ром го­ро­де, ок­ру­жён­ном сте­на­ми с баш­ня­ми (ок. 1223, б. ч. сне­се­на в 1826, со­хра­ни­лись фраг­мен­ты, баш­ни Болль­верк, Нес­сель и Дья­во­ла), рас­поло­же­ны по­строй­ки 13–19 вв.: ча­сов­ня Сен-Жан (ос­вя­ще­на в 1269; рос­пи­си 16 в.), ап­те­ка (1464), Ра­ту­ша в cтиле нем. Воз­ро­ж­де­ния (1552–53, на фа­са­де рос­пи­си 1698; ны­не Ис­то­рич. му­зей); жи­лые до­ма 16–18 вв., мно­гие из ко­то­рых ук­ра­ше­ны рос­пи­ся­ми. В 19 в. от­страи­ва­ет­ся т. н. Но­вый квар­тал (про­ект ар­хи­тек­то­ров Г. Штоль­ца, Ф. Фри­за), при­мы­каю­щий к пл. Рес­пуб­ли­ки (зда­ние Пром. об-ва, 1827). В сер. 19 в. по про­ек­там Ж. Б. Ша­кра воз­ве­де­ны си­наго­га (1847–49), нео­го­ти­че­ские ка­то­ли­че­ская ц. Сент-Эть­енн (1855–60), про­тес­тант­ская ц. Сент- Эть­енн (1859–66; вит­ра­жи 14 в. из пред­ше­ст­во­вав­шей ей церк­ви 12–14 вв.), шко­ла и проф. уч-ще (1850–70-е гг.). Сре­ди по­стро­ек 20 в.: не­оба­роч­ная ц. Сен-Фри­до­лен (1903–06, арх. Л. Бек­кер), ж.-д. во­кзал (1928–32), ц. Св. Жан­ны д’Арк (1933–35), 36-этаж­ная т. н. баш­ня Ев­ро­пы (1969–72), ме­четь (1994).

Гос. ун-т Верх­не­го Эль­за­са (1975, совр. назв. с 1977). Му­зеи: на­бив­ных тка­ней (пе­ча­ти на тка­нях, 1857), ис­то­рич. (1858), изо­бра­зит. ис­кусств (1864, рас­по­ло­жен в вил­ле Штайн­бах, 1764–70; франц. жи­во­пись 15–20 вв.), Нац. му­зей ав­то­мо­би­лей (1982; соз­дан на ба­зе кол­лек­ции брать­ев Д. и Ф. Шлюмпф; все­го ок. 550 ста­рин­ных ав­то­мо­би­лей), Франц. же­лез­но­до­рож­ный (1983), «Elec­t­ropolis» энер­ге­тич. ком­па­нии EDF (круп­ней­ший в Ев­ро­пе му­зей ис­то­рии раз­ви­тия элек­тро­энер­ге­ти­ки); сре­ди дру­гих – ке­ра­мики, обо­ев, по­жар­но­го де­ла. Му­ни­ци­паль­ный те­атр («Те­атр де ла Сен») и др. Зоо­ло­гич. и бо­та­нич. парк (1868, пл. 12 га). Еже­год­но про­хо­дит ме­ж­ду­нар. осен­няя вы­став­ка-яр­мар­ка гас­тро­но­мии и ре­мес­лен­ных из­де­лий (с 1961, ме­сто про­ве­де­ния – мно­го­функ­цио­наль­ный ParcExpo).

М. – 2-й по эко­но­мич. зна­че­нию го­род Эль­за­са по­сле Страс­бу­ра. Ос­но­ва гор. эко­но­ми­ки – сфе­ра ус­луг (в т. ч. де­ло­вые ус­лу­ги, ту­ри­стич. биз­нес, об­ра­зо­ва­ние и куль­ту­ра). Круп­ней­шее пром. пред­при­ятие – ком­плекс ком­па­нии «PSA Peugeot Citroën», вклю­чаю­щий ав­то­сбо­роч­ный за­вод (ос­но­ван в 1962; 9,4 тыс. за­ня­тых; св. 280 тыс. ав­то­мо­би­лей ма­рок «Peugeot» и «Citroën» в год) и за­вод по про­из-ву ко­ро­бок пе­ре­дач и др. ком­плек­тую­щих де­та­лей и аг­ре­га­тов (ок. 2,3 тыс. за­ня­тых). Элек­трон­ная (в М. – штаб-квар­ти­ра и за­вод ком­па­нии «Cle­messy», вы­пус­каю­щей кон­троль­но-из­ме­рит. и др. обо­ру­до­ва­ние для элек­тро­энер­ге­ти­ки), элек­тро­тех­ни­че­ская, тек­стиль­ная пром-сть.

Близ М., в От­мар­се­ме, – ро­ман­ское аб­бат­ст­во с ок­та­го­наль­ной в пла­не ц. Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в ду­хе « Ка­ролинг­ско­го воз­ро­ж­де­ния » (1020-е гг.); в Энжер­се­ме – эт­но­гра­фич. му­зей под от­кры­тым не­бом (1984; ок. 70 эль­зас­ских по­стро­ек с 15 в.).

Автор статьи: Т. А. Гал­ки­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)