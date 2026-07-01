МЮЛЛЕР ВИЛЬГЕЛЬМ

МЮЛЛЕР ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий пи­са­тель.

Отец М. Мюл­ле­ра. Из се­мьи ре­мес­лен­ни­ка. В 1812 году по­сту­пил в Бер­лин­ский университет; в феврале 1813 года от­пра­вил­ся доб­ро­воль­цем в ар­мию; про­дол­жил обу­че­ние в 1814-1817 годах. С 1819 года жил в Дес­сау , пре­по­да­вал греческий и латинский язы­ки в гим­на­зии; с 1820 года биб­лио­те­карь гер­цог­ской биб­лио­те­ки. Пе­ча­тал­ся с 1816 года: сборнк под­ра­жа­ний средневековой немецкой по­эзии «Ан­то­ло­гия мин­не­зин­ге­ров» («Blumenlese aus den Minnesin­gern»).

Впе­чат­ле­ния от пу­те­ше­ст­вия в Рим (1818 год) на­шли от­ра­же­ние в книге «Рим, рим­ля­не и рим­лян­ки» («Rom, Rö­mer und Römerinnen», Bd 1-2, 1820 год). Твор­че­ст­во Мюллера во мно­гом со­звуч­но по­эзии гей­дель­берг­ско­го ро­ман­тиз­ма: сборник «Сти­хо­тво­ре­ния из на­сле­дия стран­ст­вую­ще­го лю­би­те­ля охот­ничь­е­го ро­га» («Ge­dichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten», Bd 1-2, 1821-1824 годы).

Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли ли­рические цик­лы Мюллера «Пре­крас­ная мель­ни­чи­ха» («Die schöne Müllerin», 1816 год) и «Зим­ний путь» («Die Winter­reise», 1822 год), по­ло­жен­ные на му­зы­ку Ф. Шу­бер­том. По­эзия Мюллера, про­ник­ну­тая ду­хом и рит­ма­ми народных пе­сен, ока­за­ла влия­ние на сборник «Ли­ри­че­ское ин­тер­мец­цо» Г. Гей­не.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний: цик­лы сти­хов об ос­во­бо­дительной борь­бе гре­ков про­тив турецкого ига: «Гре­че­ские пес­ни» («Lieder der Griechen», 1821-1822 годы), «Но­вые гре­че­ские пес­ни» («Neue Lieder der Grie­chen», 1822-1823 годы), «Но­вей­шие гре­че­ские пес­ни» («Neueste Lieder der Griechen», 1824 год); вы­пу­щен­ные в ви­де от­дель­ных лис­то­вок сти­хо­тво­ре­ния «Бай­рон» («By­ron», 1824 год) и «Мис­со­лун­ги» («Misso­lun­ghi», 1826 год); эпи­грам­мы; трак­тат «Вве­де­ние в изу­че­ние Го­ме­ра» («Homerische Vorschule», 1824 год); ста­тьи по ис­то­рии литературы.

На русский язык по­эзию Мюллера пе­ре­во­ди­ли А.Н. Май­ков , И.Ф. Ан­нен­ский и др.