МЮЛЛЕР ВИЛЬГЕЛЬМ
МЮЛЛЕР ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий писатель.
Отец М. Мюллера. Из семьи ремесленника. В 1812 году поступил в Берлинский университет; в феврале 1813 года отправился добровольцем в армию; продолжил обучение в 1814-1817 годах. С 1819 года жил в Дессау, преподавал греческий и латинский языки в гимназии; с 1820 года библиотекарь герцогской библиотеки. Печатался с 1816 года: сборнк подражаний средневековой немецкой поэзии «Антология миннезингеров» («Blumenlese aus den Minnesingern»).
Впечатления от путешествия в Рим (1818 год) нашли отражение в книге «Рим, римляне и римлянки» («Rom, Römer und Römerinnen», Bd 1-2, 1820 год). Творчество Мюллера во многом созвучно поэзии гейдельбергского романтизма: сборник «Стихотворения из наследия странствующего любителя охотничьего рога» («Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten», Bd 1-2, 1821-1824 годы).
Широкую известность получили лирические циклы Мюллера «Прекрасная мельничиха» («Die schöne Müllerin», 1816 год) и «Зимний путь» («Die Winterreise», 1822 год), положенные на музыку Ф. Шубертом. Поэзия Мюллера, проникнутая духом и ритмами народных песен, оказала влияние на сборник «Лирическое интермеццо» Г. Гейне.
Среди других произведений: циклы стихов об освободительной борьбе греков против турецкого ига: «Греческие песни» («Lieder der Griechen», 1821-1822 годы), «Новые греческие песни» («Neue Lieder der Griechen», 1822-1823 годы), «Новейшие греческие песни» («Neueste Lieder der Griechen», 1824 год); выпущенные в виде отдельных листовок стихотворения «Байрон» («Byron», 1824 год) и «Миссолунги» («Missolunghi», 1826 год); эпиграммы; трактат «Введение в изучение Гомера» («Homerische Vorschule», 1824 год); статьи по истории литературы.
На русский язык поэзию Мюллера переводили А.Н. Майков, И.Ф. Анненский и др.