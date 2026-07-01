МЮЛЛЕР Отто
Немецкий живописец и график.
Обучался иск-ву литографии в Гёрлице (1890–94), затем учился в АХ в Дрездене (1894–96). В 1908 переехал в Берлин, где примкнул к объединению художников «Новый Сецессион», затем стал членом объединения «Мост» (с 1910). Ранние произведения выдают влияние символизма (особенно А. Бёклина) и франц. постимпрессионизма. Будучи одним из представителей нем. экспрессионизма, М. сохранил присущее ему лирич. мировосприятие. Его изображения природы и людей наделены почти идиллич. настроением; М. предпочитал приглушённые тона, часто используя технику клеевой краски по грубому холсту («Купальщики», 1912, Музей Фолькванг, Эссен; «Обнажённая под деревьями», 1915, Худож. собрание земли Сев. Рейн-Вестфалия, Дюссельдорф). Женские образы М. однотипны: юные девушки с хрупкими телами, узким овалом лица и удлинённым разрезом глаз («Возлюбленные», 1919, собрание П. Зелинка, Равенсбург; «Две девушки», ок. 1925–28, Новая нац. галерея, Берлин). В тонких фигурах, очерченных ломкой линией, проявилась сознательная ориентация М. на др.-егип. иск-во. В 1916–18 воевал на фронте. В 1920-е гг. путешествовал по Румынии, Болгарии и Венгрии, исполнил множество картин и рисунков на темы из жизни цыган. С 1919 до конца жизни преподавал в АХ в Бреслау. Нацистское правительство Германии, причислив творчество М. к «дегенеративному искусству», изъяло б. ч. его работ из музеев страны.