МЮЛЛЕР Отто

Немецкий жи­во­пи­сец и гра­фик.

Обу­чал­ся иск-ву ­ ли­тогра­фии в Гёр­ли­це (1890–94), за­тем учил­ся в АХ в Дрез­де­не (1894–96). В 1908 пе­ре­ехал в Бер­лин, где примк­нул к объ­е­ди­не­нию ху­дож­ни­ков «Но­вый Се­цес­си­он», за­тем стал чле­ном объ­е­ди­не­ния «Мост» (с 1910). Ран­ние про­из­ве­де­ния вы­да­ют влия­ние сим­во­лиз­ма (осо­бен­но А. Бёк­ли­на) и франц. пост­им­прес­сио­низ­ма. Бу­ду­чи од­ним из пред­ста­ви­те­лей нем. экс­прес­сио­низ­ма, М. со­хра­нил при­су­щее ему ли­рич. ми­ро­вос­прия­тие. Его изо­бра­же­ния при­ро­ды и лю­дей на­де­ле­ны поч­ти идил­лич. на­строе­ни­ем; М. пред­по­чи­тал при­глу­шён­ные то­на, час­то ис­поль­зуя тех­ни­ку клее­вой крас­ки по гру­бо­му хол­сту («Ку­паль­щи­ки», 1912, Му­зей Фольк­ванг, Эс­сен; «Об­на­жён­ная под де­ревь­я­ми», 1915, Ху­дож. со­б­ра­ние зем­ли Сев. Рейн-Вест­фа­лия, Дюс­сель­дорф ). Жен­ские об­ра­зы М. од­но­тип­ны: юные де­вуш­ки с хруп­ки­ми те­ла­ми, уз­ким ова­лом ли­ца и уд­ли­нён­ным раз­ре­зом глаз («Воз­люб­лен­ные», 1919, со­б­ра­ние П. Зе­лин­ка, Ра­венс­бург; «Две де­вуш­ки», ок. 1925–28, Но­вая нац. га­ле­рея, Бер­лин). В тон­ких фи­гу­рах, очер­чен­ных лом­кой ли­ни­ей, про­яви­лась соз­на­тель­ная ори­ен­та­ция М. на др.-егип. иск-во. В 1916–18 вое­вал на фрон­те. В 1920-е гг. пу­те­ше­ст­во­вал по Ру­мы­нии, Бол­га­рии и Венг­рии , ис­пол­нил мно­же­ст­во кар­тин и ри­сун­ков на те­мы из жиз­ни цы­ган. С 1919 до кон­ца жиз­ни пре­по­да­вал в АХ в Брес­лау. На­ци­ст­ское пра­ви­тель­ст­во Гер­ма­нии, при­чис­лив твор­че­ст­во М. к «де­ге­не­ра­тив­но­му ис­кус­ст­ву», изъ­я­ло б. ч. его ра­бот из му­зе­ев стра­ны.