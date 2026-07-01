МЮЛЛЕР ХАЙНЕР
МЮЛЛЕР ХАЙНЕР - немецкий драматург, режиссёр.
Из семьи чиновника. Высшего образования не получил. С 1950 года выступал с литературно-критическими статьями в периодике. В 1951 году переселился в Восточный Берлин.
Мюллер - один из лидеров европейского театра II-й половины XX века, мастер языковой выразительности - в своём творчестве развивал традиции Б. Брехта. Драматургия Мюллера трагедийна: в её основе - острые социальные и философские противоречия. В так называемых производственных пьесах «Поправка к плану» («Die Korrektur», 1956 год), «Выскочка» («Der Lohndrücker», 1958 год), «Переселенка» («Die Umsiedlerin», 1961 год), «Стройка» («Der Bau», опубликована в 1965 году) Мюллер, применяя приём монтажа из арсенала политического театра 1920-х годов, вскрыл глубинные диссонансы жизни в ГДР.
В драмах-фантасмагориях «Битва» («Die Schlacht», 1951 год, поставлена в 1974 году), «Германия. Смерть в Берлине» («Germania. Tod in Berlin», 1956 год, опубликована в 1971 году), «Жизнь Фридриха Гундлинга Прусского» («Leben Gundlings Friedrich von Preußen», 1976 год), «Германия 3» («Germania 3», 1995 год) Мюллер, прибегнув к гротеску и гиперболизации, запечатлел переломные моменты истории Германии.
Во многих пьесах Мюллера обращался к сюжетам античной мифологии, придавая им актуальный политический смысл: драмы «Филоктет» («Philoktet», 1958 год, опубликована в 1964 году), «Геракл 5» («Herakles 5», 1974 год), «Тиран Эдип» («Ödipus, Tyrann», 1967 год). Использовал также сюжеты литературных произведений: пьесы «Макбет» («Macbeth», 1971 год), «Гамлет-машина» («Die Hamletmaschine», 1977 год; антитоталитарная притча, одна из лучших драм Мюллера) - по трагедиям У. Шекспира; «Цемент» («Zement», 1972 год) - по роману Ф.В. Гладкова; драматургический цикл «Волоколамское шоссе» («Wolokolamsker Chausse», 1984-1987 годы) - по тетралогии А.А. Бека, и др.
Зрелая драматургия Мюллера - в русле постмодернизма; для неё характерно использование открытых структур, подразумевающих активное привлечение зрителя к сотворчеству: драма «Медея-материал» («Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten», 1982 год) и др. Среди произведений Мюллера: лирика, эссе, автобиография («Eine Autobiographie», опубликована в 2005 году).
В ГДР Мюллер неоднократно подвергался критике за несоответствие его пьес принципам социалистического реализма. После значительного успеха драматургии Мюллера в ФРГ и США отношение к нему стало более терпимым, Мюллер был избран членом Академии искусств ГДР (1984 год). После объединения Германии выступал главным образом как режиссёр. В 1995 году возглавил «Берлинер ансамбль».
Первая постановка пьесы Мюллера в России осуществлена в 1992 году в Театре на Таганке (Москва): драма «Квартет» («Quartett», 1981 год) по мотивам романа П. Шодерло де Лакло «Опасные связи» (режиссер Т. Терзопулос).