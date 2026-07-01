МЮЛЛЕР ХАЙНЕР

МЮЛЛЕР ХАЙНЕР - немецкий дра­ма­тург, ре­жис­сёр.

Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния не по­лу­чил. С 1950 года вы­сту­пал с литературно-кри­тическими стать­я­ми в пе­рио­ди­ке. В 1951 году пе­ре­се­лил­ся в Восточный Бер­лин .

Мюллер - один из ли­де­ров ев­ропейского те­ат­ра II-й половины XX века, мас­тер язы­ко­вой вы­ра­зи­тель­но­сти - в сво­ём твор­че­ст­ве раз­ви­вал тра­ди­ции Б. Брех­та. Дра­ма­тур­гия Мюллера тра­ге­дий­на: в её ос­но­ве - ост­рые со­ци­аль­ные и фи­лософские про­ти­во­ре­чия. В так называемых про­из­вод­ст­вен­ных пье­сах «По­прав­ка к пла­ну» («Die Korrektur», 1956 год), «Вы­скоч­ка» («Der Lohndrücker», 1958 год), «Пе­ре­се­лен­ка» («Die Umsiedlerin», 1961 год), «Строй­ка» («Der Bau», опубликована в 1965 году) Мюллер, при­ме­няя при­ём мон­та­жа из ар­се­на­ла по­ли­тического те­ат­ра 1920-х годов, вскрыл глу­бин­ные дис­со­нан­сы жиз­ни в ГДР.

В дра­мах-фан­тас­ма­го­ри­ях «Бит­ва» («Die Schlacht», 1951 год, поставлена в 1974 году), «Гер­ма­ния. Смерть в Бер­ли­не» («Germania. Tod in Berlin», 1956 год, опубликована в 1971 году), «Жизнь Фрид­ри­ха Гунд­лин­га Прус­ско­го» («Le­ben Gundlings Friedrich von Preußen», 1976 год), «Гер­ма­ния 3» («Germania 3», 1995 год) Мюллер, при­бег­нув к гро­те­ску и ги­пер­бо­ли­за­ции, за­пе­чат­лел пе­ре­лом­ные мо­мен­ты ис­то­рии Гер­ма­нии.

Во мно­гих пье­сах Мюллера об­ра­щал­ся к сю­же­там ан­тич­ной ми­фо­ло­гии, при­да­вая им ак­ту­аль­ный по­ли­тический смысл: дра­мы «Фи­лок­тет» («Philoktet», 1958 год, опубликована в 1964 году), «Ге­ракл 5» («Herakles 5», 1974 год), «Ти­ран Эдип» («Ödipus, Tyrann», 1967 год). Ис­поль­зо­вал так­же сю­же­ты литературных про­из­ве­де­ний: пье­сы «Мак­бет» («Macbeth», 1971 год), «Гам­лет-ма­ши­на» («Die Hamlet­ma­schine», 1977 год; ан­ти­то­та­ли­тар­ная прит­ча, од­на из луч­ших драм Мюллера) - по траге­ди­ям У. Шек­спи­ра ; «Це­мент» («Ze­ment», 1972 год) - по ро­ма­ну Ф.В. Глад­кова; дра­ма­тур­гический цикл «Во­ло­ко­лам­ское шос­се» («Wolokolamsker Chausse», 1984-1987 годы) - по тет­ра­ло­гии А.А. Бе­ка, и др.

Зре­лая дра­ма­тур­гия Мюллера - в рус­ле по­стмо­дер­низ­ма; для неё ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние от­кры­тых струк­тур, под­ра­зу­ме­ваю­щих ак­тив­ное при­вле­че­ние зри­те­ля к со­твор­че­ст­ву: дра­ма «Ме­дея-ма­те­ри­ал» («Verkommenes Ufer Me­dea­ma­terial Landschaft mit Argonauten», 1982 год) и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Мюллера: ли­ри­ка, эс­се, ав­то­био­гра­фия («Eine Auto­biographie», опубликована в 2005 году).

В ГДР Мюллер не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся кри­ти­ке за не­со­от­вет­ст­вие его пьес прин­ци­пам со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма. По­сле зна­чительного ус­пе­ха дра­ма­тур­гии Мюллера в ФРГ и США от­но­ше­ние к не­му ста­ло бо­лее тер­пи­мым, Мюллер был из­бран чле­ном Ака­де­мии ис­кусств ГДР (1984 год). По­сле объ­е­ди­не­ния Гер­ма­нии вы­сту­пал главным образом как ре­жис­сёр. В 1995 году воз­гла­вил «Бер­ли­нер ан­самбль».

Пер­вая по­ста­нов­ка пье­сы Мюллера в Рос­сии осу­ще­ст­в­ле­на в 1992 году в Те­ат­ре на Та­ган­ке (Мо­ск­ва): дра­ма «Квар­тет» («Quartett», 1981 год) по мо­ти­вам ро­ма­на П. Шо­дер­ло де Лак­ло «Опас­ные свя­зи» (режиссер Т. Тер­зо­пу­лос).