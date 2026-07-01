МЮЛЛЕР ГЕРТА
МЮЛЛЕР ГЕРТА - немецкая писательница.
Родилась в семье румынских немцев. По окончании университета в Тимишоаре (1976 год) работала переводчиком; потеряла работу из-за отказа сотрудничать с румынскими спецслужбами (1979 год). Дебютировала сборником рассказов «Низины» («Niederungen», 1982 год, в искажённом цензурой виде; неподцензурная версия вышла в 1984 году в ФРГ). В 1987 году эмигрировала в ФРГ, с 1995 года живёт в Берлине.
В центре творчества Герты - жизнь человека в условиях диктатуры и принуждения, проблема исторической памяти: сборники рассказов «Тягостное танго» («Dr ̈uckender Tango», 1984 год), «Босоногий февраль» («Barfüßiger Februar», 1987 год), «Король кланяется и убивает» («Der König verneigt sich und t ̈otet», 2003); романы «Лиса уже тогда была охотником» («Der Fuchs war damals schon der J ̈ager», 1992 год), «Сегодня я бы предпочла с собой не встречаться» («Heute wär ich mir lieber nicht begegnet», 1997 год), «Качели дыхания» («Atemschaukel», 2009 год, русский перевод 2011 года) и др.
Наиболее известный роман Герты - «Сердце-зверь» («Herztier», 1994 год, русский перевод 2010 года), отчасти автобиографическое повествование о Румынии времён Н. Чаушеску. Среди других произведений: стихи, статьи, эссе. Нобелевская премия (2009 год).