МЮЛЛЕР ГЕРТА

МЮЛЛЕР ГЕРТА - немецкая пи­са­тель­ни­ца.

Ро­ди­лась в се­мье румынских нем­цев. По окон­ча­нии университета в Ти­ми­шоа­ре (1976 год) ра­бо­та­ла пе­ре­во­дчи­ком; по­те­ря­ла ра­бо­ту из-за от­ка­за со­труд­ни­чать с румынскими спец­служ­ба­ми (1979 год). Де­бю­ти­ро­ва­ла сбор­ни­ком рас­ска­зов «Ни­зи­ны» («Niede­rungen», 1982 год, в ис­ка­жён­ном цен­зу­рой ви­де; не­под­цен­зур­ная вер­сия вы­шла в 1984 году в ФРГ). В 1987 году эмиг­ри­ро­ва­ла в ФРГ, с 1995 года жи­вёт в Бер­ли­не .

В цен­тре твор­че­ст­ва Герты - жизнь че­ло­ве­ка в ус­ло­ви­ях дик­та­ту­ры и при­ну­ж­де­ния, про­бле­ма ис­то­рической па­мя­ти: сборники рас­ска­зов «Тя­го­ст­ное тан­го» («Dr ̈ucken­der Tango», 1984 год), «Бо­со­но­гий фев­раль» («Barfüßiger Februar», 1987 год), «Ко­роль кла­ня­ет­ся и уби­ва­ет» («Der König ver­neigt sich und t ̈otet», 2003); ро­ма­ны «Ли­са уже то­гда бы­ла охот­ни­ком» («Der Fuchs war damals schon der J ̈ager», 1992 год), «Се­го­дня я бы пред­по­чла с со­бой не встре­чать­ся» («Heute wär ich mir lieber nicht begegnet», 1997 год), «Ка­че­ли ды­ха­ния» («Atemschaukel», 2009 год, русский перевод 2011 года) и др.

Наи­бо­лее из­вест­ный ро­ман Герты - «Серд­це-зверь» («Herz­tier», 1994 год, русский перевод 2010 года), от­час­ти ав­то­био­гра­фическое по­ве­ст­во­ва­ние о Ру­мы­нии вре­мён Н. Чау­ше­ску. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: сти­хи, ста­тьи, эс­се. Но­бе­лев­ская премия (2009 год).