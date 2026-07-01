МЮЛЛЕР ГЕНРИХ

МЮЛЛЕР ГЕНРИХ - на­чаль­ник 4-го от­де­ла ( гес­та­по ) Глав­но­го им­пер­ско­го управ­ле­ния безо­пас­но­сти на­ци­ст­ской Гер­ма­нии.

Из се­мьи жан­дар­ма. В 1917 году доб­ро­воль­цем всту­пил в германскую ар­мию, уча­ст­ник I-й ми­ро­вой вой­ны. В 1919 году уво­лен с во­ин­ской служ­бы в зва­нии ун­тер-офи­це­ра. Про­шёл обу­че­ние в шко­ле при по­ли­цей­ском управ­ле­нии Мюн­хе­на. С 1929 года со­труд­ник по­ли­тической по­ли­ции в Мюн­хе­не (с 1933 года Ба­вар­ской по­ли­тической по­ли­ции), «спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся» на борь­бе с ком­му­ни­стическими ор­га­ни­за­ция­ми, а по­сле при­хо­да А. Гит­ле­ра к вла­сти в Гер­ма­нии - на пре­сле­до­ва­нии про­тив­ни­ков на­ци­ст­ско­го ре­жи­ма.

С 1934 года на ру­ко­во­дя­щих долж­но­стях в по­ли­тической по­ли­ции в Бер­ли­не , с 1936 года заместитель на­чаль­ни­ка по­ли­тической по­ли­ции в Ве­дом­ст­ве по­ли­ции безо­пас­но­сти. В 1938 году всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП). В 1939 году ру­ко­во­ди­тель Им­пер­ско­го ве­дом­ст­ва по вы­се­ле­нию ев­ре­ев из Гер­ма­нии. В 31.08.1939 году инс­це­ни­ро­вал «на­па­де­ние по­ля­ков» на германскую ра­дио­стан­цию в Гли­ви­це (нем. Гляй­виц), что бы­ло ис­поль­зо­ва­но Гер­ма­ни­ей как по­вод для объ­яв­ле­ния вой­ны Поль­ше.

В октябре 1939 года на­зна­чен на­чаль­ни­ком гес­та­по. В но­ябре 1941 года Мюооеру при­свое­ны зва­ния груп­пен­фю­ре­ра СС и генерал-лейтенанта по­ли­ции. Мюллер яв­лял­ся не­по­средственным ор­га­ни­за­то­ром мас­со­вых пре­сту­п­ле­ний, со­вер­шён­ных ру­ко­во­ди­мой им служ­бой на тер­ри­то­рии Гер­ма­нии и в ок­ку­пи­ро­ван­ных стра­нах.

С 01.05.1945 года счи­тал­ся про­пав­шим без вес­ти. Мно­го­лет­ние по­ис­ки Мюллера в различных стра­нах не при­нес­ли ре­зуль­та­та. Не по­лу­чи­ли под­твер­жде­ния и спе­ку­ля­ции о со­труд­ни­че­ст­ве Мюллера с советскими спец­служ­ба­ми и его на­хо­ж­де­нии по­сле вой­ны в СССР . В сентябре 2000 года Центральное раз­ве­ды­вательное управ­ле­ние США пре­да­ло ог­ла­ске за­клю­че­ние по де­лу Мюллера, со­глас­но ко­то­ро­му Мюллеру не уда­лось по­ки­нуть Бер­лин, он был убит во вре­мя штур­ма го­ро­да час­тя­ми Крас­ной Ар­мии.