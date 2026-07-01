МЮЛЛЕР ГЕНРИХ
МЮЛЛЕР ГЕНРИХ - начальник 4-го отдела (гестапо) Главного имперского управления безопасности нацистской Германии.
Из семьи жандарма. В 1917 году добровольцем вступил в германскую армию, участник I-й мировой войны. В 1919 году уволен с воинской службы в звании унтер-офицера. Прошёл обучение в школе при полицейском управлении Мюнхена. С 1929 года сотрудник политической полиции в Мюнхене (с 1933 года Баварской политической полиции), «специализировался» на борьбе с коммунистическими организациями, а после прихода А. Гитлера к власти в Германии - на преследовании противников нацистского режима.
С 1934 года на руководящих должностях в политической полиции в Берлине, с 1936 года заместитель начальника политической полиции в Ведомстве полиции безопасности. В 1938 году вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). В 1939 году руководитель Имперского ведомства по выселению евреев из Германии. В 31.08.1939 году инсценировал «нападение поляков» на германскую радиостанцию в Гливице (нем. Гляйвиц), что было использовано Германией как повод для объявления войны Польше.
В октябре 1939 года назначен начальником гестапо. В ноябре 1941 года Мюооеру присвоены звания группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции. Мюллер являлся непосредственным организатором массовых преступлений, совершённых руководимой им службой на территории Германии и в оккупированных странах.
С 01.05.1945 года считался пропавшим без вести. Многолетние поиски Мюллера в различных странах не принесли результата. Не получили подтверждения и спекуляции о сотрудничестве Мюллера с советскими спецслужбами и его нахождении после войны в СССР. В сентябре 2000 года Центральное разведывательное управление США предало огласке заключение по делу Мюллера, согласно которому Мюллеру не удалось покинуть Берлин, он был убит во время штурма города частями Красной Армии.