МЮЛЛЕР, ФРИДРИХ АВГУСТ Мюллер (нем. Muller), Фридрих Август (03.12.1848, Штеттин — 12.09.1892, Кёнигсберг) — германский семитолог и историк-арабист.

Мюллер ( нем. Muller) , Фридрих Август (03.12.1848, Штеттин — 12.09.1892, Кёнигсберг) — германский семитолог и историк-арабист. С 1882 — профессор восточных языков Кёнигсбергского, с 1889 — Галльского университетов. Автор исследования о влиянии античной науки на арабскую — «Греческие философы в арабском предании» («Die griechischen Philosophen in der arabischen Uberlieferung», 1873), а также «Учебной грамматики древнееврейского языка» («Hebraische Schulgrammatik», 1878) и «Турецкой грамматики» («Turkische Grammatik», 1889); переработал также популярную «Арабскую грамматику» («Grammatica arabica») (4-е и 5-е издания — 1876 и 1887) К.-П. Каспари (1814—1892). Вместе с Т. Нёльдеке объединил наследие малоизвестных поэтов доисламского периода в обильно аннотированном и тематически организованном учебном сборнике («Delectus veterum carminum arabicorum», 1890). В популяризаторской серии «Всеобщая история в монографических исследованиях» («Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen»), под редакцией В. Онкена, опубликовал двухтомный обзор политической истории мусульманского мира («Ислам на Востоке и Западе»), имевший широкий успех в Германии и России конца XIX — начала XX в. и сохранивший свое влияние в советской арабистике. Издал текст биографического словаря медиков Ибн Аби Усайбии (1203—1270), завершил (начатую Г. Флюгелем) публикацию биобиблиографической энциклопедии арабской письменности Ибн ан-Надима (X в.). Составил «Каталог Библиотеки Германского восточного общества» («Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft». Bd. I—II, 1880—1881), а в 1887—1888 инициировал, при поддержке общества, издание «Восточной библиографии» («Orientalische Bibliographie»).

Соч .: Der Islam im Morgen- und Abendland. Bd. 1—2. Вerlin, 1885—1887 (рус. пер. под ред. Н. А. Медникова — «История ислама с основания до новейших времен». Т. 1—4. СПб., 1895—1896, с некрологом автора).

Лит .: Розен В. Р. А. Мюллер (Некролог) // Записки Восточного Отделения Российского Археологического Общества. Т. 7. 1892. С. 329—334; Fuck J. Die arabischen Studien in Eu­ropa. Leipzig, 1955. Т. К . Кораев.