МЮЛЛЕР Фридрих

Немецкий пи­са­тель, жи­во­пи­сец, гра­фик.

Сын пе­ка­ря. Учил­ся жи­во­пи­си в Цвайб­рюк­ке­не; с 1774 жил в Ман­гей­ме, слу­жил при­двор­ным жи­во­пис­цем. Со­труд­ни­чал в «Аль­ма­на­хе муз» И. Г. Фос­са; был зна­ком с И. В. Гё­те.

Лит. твор­че­ст­во М. – в рус­ле дви­же­ния «Бу­ря и на­тиск». Наи­бо­лее из­вес­тен как ав­тор идил­лий: на биб­лей­ские сю­же­ты, от­ра­зив­ших влия­ние С. Гес­не­ра, – «Умер­щв­лён­ный Авель» («Der er­sch­lagene Abel», 1775) и др., в ан­тич­ном ду­хе – «Са­тир Моп­сус» («Der Satyr Mop­sus», 1775), а так­же бы­то­вых, от­ли­чаю­щих­ся юмо­ри­стич. и соч­ны­ми за­ри­сов­ка­ми кре­сть­ян­ской жиз­ни, – «Стриж­ка овец» («Die Schafschur», 1775), «Чи­ст­ка оре­хов» («Das Nußkernen», 1776). В ря­де дра­ма­тич. про­из­ве­де­ний М. при­сут­ст­ву­ет об­раз Фау­ста, по­за­им­ст­во­ван­ный из на­род­ных книг и ре­пер­туа­ра ку­коль­но­го те­ат­ра: «Сце­ны из жиз­ни Фау­ста» («Situation aus Fausts Leben», 1776); не­за­вер­шён­ная дра­ма «Жизнь и смерть док­то­ра Фау­ста» («Doktor Fausts Le­ben und Tod», др. назв. – «Жизнь Фау­ста, пе­ре­ло­жен­ная в дра­му Мюл­ле­ром-жи­во­пис­цем», «Fausts Leben dramatisiert vom Maler Müller», 1778). Сре­ди др. со­чи­не­ний: дра­мы «Го­ло и Ге­но­ве­ва» («Golo und Genoveva», 1775–81, опубл. в 1811), соз­дан­ная на ос­но­ве на­род­ной кни­ги о Же­невь­е­ве Бра­бант­ской и ори­ен­ти­ро­ван­ная на ис­то­рич. дра­му Гё­те «Гёц фон Бер­ли­хин­ген с же­лез­ной ру­кой»; «Нио­ба» («Niobe», 1778) на сю­жет др.- греч. ми­фа, в ко­то­рой гл. ге­рои­ня фак­ти­че­ски вы­сту­па­ет как жен­ский ва­ри­ант об­раза Про­ме­тея. В 1778 пе­ре­ехал в Рим, по­свя­тив се­бя пре­им. изо­бра­зит. иск-ву. Ис­пы­тал влия­ние А. Р. Менг­са и И. И. Вин­кель­ма­на. Ис­пол­нял порт­ре­ты, пей­за­жи, за­ри­сов­ки жи­вот­ных; ком­по­зи­ции на ре­лиг. и ми­фо­ло­гич . сю­же­ты («Ги­ме­ней с фа­ке­лом», 1799, Но­вая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен).