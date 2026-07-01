МЮЛЛЕР Фридрих
Немецкий писатель, живописец, график.
Сын пекаря. Учился живописи в Цвайбрюккене; с 1774 жил в Мангейме, служил придворным живописцем. Сотрудничал в «Альманахе муз» И. Г. Фосса; был знаком с И. В. Гёте.
Лит. творчество М. – в русле движения «Буря и натиск». Наиболее известен как автор идиллий: на библейские сюжеты, отразивших влияние С. Геснера, – «Умерщвлённый Авель» («Der erschlagene Abel», 1775) и др., в античном духе – «Сатир Мопсус» («Der Satyr Mopsus», 1775), а также бытовых, отличающихся юмористич. и сочными зарисовками крестьянской жизни, – «Стрижка овец» («Die Schafschur», 1775), «Чистка орехов» («Das Nußkernen», 1776). В ряде драматич. произведений М. присутствует образ Фауста, позаимствованный из народных книг и репертуара кукольного театра: «Сцены из жизни Фауста» («Situation aus Fausts Leben», 1776); незавершённая драма «Жизнь и смерть доктора Фауста» («Doktor Fausts Leben und Tod», др. назв. – «Жизнь Фауста, переложенная в драму Мюллером-живописцем», «Fausts Leben dramatisiert vom Maler Müller», 1778). Среди др. сочинений: драмы «Голо и Геновева» («Golo und Genoveva», 1775–81, опубл. в 1811), созданная на основе народной книги о Женевьеве Брабантской и ориентированная на историч. драму Гёте «Гёц фон Берлихинген с железной рукой»; «Ниоба» («Niobe», 1778) на сюжет др.- греч. мифа, в которой гл. героиня фактически выступает как женский вариант образа Прометея. В 1778 переехал в Рим, посвятив себя преим. изобразит. иск-ву. Испытал влияние А. Р. Менгса и И. И. Винкельмана. Исполнял портреты, пейзажи, зарисовки животных; композиции на религ. и мифологич. сюжеты («Гименей с факелом», 1799, Новая пинакотека, Мюнхен).