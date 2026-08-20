МЮЛЛЕР-АРМАК Альфред

Немецкий экономист и политический деятель.

Окон­чил Кёльн­ский ун-т (1923), где пре­по­да­вал до 1939. На­чи­нал как по­сле­до­ва­тель но­вой ис­то­рич. шко­лы в по­лит­эко­но­мии, раз­ви­вал кон­цеп­цию «хо­зяй­ст­вен­ных сти­лей» раз­ных эпох. В 1933 всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП); не был сто­рон­ни­ком ра­сиз­ма, но счи­тал, что «Тре­тий рейх» мо­жет раз­ре­шить эко­но­мич. про­ти­во­ре­чия Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки, обес­пе­чив по­ли­тич. ру­ко­во­дство, ко­то­рое даст «на­прав­ле­ние во­ле на­ро­да» че­рез кор­по­ра­тив­ную ор­га­ни­за­цию хо­зяй­ст­ва. В 1940–50 ди­рек­тор Ин-та эко­но­мич. и со­ци­аль­ных на­ук Мюн­стер­ско­го ун-та; в 1947 опуб­ли­ко­вал кн. «Эко­но­ми­че­ское ре­гу­ли­ро­ва­ние и ры­ноч­ное хо­зяй­ст­во», в ко­то­рой ввёл по­ня­тие «со­ци­аль­но­го ры­ноч­но­го хо­зяй­ст­ва», про­ти­во­пос­та­вив его «пла­ни­фи­ка­ции». В 1950–52 и 1963–78 ди­рек­тор Ин-та эко­но­мич. по­ли­ти­ки Кёльн­ско­го ун-та, в 1952–63 (по при­гла­ше­нию Л. Эр­хар­да) на пра­ви­тельств. служ­бе в Мин-ве эко­но­ми­ки ФРГ. Уча­ст­ник раз­ра­бот­ки Рим. до­го­во­ра 1957 о соз­да­нии Ев­ро­пей­ско­го эко­но­ми­че­ско­го со­об­ще­ст­ва (ЕЭС); в 1960–63 пред. ко­ми­те­та ЕЭС по про­бле­мам конъ­юнк­тур­ной по­ли­ти­ки. В от­ли­чие от идео­ло­гов зап.- герм. ор­до­ли­бе­ра­лиз­ма, М.-А. ста­вил на один уро­вень с по­ли­ти­кой ры­ноч­но­го хо­зяйств. по­ряд­ка прин­цип «со­ци­аль­ной ком­пен­са­ции» (час­тич­ное пе­ре­рас­пре­де­ле­ние до­хо­дов по­сред­ст­вом про­грес­сив­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния и пре­дос­тав­ле­ние пря­мой це­ле­вой по­мо­щи ма­ло­иму­щим), вклю­чал пол­ную за­ня­тость на­ря­ду с ус­той­чи­вой ва­лю­той, сво­бод­ным це­но­об­ра­зо­ва­ни­ем и рав­но­ве­си­ем пла­тёж­но­го ба­лан­са в чис­ло осн. це­лей со­ци­аль­но­го ры­ноч­но­го хо­зяй­ст­ва.