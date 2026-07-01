МЮЛИC ХАРРИ

МЮЛИC ХАРРИ КУРТ ВИКТОР - ни­дерландский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье бан­ков­ско­го слу­жа­ще­го. Окон­чил хри­сти­ан­ский ли­цей в Хар­ле­ме (1944 год). Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1945 года; пер­вый ро­ман - «Ар­чи­балд Стро­халм» («Archibald Strohalm», 1951 год). Ис­пы­тал влия­ние Э. По, Т. Ман­на, Ф.М. Дос­то­ев­ско­го, Х.Л. Бор­хе­са.

Основная те­ма про­из­ве­де­ний Мюлиса - 2-я ми­ро­вая вой­на: ро­ма­ны «Ка­мен­ное брач­ное ло­же» («Het stenen bruidsbed», 1959 год, русский перевод 2008 год), «Рас­пла­та» («De Aans­lag», 1982 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван в 1986 году, режиссер Ф. Ра­де­ма­керс; русский перевод 1995 года), «Зиг­фрид. Чёр­ная идил­лия» («Siegfried. Een zwarte idylle», 2001 год, русский перевод 2003 год) и др.

Ха­рак­тер­ная для твор­че­ст­ва Мюлиса связь с тра­ди­ци­ей ма­ги­че­ско­го реа­лиз­ма осо­бен­но вы­ра­же­на в мо­ну­мен­таль­ном по­ст­мо­дер­ни­ст­ском ро­ма­не «От­кры­тие не­ба» («De ontdekking van de hemel», 1992 год), где те­ма хо­ло­ко­ста рас­кры­та с ис­поль­зо­ва­ни­ем ми­фо­ло­гических мо­ти­вов.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фическое сочинение «Пи­ща для пси­хо­ло­гов» («Voer voor psycholo­gen», 1961 год); до­ку­мен­таль­ный очерк о про­цес­се К.А. Эйх­ма­на «Де­ло № 40-61» («De zaak 40-61», 1962 год); рас­ска­зы; дра­ма­тур­гия , по­эзия, эс­се о литературе, пуб­ли­ци­сти­ка.