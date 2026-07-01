МЮЛИC ХАРРИ
МЮЛИC ХАРРИ КУРТ ВИКТОР - нидерландский писатель.
Родился в семье банковского служащего. Окончил христианский лицей в Харлеме (1944 год). Литературным творчеством занимался с 1945 года; первый роман - «Арчибалд Строхалм» («Archibald Strohalm», 1951 год). Испытал влияние Э. По, Т. Манна, Ф.М. Достоевского, Х.Л. Борхеса.
Основная тема произведений Мюлиса - 2-я мировая война: романы «Каменное брачное ложе» («Het stenen bruidsbed», 1959 год, русский перевод 2008 год), «Расплата» («De Aanslag», 1982 год; экранизирован в 1986 году, режиссер Ф. Радемакерс; русский перевод 1995 года), «Зигфрид. Чёрная идиллия» («Siegfried. Een zwarte idylle», 2001 год, русский перевод 2003 год) и др.
Характерная для творчества Мюлиса связь с традицией магического реализма особенно выражена в монументальном постмодернистском романе «Открытие неба» («De ontdekking van de hemel», 1992 год), где тема холокоста раскрыта с использованием мифологических мотивов.
Среди других сочинений: автобиографическое сочинение «Пища для психологов» («Voer voor psychologen», 1961 год); документальный очерк о процессе К.А. Эйхмана «Дело № 40-61» («De zaak 40-61», 1962 год); рассказы; драматургия, поэзия, эссе о литературе, публицистика.