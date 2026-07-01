МЮЛЬХАЙМ-АН-ДЕР-РУР Мюльхайм (Mulheim an der Ruhr)

Го­род на за­па­де Гер­ма­нии , зем­ля Северного Рейн-Вест­фа­лия, в Рур­ском ин­ду­ст­ри­аль­ном районе.

Нас. 167,2 тыс. чел. (2012). Вхо­дит в со­став круп­ней­шей в стра­не по­ли­цен­три­че­ской гор. аг­ло­ме­ра­ции – Ниж­не­рейн­ско-Рур­ской ко­нур­ба­ции (на­се­ле­ние ок. 11,8 млн. чел.); на за­па­де фак­ти­че­ски смы­ка­ет­ся с Дуйс­бур­гом, на се­ве­ре с Обер­хау­зе­ном, на вос­то­ке с Эс­се­ном. Рас­по­ло­жен на р. Рур, в 12 км к вос­то­ку от её впа­дения в Рейн. Транс­порт­ный узел; че­рез М.-ан-дер-Р. про­хо­дят ско­ро­ст­ные ав­томо­биль­ные и ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие Ниж­не­рейн­ско-Рур­скую ко­нур­ба­цию с др. ре­гио­на­ми стра­ны. Ме­ж­ду­нар. авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет гл. обр. аэ­ро­порт Дюс­сель­дор­фа, ре­гио­наль­ные – аэ­ро­порт Эс­сен-Мюль­хайм (на юго-вост. ок­раи­не М.-ан-дер-Р.). Реч­ной порт. Мет­ро­по­ли­тен (с 1979 свя­зы­ва­ет М.-ан-дер-Р. с Эс­се­ном).

Ок. 800 упо­ми­на­ет­ся по­се­ле­ние Хайс­сен (Хайс­си) на мес­те совр. М.-ан-дер-Р. Впер­вые назв. Муи­лен­хайм (Muilen­heim) встре­ча­ет­ся в письм. ис­точ­ни­ках под 1093, в 11–16 вв. при­над­ле­жал разл. граф­ским и кня­же­ским ро­дам, был тес­но свя­зан с ис­то­ри­ей зам­ков Бройх (ос­но­ван в 9 в. на ле­вом бе­ре­гу р. Рур) и Шти­рум (с 13 в., на пра­вом бе­ре­гу). Ре­фор­ма­ция на­ча­лась с 1554, в 1598 за­мок Бройх и го­род бы­ли за­хва­че­ны и раз­гром­ле­ны исп. вой­ска­ми, вос­ста­нов­ле­ны толь­ко в сер. 17 в. В 1806 ок­ку­пи­ро­ван франц. вой­ска­ми, в 1808 в соз­дан­ном На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том гер­цог­ст­ве Берг на пра­вах му­ни­ци­па­ли­те­та стал са­мо­сто­ят. об­щи­ной. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814–15 во­шёл в со­став Прус­сии (с 1823 в Рейн­ской пров. Прус­сии). Го­род­ское пра­во с 1846. Ак­тив­ный рост в 19 в. свя­зан с пром. ос­вое­ни­ем Рур­ско­го уголь­но­го бас­сей­на. Боль­шое зна­че­ние для эко­но­мич. раз­ви­тия М.-ан-дер-Р. име­ли ра­бо­ты по уг­луб­ле­нию дна р. Рур и со­ору­же­ние шлю­зов, по­сле че­го он стал од­ним из важ­ней­ших цен­тров реч­ных пе­ре­во­зок ка­мен­но­го уг­ля в Рур­ской обл. С сер. 19 в. – один из ве­ду­щих цен­тров ка­мен­но­уголь­ной пром-сти Прус­сии (в 1861 вве­де­на в экс­плуа­та­цию пер­вая в Ру­ре фаб­ри­ка по бри­ке­ти­ро­ва­нию уг­ля), зна­чит. центр ме­тал­лур­гии, ме­тал­ло­об­ра­бот­ки и ко­же­вен­ной ин­ду­ст­рии. В 1871 А. Тис­се­ном здесь ос­но­ва­на фир­ма «Thyssen & Co», став­шая ядром круп­ней­ше­го герм. кон­цер­на в гор­но­добы­ваю­щей и ме­тал­лур­гич. пром-сти (позд­нее штаб-квар­ти­ра и ос­нов­ные про­из­водств. мощ­но­сти пе­ре­ве­де­ны в со­сед­ний Дуйс­бург). Строи­тель­ст­во же­лез­ных до­рог, осо­бен­но про­шед­шей че­рез го­род Рур­ской ж.-д. ма­ги­ст­ра­ли (1872–76), при­ве­ло к рез­ко­му со­кра­ще­нию объ­ё­мов транс­пор­ти­ров­ки уг­ля че­рез М.-ан-дер-Р. по р. Рур. В кон. 19 – нач. 20 вв. ведущее ме­сто в гор. эко­но­ми­ке за­нял кон­церн «Stinnes» (ос­но­ван в 1892), вы­дви­нув­ший­ся на клю­че­вые по­зи­ции в тор­гов­ле и су­до­ход­ст­ве. К нач. 2-й ми­ро­вой вой­ны М.-ан-дер-Р. – круп­ный ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ный пром. центр (по­лу­чи­ли раз­ви­тие тру­бо­про­кат­ное про­из-во, цвет­ная ме­тал­лур­гия, про­из-во це­мен­та, про­ре­зи­нен­ной тка­ни, ав­то­мо­биль­ных шин, взрыв­ча­тых ве­ществ и др.). В 1943–44 силь­но по­стра­дал от на­лё­тов анг­ло-амер. авиа­ции (22–23.6.1943 в М. бы­ло раз­ру­ше­но или по­стра­да­ло св. 64% зда­ний). 11.4.1945 за­нят амер. вой­ска­ми, во­шёл в брит. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии. С 1949 в со­ста­ве фе­де­раль­ной зем­ли Сев. Рейн-Вест­фа­лия. По ре­ше­нию Бер­лин­ской (Пот­сдам­ской) кон­фе­рен­ции 1945 мн. пред­при­ятия тя­жё­лой ин­ду­ст­рии (в т. ч. ста­ле­пла­виль­ные и тру­бо­про­кат­ные за­во­ды фир­мы «Mannesmann» – круп­ней­ше­го ра­бо­то­да­те­ля го­ро­да) бы­ли де­мон­ти­ро­ва­ны, но уже с кон. 1940-х гг. на­ча­лось их вос­ста­нов­ле­ние. В нач. 2-й пол. 20 в. М.-ан-дер-Р. стал од­ним из ве­ду­щих и тех­но­ло­ги­че­ски пе­ре­до­вых цен­тров про­из-ва элек­тро­ста­ли в ФРГ (за­вод «Rheinstahl AG», 1960). В 1960-е гг. кри­зис в уг­ле­до­бы­че и чёр­ной ме­тал­лур­гии Ру­ра за­тро­нул М.-ан-дер-Р. силь­нее, чем др. го­ро­да ре­гио­на: в 1964 пре­кра­ще­но чу­гу­но­пла­виль­ное про­из-во, в 1966 за­кры­ты все ка­мен­но­уголь­ные шах­ты, позд­нее ос­та­нов­ле­ны ста­ле­пла­виль­ные пред­при­ятия.

Ста­рый го­род рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу Ру­ра, на хол­ме Кир­хен­хю­гель; боль­шин­ст­во со­хра­нив­ших­ся до­во­ен­ных по­стро­ек ре­кон­ст­руи­ро­ва­но. Там на­хо­дят­ся ро­ман­ская еван­ге­лич. ц. Пет­ри­кир­хе (ос­но­ва­на ок. 1200; пе­ре­строе­на в 14–16 и 19 вв.), ка­то­лич. ц. Ро­ж­де­ст­ва Св. Ма­рии в фор­мах мо­дер­низ­ма и ар де­ко (1928–29, арх. Э. Фа­рен­камп), фах­вер­ко­вые жи­лые до­ма, а вдоль бе­ре­га р. Рур – за­строй­ка в рус­ле эк­лек­тиз­ма и мо­дер­на по­след­ней тре­ти 19 – нач. 20 вв. Бе­ре­га ре­ки в цен­тре М.-ан-дер-Р. со­еди­ня­ет мост Шлос­брю­ке: на пра­вом бе­ре­гу на­хо­дит­ся Ра­ту­ша в сти­ле мо­дерн (1912–15, ар­хи­тек­то­ры Х. Гросс­ман, А. Пфай­фер), на ле­вом – зда­ние «Штадт­хал­ле» (1925–26, Гросс­ман, Пфай­фер, Фа­рен­камп) и за­мок Бройх (пре­им. по­строй­ки 17–18 вв.; в зам­ке – Ху­дож. му­зей). Так­же в М.-ан-дер-Р. – быв. шах­тёр­ский по­сё­лок «Мау­зе­гатт» («Ко­ло­ния Ви­ше»; 1899–1911, арх. Ф. То­мас), парк Раф­фель­бер­гпарк (1908, ланд­шафт­ный арх. В. фон Эн­гель­хард) с ком­плек­сом со­ля­ных бань (1909; ны­не «Те­атер ан дер Рур»), ме­мо­ри­аль­ная «Баш­ня Бис­мар­ка» (1908–09, арх. К. Лин­не­ман), ц. Св. Вар­ва­ры в сти­ле мо­дер­низ­ма (1955, арх. А. Лайтль). На ок­раи­не го­ро­да – мон. Сарн (1214; ц. Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри, сер. 13 в., пе­ре­строе­на в 14–15 и 19 вв.; при мо­на­сты­ре – му­зей).

М.-ан-дер-Р. – зна­чит. центр НИОКР. Н.-и. ин-ты Мак­са План­ка об­ще­ст­ва: Ин-т ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти уголь­ных тех­но­ло­гий (быв. Ин-т им. кай­зе­ра Виль­гель­ма, ос­но­ван в 1912) и Ин-т био­не­ор­га­нич. хи­мии (1958, совр. назв. с 2003). Мно­го­про­филь­ный Центр ин­но­ва­ций и тех­но­ло­гий «ZenIT» (1984), Рейн­ско-Вест­фаль­ский ин-т вод­ных ис­сле­до­ва­ний (1986). За­пад­но-Рур­ский ун-т (2008; неск. фа­куль­те­тов раз­ме­ща­ют­ся в М.-ан-дер-Р., ос­таль­ные – в г. Бо­троп). Тех­но­парк «Siemens AG» (2000; НИОКР и экс­пе­рим. про­из-во в об­лас­ти мик­ро­элек­тро­ни­ки, ин­фор­мац. и ком­му­ни­кац. тех­но­ло­гий, ло­ги­сти­ка). Му­зеи: ху­до­же­ст­вен­ный «Альте пост» (1909, с 1994 в зда­нии ста­рой поч­ты), во­ды «Ак­ва­ри­ус» (1992, в зда­нии быв. во­до­на­пор­ной баш­ни, 1892–93), ко­же­вен­но­го и ду­биль­но­го де­ла и др. «Те­атер ан дер Рур» (1980).

Спор­тив­ный клуб «Улен­хорст Мюль­хайм» до­бил­ся круп­ных ус­пе­хов в чем­пио­на­те Бун­дес­ли­ги по хок­кею на тра­ве, став 16-крат­ным чем­пио­ном (1950–97); 9-крат­ный по­бе­ди­тель Куб­ка ев­роп. чем­пио­нов (1988–96).

В сфе­ре ус­луг за­ня­то ок. 68% ра­бо­таю­щих (2008). Ста­рей­шая и тра­диц. от­расль – тор­гов­ля (в М.-ан-дер-Р. бы­ла ре­зи­ден­ция круп­ней­ше­го герм. тор­го­во­го кон­цер­на «Stinnes» – мо­но­по­ли­ста в тор­гов­ле рур­ским уг­лём; ны­не б. ч. его под­раз­де­ле­ний вхо­дит в со­став энер­ге­тич. кор­по­ра­ции E. ON AG; пря­мо­му на­след­ни­ку – транс­порт­но-ло­ги­стич. ком­па­нии «Stinnes AG» при­над­ле­жит зна­чит. часть транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры и склад­ское хо­зяй­ст­во пор­то­вой зо­ны го­ро­да). Совр. М.-ан-дер-Р. – круп­ный ор­га­ни­за­ци­он­но-управ­ленч. центр оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ли, герм. «сто­ли­ца» сек­то­ра роз­нич­ной тор­гов­ли про­до­вольств. то­ва­ра­ми (штаб-квар­ти­ры тор­го­вых кор­по­ра­ций «Aldi Süd GmbH & Co OHG», «Tengelmann Holding», «Plus Wa­renhandelsgesellschaft mbH»). Важ­ный центр фи­нан­со­вых, стра­хо­вых, ин­фор­мац., де­ло­вых ус­луг. В М.-ан-дер-Р. – штаб-квар­ти­ра и осн. пред­при­ятия кор­по­ра­ции «Roeser Medical GmbH» (ос­но­ва­на в 1918 для реа­би­ли­та­ции ин­ва­ли­дов 1-й ми­ро­вой вой­ны; ны­не – ус­лу­ги в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния, проф. под­го­тов­ки мед. ра­бот­ни­ков, раз­ра­бот­ка и про­из-во фар­ма­цев­тич. пре­па­ра­тов и мед. обо­ру­до­ва­ния). Реч­ной порт (Rhein- Ruhr-Hafen) – 3-й в Рур­ском рай­оне по раз­ме­рам (пл. ок. 86 тыс. м2; дли­на при­чаль­ных ли­ний св. 3 км) и гру­зо­обо­ро­ту, но силь­но ус­ту­па­ет пор­там Дуйс­бур­га и Дор­тмун­да. При аэ­ро­пор­те Эс­сен- Мюль­хайм дей­ст­ву­ет круп­ный Центр ис­пы­та­ний и ре­мон­та авиа­тех­ни­ки и под­го­тов­ки лёт­но­го со­ста­ва. С кон. 20 в. раз­ви­ва­ет­ся т. н. ин­ду­ст­ри­аль­ный ту­ризм (объ­ект нац. зна­че­ния – ме­тал­лур­гич. за­вод «Friedrich Wilhelms-Hütte»).

Ве­ду­щая от­расль пром-сти – ма­ши­нострое­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка; наи­боль­шее зна­че­ние име­ют тя­жё­лое ма­шино­строе­ние, атом­ное энер­го­ма­ши­но­строе­ние, про­из-во элек­тро­ап­па­ра­ту­ры, тур­бо­ге­не­ра­то­ров и па­ро­вых тур­бин («Sie­mens AG»), др. ви­дов элек­тро­тех­ни­че­ской, а так­же ра­дио­элек­трон­ной про­дук­ции, при­бо­ров, мед. тех­ни­ки. Чёр­ная ме­тал­лур­гия пред­став­ле­на пред­при­ятия­ми по вы­пус­ку сталь­но­го про­ка­та и труб: в М.-ан-дер-Р. раз­ме­ща­ют­ся штаб-квар­ти­ра и круп­ней­ший за­вод ком­па­нии «Euro­pipe GmbH» (один из ве­ду­щих ми­ро­вых про­из­во­ди­те­лей труб боль­шо­го диа­мет­ра для га­зо- и неф­те­про­во­дов), а так­же од­но из трёх герм. пред­при­ятий кор­по­ра­ции «Vallourec & Mannesmann Tubes» (ми­ро­вой ли­дер в про­из-ве сталь­ных бес­шов­ных труб). Пред­при­ятия хи­мич., лёг­кой, по­ли­гра­фич., пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

Автор статьи: А. Г. Мат­вее­ва (ис­то­рия); В.Н. Стре­лец­кий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)