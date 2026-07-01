МЮЛЬХАЙМ-АН-ДЕР-РУР Мюльхайм (Mulheim an der Ruhr)
Город на западе Германии, земля Северного Рейн-Вестфалия, в Рурском индустриальном районе.
Нас. 167,2 тыс. чел. (2012). Входит в состав крупнейшей в стране полицентрической гор. агломерации – Нижнерейнско-Рурской конурбации (население ок. 11,8 млн. чел.); на западе фактически смыкается с Дуйсбургом, на севере с Оберхаузеном, на востоке с Эссеном. Расположен на р. Рур, в 12 км к востоку от её впадения в Рейн. Транспортный узел; через М.-ан-дер-Р. проходят скоростные автомобильные и ж.-д. магистрали, соединяющие Нижнерейнско-Рурскую конурбацию с др. регионами страны. Междунар. авиаперевозки обслуживает гл. обр. аэропорт Дюссельдорфа, региональные – аэропорт Эссен-Мюльхайм (на юго-вост. окраине М.-ан-дер-Р.). Речной порт. Метрополитен (с 1979 связывает М.-ан-дер-Р. с Эссеном).
Ок. 800 упоминается поселение Хайссен (Хайсси) на месте совр. М.-ан-дер-Р. Впервые назв. Муиленхайм (Muilenheim) встречается в письм. источниках под 1093, в 11–16 вв. принадлежал разл. графским и княжеским родам, был тесно связан с историей замков Бройх (основан в 9 в. на левом берегу р. Рур) и Штирум (с 13 в., на правом берегу). Реформация началась с 1554, в 1598 замок Бройх и город были захвачены и разгромлены исп. войсками, восстановлены только в сер. 17 в. В 1806 оккупирован франц. войсками, в 1808 в созданном Наполеоном I Бонапартом герцогстве Берг на правах муниципалитета стал самостоят. общиной. По решению Венского конгресса 1814–15 вошёл в состав Пруссии (с 1823 в Рейнской пров. Пруссии). Городское право с 1846. Активный рост в 19 в. связан с пром. освоением Рурского угольного бассейна. Большое значение для экономич. развития М.-ан-дер-Р. имели работы по углублению дна р. Рур и сооружение шлюзов, после чего он стал одним из важнейших центров речных перевозок каменного угля в Рурской обл. С сер. 19 в. – один из ведущих центров каменноугольной пром-сти Пруссии (в 1861 введена в эксплуатацию первая в Руре фабрика по брикетированию угля), значит. центр металлургии, металлообработки и кожевенной индустрии. В 1871 А. Тиссеном здесь основана фирма «Thyssen & Co», ставшая ядром крупнейшего герм. концерна в горнодобывающей и металлургич. пром-сти (позднее штаб-квартира и основные производств. мощности переведены в соседний Дуйсбург). Строительство железных дорог, особенно прошедшей через город Рурской ж.-д. магистрали (1872–76), привело к резкому сокращению объёмов транспортировки угля через М.-ан-дер-Р. по р. Рур. В кон. 19 – нач. 20 вв. ведущее место в гор. экономике занял концерн «Stinnes» (основан в 1892), выдвинувшийся на ключевые позиции в торговле и судоходстве. К нач. 2-й мировой войны М.-ан-дер-Р. – крупный диверсифицированный пром. центр (получили развитие трубопрокатное произ-во, цветная металлургия, произ-во цемента, прорезиненной ткани, автомобильных шин, взрывчатых веществ и др.). В 1943–44 сильно пострадал от налётов англо-амер. авиации (22–23.6.1943 в М. было разрушено или пострадало св. 64% зданий). 11.4.1945 занят амер. войсками, вошёл в брит. зону оккупации Германии. С 1949 в составе федеральной земли Сев. Рейн-Вестфалия. По решению Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 мн. предприятия тяжёлой индустрии (в т. ч. сталеплавильные и трубопрокатные заводы фирмы «Mannesmann» – крупнейшего работодателя города) были демонтированы, но уже с кон. 1940-х гг. началось их восстановление. В нач. 2-й пол. 20 в. М.-ан-дер-Р. стал одним из ведущих и технологически передовых центров произ-ва электростали в ФРГ (завод «Rheinstahl AG», 1960). В 1960-е гг. кризис в угледобыче и чёрной металлургии Рура затронул М.-ан-дер-Р. сильнее, чем др. города региона: в 1964 прекращено чугуноплавильное произ-во, в 1966 закрыты все каменноугольные шахты, позднее остановлены сталеплавильные предприятия.
Старый город расположен на правом берегу Рура, на холме Кирхенхюгель; большинство сохранившихся довоенных построек реконструировано. Там находятся романская евангелич. ц. Петрикирхе (основана ок. 1200; перестроена в 14–16 и 19 вв.), католич. ц. Рождества Св. Марии в формах модернизма и ар деко (1928–29, арх. Э. Фаренкамп), фахверковые жилые дома, а вдоль берега р. Рур – застройка в русле эклектизма и модерна последней трети 19 – нач. 20 вв. Берега реки в центре М.-ан-дер-Р. соединяет мост Шлосбрюке: на правом берегу находится Ратуша в стиле модерн (1912–15, архитекторы Х. Гроссман, А. Пфайфер), на левом – здание «Штадтхалле» (1925–26, Гроссман, Пфайфер, Фаренкамп) и замок Бройх (преим. постройки 17–18 вв.; в замке – Худож. музей). Также в М.-ан-дер-Р. – быв. шахтёрский посёлок «Маузегатт» («Колония Више»; 1899–1911, арх. Ф. Томас), парк Раффельбергпарк (1908, ландшафтный арх. В. фон Энгельхард) с комплексом соляных бань (1909; ныне «Театер ан дер Рур»), мемориальная «Башня Бисмарка» (1908–09, арх. К. Линнеман), ц. Св. Варвары в стиле модернизма (1955, арх. А. Лайтль). На окраине города – мон. Сарн (1214; ц. Вознесения Богоматери, сер. 13 в., перестроена в 14–15 и 19 вв.; при монастыре – музей).
М.-ан-дер-Р. – значит. центр НИОКР. Н.-и. ин-ты Макса Планка общества: Ин-т исследований в области угольных технологий (быв. Ин-т им. кайзера Вильгельма, основан в 1912) и Ин-т бионеорганич. химии (1958, совр. назв. с 2003). Многопрофильный Центр инноваций и технологий «ZenIT» (1984), Рейнско-Вестфальский ин-т водных исследований (1986). Западно-Рурский ун-т (2008; неск. факультетов размещаются в М.-ан-дер-Р., остальные – в г. Ботроп). Технопарк «Siemens AG» (2000; НИОКР и эксперим. произ-во в области микроэлектроники, информац. и коммуникац. технологий, логистика). Музеи: художественный «Альте пост» (1909, с 1994 в здании старой почты), воды «Аквариус» (1992, в здании быв. водонапорной башни, 1892–93), кожевенного и дубильного дела и др. «Театер ан дер Рур» (1980).
Спортивный клуб «Уленхорст Мюльхайм» добился крупных успехов в чемпионате Бундеслиги по хоккею на траве, став 16-кратным чемпионом (1950–97); 9-кратный победитель Кубка европ. чемпионов (1988–96).
В сфере услуг занято ок. 68% работающих (2008). Старейшая и традиц. отрасль – торговля (в М.-ан-дер-Р. была резиденция крупнейшего герм. торгового концерна «Stinnes» – монополиста в торговле рурским углём; ныне б. ч. его подразделений входит в состав энергетич. корпорации E. ON AG; прямому наследнику – транспортно-логистич. компании «Stinnes AG» принадлежит значит. часть транспортной инфраструктуры и складское хозяйство портовой зоны города). Совр. М.-ан-дер-Р. – крупный организационно-управленч. центр оптовой и розничной торговли, герм. «столица» сектора розничной торговли продовольств. товарами (штаб-квартиры торговых корпораций «Aldi Süd GmbH & Co OHG», «Tengelmann Holding», «Plus Warenhandelsgesellschaft mbH»). Важный центр финансовых, страховых, информац., деловых услуг. В М.-ан-дер-Р. – штаб-квартира и осн. предприятия корпорации «Roeser Medical GmbH» (основана в 1918 для реабилитации инвалидов 1-й мировой войны; ныне – услуги в области здравоохранения, проф. подготовки мед. работников, разработка и произ-во фармацевтич. препаратов и мед. оборудования). Речной порт (Rhein- Ruhr-Hafen) – 3-й в Рурском районе по размерам (пл. ок. 86 тыс. м2; длина причальных линий св. 3 км) и грузообороту, но сильно уступает портам Дуйсбурга и Дортмунда. При аэропорте Эссен- Мюльхайм действует крупный Центр испытаний и ремонта авиатехники и подготовки лётного состава. С кон. 20 в. развивается т. н. индустриальный туризм (объект нац. значения – металлургич. завод «Friedrich Wilhelms-Hütte»).
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение и металлообработка; наибольшее значение имеют тяжёлое машиностроение, атомное энергомашиностроение, произ-во электроаппаратуры, турбогенераторов и паровых турбин («Siemens AG»), др. видов электротехнической, а также радиоэлектронной продукции, приборов, мед. техники. Чёрная металлургия представлена предприятиями по выпуску стального проката и труб: в М.-ан-дер-Р. размещаются штаб-квартира и крупнейший завод компании «Europipe GmbH» (один из ведущих мировых производителей труб большого диаметра для газо- и нефтепроводов), а также одно из трёх герм. предприятий корпорации «Vallourec & Mannesmann Tubes» (мировой лидер в произ-ве стальных бесшовных труб). Предприятия химич., лёгкой, полиграфич., пищевой промышленности.
Автор статьи: А. Г. Матвеева (история); В.Н. Стрелецкий.
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