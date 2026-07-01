МЮКЛЕ АГНАР

МЮКЛЕ АГНАР - норвежский пи­са­тель, пуб­ли­цист.

Окон­чил Выс­шую эко­но­мическую шко­лу в Бер­ге­не (1937 год). Пер­вая кни­га - сборник со­ци­аль­но-кри­тических но­велл «Ве­рёвоч­ная ле­ст­ни­ца» («Taustigen», 1948 год).

В цен­тре твор­че­ст­ва Мюкле - кри­ти­ка бур­жу­аз­ной мо­ра­ли, а так­же про­бле­ма сек­су­аль­ных от­но­ше­ний в современном об­ще­ст­ве: ро­ман «Вор, вор - так его на­зо­вёшь» («Ty­ven, tyven skal du hete», 1951 год); иро­нич­ная ди­ло­гия о мо­ло­дом ком­по­зи­то­ре Ас­ке Бюр­ле­фу­те «Лас­со во­круг гос­по­жи Лу­ны» («Lasso rundt fru Luna», 1954 год); ро­ман «Пес­ня о крас­ном ру­би­не» («San­gen om den røde rubin», 1957 год), со­дер­жа­щий от­кро­вен­ные опи­са­ния ин­тим­ной жиз­ни ге­роя и вы­звав­ший об­ви­не­ние Мюкле в пор­но­гра­фии.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман «Ру­би­кон» («Rubicon», 1965 год, не окон­чен), дей­ст­вие ко­то­ро­го раз­во­ра­чи­ва­ет­ся на­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны ; сборники но­велл «Крест на мо­ей шее» («Kors på halsen», 1958 год) и «Лар­го» («Largo», 1967 год); пуб­ли­ци­сти­ка, пись­ма.