МЮКЛЕ АГНАР
МЮКЛЕ АГНАР - норвежский писатель, публицист.
Окончил Высшую экономическую школу в Бергене (1937 год). Первая книга - сборник социально-критических новелл «Верёвочная лестница» («Taustigen», 1948 год).
В центре творчества Мюкле - критика буржуазной морали, а также проблема сексуальных отношений в современном обществе: роман «Вор, вор - так его назовёшь» («Tyven, tyven skal du hete», 1951 год); ироничная дилогия о молодом композиторе Аске Бюрлефуте «Лассо вокруг госпожи Луны» («Lasso rundt fru Luna», 1954 год); роман «Песня о красном рубине» («Sangen om den røde rubin», 1957 год), содержащий откровенные описания интимной жизни героя и вызвавший обвинение Мюкле в порнографии.
Среди других сочинений: роман «Рубикон» («Rubicon», 1965 год, не окончен), действие которого разворачивается накануне 2-й мировой войны; сборники новелл «Крест на моей шее» («Kors på halsen», 1958 год) и «Ларго» («Largo», 1967 год); публицистика, письма.