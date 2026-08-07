МЫТСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Мытский краеведческий музей.

В нынешнее время учреждениям культуры необходимо находить новые методы работы с населением. Сотрудники краеведческого музея стараются соответствовать времени. Кроме традиционных: сбор предметов для фондов музея, научно-исследовательская работа - проводятся многочисленные мероприятия с участием людей различных возрастов.

Музейные работники тесно сотрудничают с Мытским детским садом, ребятишки всегда с удовольствием посещают музей. С малых лет дети узнают много интересного об истории своего родного края, чем занимались их предки, каковы были предметы крестьянского быта, одежда, обувь, книги, иконы - ведь в фондах музея хранится огромное количество раритетных предметов. Частыми гостями музея являются ученики Мытской средней общеобразовательной школы.

Некоторые школьники посещают детский клуб «Горизонт», действующий уже несколько лет на базе Мытского краеведческого музея. Здесь ребята обучаются необходимым навыкам научно-исследовательской работы, беседуют с жителями с целью сбора информации. Но самым излюбленным занятием, конечно, остаются походы по заброшенным деревням, это - как путешествие в неизведанное. Из таких походов ребята приносят ценные экспонаты для музея и огромное количество положительных эмоций.

Основателем музея стал учитель русского языка и литературы Мытской школы Н.М. Романов. Николай Михайлович был увлеченным, энергичным человеком. В 1946 году своим ученикам он предложил приносить в созданный на базе Мытской средней школы музей старинные вещи и предметы, которыми пользовались в быту и хозяйстве крестьяне.

И школьники откликнулись на призыв учителя, несли прялки, ступы, песты, цепы, кринки и кувшины (хотя некоторыми из этих предметов на тот момент времени еще пользовались в быту). Но мудрый руководитель краеведческого кружка понимал, что жизнь не стоит на месте, и вскоре эти экспонаты станут бесценными сокровищами. Они будут вызывать у будущих поколений неподдельный интерес: как жили их предки, как трудились и отдыхали, каковы были традиции, ремесла этих мест.

Вместе с учениками Николай Михайлович занимался не только собирательской работой, одновременно шла и научно-исследовательская работа. Когда по берегам реки Лух были найдены неолитические стоянки, Н.М. Романов принял участие в раскопках вместе с археологической экспедицией.

Музейная коллекция пополнялась новыми предметами, разрасталась и ширилась и, наконец, встал вопрос о создании Мытского краеведческого музея как отдельного учреждения культуры. На тот момент территория нашего района входила в состав Пестяковского. Вопрос решался в райкоме партии поселка Пестяки, активно шли переговоры и на областном уровне. В итоге школьный музей стал Мытским краеведческим музеем.

Приобретя новый статус, и деятельность свою стали строить по-новому. Работа по сбору экспонатов требует большого внимания и точности. На каждый предмет составляется карточка, в которой указывается точное его описание, где и как использовался, где найден или от кого поступил и многое другое.

Велась и научно-исследовательская работа по изучению истории родного края. Свой большой вклад в развитие научной составляющей и пополнение фондов музея внесли его директора: Л.С. Жукова, Г.Н. Шикина, Н.А. Тарасов.

Музей на современном этапе:

Вот уже на протяжении нескольких лет бессменным хранителем истории Мытского музея является его директор Е.С. Локтева. Помогают ей в работе научный сотрудник Л.П. Локтева и музейный смотритель Г.Ю. Козелина.

В нынешнее время учреждениям культуры необходимо находить новые методы работы с населением. Сотрудники краеведческого музея стараются соответствовать времени. Кроме традиционных: сбор предметов для фондов музея, научно-исследовательская работа - проводятся многочисленные мероприятия с участием людей различных возрастов. Музейные работники тесно сотрудничают с Мытским детским садом, ребятишки всегда с удовольствием посещают музей.

С малых лет дети узнают много интересного об истории своего родного края, чем занимались их предки, каковы были предметы крестьянского быта, одежда, обувь, книги, иконы - ведь в фондах музея хранится огромное количество раритетных предметов. Частыми гостями музея являются ученики Мытской средней общеобразовательной школы. Некоторые школьники посещают детский клуб «Горизонт», действующий уже несколько лет на базе Мытского краеведческого музея.

Здесь ребята обучаются необходимым навыкам научно-исследовательской работы, беседуют с жителями с целью сбора информации. Но самым излюбленным занятием, конечно, остаются походы по заброшенным деревням, это - как путешествие в неизведанное. Из таких походов ребята приносят ценные экспонаты для музея и огромное количество положительных эмоций.

С экскурсиями приезжают и ученики школ соседних районов. Часто музей посещает и взрослое население села Мыт. Кроме постоянно действующей экспозиции организуются многочисленные выставки: одежды, обуви крестьян; самоваров; книг и икон, фотовыставки и другие.

В последнее время возрос интерес к изучению своей родословной. Поэтому многие школьники и их родители, жители Верхнеландеховского района и других городов России и зарубежья, предки которых проживали на территории нашего района, обращаются за информацией и находят отклик, получают исторические справки по интересующим их вопросам. Да разве можно описать все те направления, по которым проходит деятельность Мытского музея.

Иллюстрации:

Мытский краеведческий музей.