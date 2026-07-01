МЫТИЩИ
Город в России, в Московской области, центр Мытищинского района.
Нас. 173,3 тыс. чел. (2010, перепись). Расположен на р. Яуза, к северо-востоку от г. Москва, близ Моск. кольцевой автомобильной дороги. В гор. черте – 5 ж.-д. станций, в т. ч. узловая Мытищи.
Город начал формироваться как посёлок при ст. Мытищи на ж.-д. линии Москва – Сергиев Посад (открыта в 1862). В 1896–97 С. И. Мамонтов, К. Д. Арцыбушев и амер. инж. А. В. Барри основали близ станции Моск. вагоностроит. завод (ныне «Метровагонмаш»), вокруг которого сформировался крупный рабочий посёлок, включивший пристанц. посёлок. В окрестностях были построены первая в России фабрика искусств. шёлка «Вискоза» (1908–09; ныне предприятие ЛИРСОТ), крупное предприятие новой для нач. 20 в. отрасли автомобилестроения – пожарно-автомобильный и механическо-рессорный завод Т-ва М. Челышева и Г. Гюнтера (1912; с 1923 в составе вагоностроит. завода). В кон. 19 – нач. 20 вв. на территории совр. М. возникли крупные дачные посёлки Леонидовка (позднее также Лионидовка), Перловский и др. В 1925 посёлок вагоностроит. завода преобразован в город М. Районный центр Московской обл. (1929–1960, с 1961); в 1960–61 Мытищинский р-н подчинялся г. Москва. В 1932 в черту города включены: дер. Рупасово (впервые упоминается в 1497) вместе с пос. Строитель (1930); посёлки Шарапово (впервые упоминается как деревня в 1461–1462), Лионидовка, Перловский, Тайнинский, Дружба (основан в 1922), Заречная Слобода; сёла Большие Мытищи (1623–1624; в 1779–1804 из его окрестностей проведён первый водопровод в Москву) и Тайнинское (1401–02). Во время Вел. Отеч. войны все предприятия М. выпускали воен. продукцию. В городе действовали 6 госпиталей, сформирован истребит. батальон. На средства трудящихся Мытищинского р-на были построены танковая колонна «Мытищинский колхозник» и авиаэскадрилья «Москва». Со 2-й пол. 20 в. город развивается как науч. центр.
В быв. с. Большие Мытищи сохранилась церковь в честь Владимирской иконы Божией Матери в стиле нарышкинского барокко (1713; трапезная и основание колокольни – 1819; сев. придел – ок. 1830; юж. придел – 1899, арх. Б. Н. Шнауберт; апсиды, завершение храма и колокольня – 1990-е гг.). В быв. с. Тайнинское (здесь располагался царский путевой дворец 17 в., утраченный в нач. 19 в.), на зап. окраине М., – бесстолпная 5-главая с ярусами кокошников кирпичная Благовещенская ц. с примыкающим помещением трапезной с хорами по периметру зала, в которые ведут симметричные белокаменные лестницы, перекрытые шатрами (1675–77).
В районе ж.-д. ст. Перловская сохранились дачи нач. 20 в. В районе ж.-д. ст. Мытищи – ж.-д. вокзал (1896, арх. Л. Н. Кекушев), корпуса фабрики «Вискоза» (1908), здания в стиле конструктивизма (жилые дома 1923 – нач. 1930-х гг.; Дом Советов, 1925; клуб вагоностроит. завода, 1929, ныне Дом культуры «Метровагонмаш») и в духе сов. неоклассицизма (1930–50-е гг.). В быв. пос. Дружба (ныне 32-й микрорайон М.) сохранились малоэтажные дома (1922; арх. Б. М. Великовский); в быв. пос. Пролетарий (близ ж.-д. ст. Тайнинская) – 2-этажные дерев. дома (1927–30). В 1930 началось возведение пос. Строитель, предназначенного для Моск. лесотехнич. ин-та [ныне Моск. гос. ун-т леса; гл. учебный корпус (1930-е гг. – 1952) сгорел в 2006]. В 1950–80-е гг. активизировалось жилое строительство в т. н. Новых Мытищах (район к северо-западу от железной дороги), соединённых со старой частью города Олимпийским проспектом и путепроводом (1977). Среди новейших построек: церкви – в честь Донской иконы Божией Матери близ ж.-д. ст. Перловская (2000), Вмч. Пантелеимона при Центр. районной больнице (1998–2002), Воскресения Словущего на Волковском кладбище (2000), Рождества Христова (5-главая, 2001–05, архитекторы М. А. Панкратов, Н. Ф. Рахманов) – одна из гл. совр. гор. доминант, также Свт. Николая в быв. пос. Дружба (2002–06).
Среди науч. учреждений: Головной ин-т по проектированию предприятий искусств. волокна (ГИПРОИВ), НИЦ «Вискоза», НИИ потребит. кооперации, НИИ радиоизмерит. приборов, НИЦ по проблемам управления ресурсосбережением и отходами, НИИ специализир. систем связи «Интеграл», Федеральный науч. центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана, Междунар. науч.-технич. центр полезных нагрузок космич. объектов, неск. институтов Минобороны РФ, в т. ч. 16-й Центр. н.-и. испытательный ин-т им. маршала А. И. Белова. Вузы: Моск. гос. ун-т леса (основан в 1919 в Москве, с 1943 – в М.; назв. неоднократно менялось; совр. название и статус с 1993), ряд ф-тов Моск. областного ун-та, филиалы моск. вузов. 11 библиотек (включая филиалы). Музеи: историко-худож. (1962), охраны природы (1997). Картинная галерея (2007). Театры: драмы и комедии «ФЭСТ» (1988), кукольный «Огниво» (1992). Междунар. фестивали: театральный городов-побратимов «Подмосковные вечера» (с 2003, ежегодно), театров кукол «Чаепитие в Мытищах» (с 2004, один раз в 2 года). В 2005 открыта «Арена Мытищи» (ок. 7 тыс. мест), где принимает соперников хоккейный клуб «Атлант»; в 2007 проходили матчи чемпионата мира по хоккею с шайбой.
М. – крупный пром. центр Моск. обл. Наиболее развиты машиностроение и химич. пром-сть. Ведущее предприятие – «Метровагонмаш» (с 2005 в составе группы «Трансмашхолдинг»; осн. продукция – подвижной состав для метрополитена, бронированные гусеничные машины, автосамосвалы). Заводы: приборостроительный (разл. виды оборудования, смонтированного в автофургонах, в т. ч. геофизич. каротажные станции, автолаборатории, газоразделительные станции, узлы радиосвязи, базовые станции сотовой связи), электромеханич. (трансформаторные подстанции, релейные шкафы), Перловский завод энергетич. оборудования (оборудование и запчасти для тепловых и атомных электростанций). Действуют также: ОКБ кабельной пром-сти (кабельные изделия для эксплуатации в экстремальных условиях), компания «Специальные системы и технологии» (нагревательные кабели, терморегулирующая аппаратура), предприятие «Дорожные знаки» (знаки дорожного движения, указатели, информац. щиты). Среди предприятий химич. пром-сти – «Мосстройпластмасс» (синтетич. смолы, линолеум, изделия из пластмасс), науч.-производств. предприятие ЛИРСОТ (разработка и создание синтетич. волокнистых материалов со спец. свойствами), компания «Терна Полимер» (стройматериалы из ПВХ для внутренней и наружной отделки). Произ-во стройматериалов (в т. ч. перлитового песка, изделий из перлита – компания СТРОЙПЕРЛИТ, теплозвукоизоляц. материала – предприятие «Промэковата»); предприятия пищевой пром-сти. ТЭЦ-27 (1060 МВт; в Мытищинском р-не).
Близ М., в дер. Жостово, – ф-ка жостовской росписи; в дер. Осташково, на берегу Клязьминского водохранилища, – ц. Рождества Христова при быв. дворе кн. М. Я. Черкасского (1682–99, колокольня 1815, арх. К. С. Орденов; росписи 2-й пол. 19 в. и 1904); на сев.- вост. берегу Пяловского водохранилища – быв. усадьба Витенёво (в 1862–77 владельцем был М. Е. Салтыков-Щедрин; сохранилась часть парка); около пос. Вешки – усадьба А. А. Руперти Липовка с гл. домом в духе палладианства (1906–09, арх. И. В. Жолтовский; перестроен для резиденции И. В. Сталина Липки к 1937; служебный корпус с примыкающей электростанцией, беседка, мост – ок. 1909).