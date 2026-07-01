МЫТИЩИ

Го­род в Рос­сии, в Мо­с­ков­ской области , центр Мы­ти­щин­ско­го района.

Нас. 173,3 тыс. чел. (2010, пе­ре­пись). Рас­по­ло­жен на р. Яу­за, к се­ве­ро-вос­то­ку от г. Мо­ск­ва, близ Моск. коль­це­вой ав­то­мо­биль­ной до­ро­ги. В гор. чер­те – 5 ж.-д. стан­ций, в т. ч. уз­ло­вая Мы­ти­щи.

Го­род на­чал фор­ми­ро­вать­ся как по­сё­лок при ст. Мы­ти­щи на ж.-д. ли­нии Мо­ск­ва – Сер­ги­ев По­сад (от­кры­та в 1862). В 1896–97 С. И. Ма­мон­тов, К. Д. Ар­цы­бу­шев и амер. инж. А. В. Бар­ри ос­но­ва­ли близ стан­ции Моск. ва­го­но­строит. за­вод (ны­не «Мет­ро­ва­гон­маш»), во­круг ко­то­ро­го сфор­ми­ро­вал­ся круп­ный ра­бо­чий по­сё­лок, вклю­чив­ший при­станц. по­сё­лок. В ок­ре­ст­но­стях бы­ли по­строе­ны пер­вая в Рос­сии фаб­ри­ка ис­кусств. шёл­ка «Вис­ко­за» (1908–09; ны­не пред­при­ятие ЛИРСОТ), круп­ное пред­при­ятие но­вой для нач. 20 в. от­рас­ли ав­то­мо­би­ле­строе­ния – по­жар­но-ав­то­мо­биль­ный и ме­ха­ни­че­ско-рес­сор­ный за­вод Т-ва М. Че­лы­ше­ва и Г. Гюн­те­ра (1912; с 1923 в со­ста­ве ва­го­но­строит. за­во­да). В кон. 19 – нач. 20 вв. на тер­ри­то­рии совр. М. воз­ник­ли круп­ные дач­ные по­сёл­ки Ле­о­ни­дов­ка (по­зд­нее так­же Лио­ни­дов­ка), Пер­лов­ский и др. В 1925 по­сё­лок ва­го­но­строит. за­во­да пре­об­ра­зо­ван в го­род М. Рай­он­ный центр Мо­с­ков­ской обл. (1929–1960, с 1961); в 1960–61 Мы­ти­щин­ский р-н под­чи­нял­ся г. Мо­ск­ва. В 1932 в чер­ту го­ро­да вклю­че­ны: дер. Ру­па­со­во (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1497) вме­сте с пос. Строи­тель (1930); по­сёл­ки Ша­ра­по­во (впер­вые упо­ми­на­ет­ся как де­рев­ня в 1461–1462), Лио­ни­дов­ка, Пер­лов­ский, Тай­нин­ский, Друж­ба (ос­но­ван в 1922), За­реч­ная Сло­бо­да; сё­ла Боль­шие Мы­ти­щи (1623–1624; в 1779–1804 из его ок­ре­ст­но­стей про­ве­дён пер­вый во­до­про­вод в Мо­ск­ву) и Тай­нин­ское (1401–02). Во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны все пред­при­ятия М. вы­пус­ка­ли во­ен. про­дук­цию. В го­ро­де дей­ст­во­ва­ли 6 гос­пи­та­лей, сфор­ми­ро­ван ис­тре­бит. ба­таль­он. На сред­ст­ва тру­дя­щих­ся Мы­ти­щин­ско­го р-на бы­ли по­строе­ны тан­ко­вая ко­лон­на «Мы­ти­щин­ский кол­хоз­ник» и авиа­эс­кад­ри­лья «Мо­ск­ва». Со 2-й пол. 20 в. го­род раз­ви­ва­ет­ся как на­уч. центр.

В быв. с. Боль­шие Мы­ти­щи со­хра­нилась цер­ковь в честь Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1713; тра­пез­ная и ос­но­ва­ние ко­ло­коль­ни – 1819; сев. при­дел – ок. 1830; юж. при­дел – 1899, арх. Б. Н. Шнау­берт; ап­си­ды, за­вер­ше­ние хра­ма и ко­ло­коль­ня – 1990-е гг.). В быв. с. Тай­нин­ское (здесь рас­по­ла­гал­ся цар­ский пу­те­вой дво­рец 17 в., ут­ра­чен­ный в нач. 19 в.), на зап. ок­раи­не М., – бес­столп­ная 5-гла­вая с яру­са­ми ко­кош­ни­ков кир­пич­ная Бла­го­ве­щен­ская ц. с при­мы­каю­щим по­ме­ще­ни­ем тра­пез­ной с хо­ра­ми по пе­ри­мет­ру за­ла, в ко­то­рые ве­дут сим­мет­рич­ные бе­ло­ка­мен­ные ле­ст­ни­цы, пе­ре­кры­тые шат­ра­ми (1675–77).

В рай­оне ж.-д. ст. Пер­лов­ская со­храни­лись да­чи нач. 20 в. В рай­оне ж.-д. ст. Мы­ти­щи – ж.-д. во­кзал (1896, арх. Л. Н. Ке­ку­шев), кор­пу­са фаб­ри­ки «Вис­ко­за» (1908), зда­ния в сти­ле кон­ст­рук­ти­виз­ма (жи­лые до­ма 1923 – нач. 1930-х гг.; Дом Со­ве­тов, 1925; клуб ва­го­но­строит. за­во­да, 1929, ны­не Дом куль­ту­ры «Мет­ро­ва­гон­маш») и в ду­хе сов. не­оклас­си­циз­ма (1930–50-е гг.). В быв. пос. Друж­ба (ны­не 32-й мик­ро­рай­он М.) со­хра­ни­лись ма­ло­этаж­ные до­ма (1922; арх. Б. М. Ве­ли­ков­ский); в быв. пос. Про­ле­та­рий (близ ж.-д. ст. Тай­нин­ская) – 2-этаж­ные де­рев. до­ма (1927–30). В 1930 на­ча­лось воз­ве­де­ние пос. Строи­тель, пред­на­зна­чен­но­го для Моск. ле­со­тех­нич. ин-та [ны­не Моск. гос. ун-т ле­са; гл. учеб­ный кор­пус (1930-е гг. – 1952) сго­рел в 2006]. В 1950–80-е гг. ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось жи­лое строи­тель­ст­во в т. н. Но­вых Мы­ти­щах (рай­он к се­ве­ро-за­па­ду от же­лез­ной до­ро­ги), со­еди­нён­ных со ста­рой ча­стью го­ро­да Олим­пий­ским про­спек­том и пу­те­про­во­дом (1977). Сре­ди но­вей­ших по­стро­ек: церк­ви – в честь Дон­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри близ ж.-д. ст. Пер­лов­ская (2000), Вмч. Пан­те­леи­мо­на при Центр. рай­он­ной боль­ни­це (1998–2002), Вос­кре­се­ния Сло­ву­ще­го на Вол­ков­ском клад­би­ще (2000), Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва (5-гла­вая, 2001–05, ар­хи­тек­то­ры М. А. Пан­кра­тов, Н. Ф. Рах­ма­нов) – од­на из гл. совр. гор. до­ми­нант, так­же Свт. Ни­ко­лая в быв. пос. Друж­ба (2002–06).

Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний: Го­лов­ной ин-т по про­ек­ти­ро­ва­нию пред­при­ятий ис­кусств. во­лок­на (ГИПРОИВ), НИЦ «Вис­ко­за», НИИ по­тре­бит. коо­пе­ра­ции, НИИ ра­дио­из­ме­рит. при­бо­ров, НИЦ по про­бле­мам управ­ле­ния ре­сур­сос­бе­ре­же­ни­ем и от­хо­да­ми, НИИ спе­циа­ли­зир. сис­тем свя­зи «Ин­те­грал», Фе­де­раль­ный на­уч. центр ги­гие­ны им. Ф. Ф. Эрис­мана, Ме­ж­ду­нар. на­уч.-тех­нич. центр по­лез­ных на­гру­зок кос­мич. объ­ек­тов, неск. ин­сти­ту­тов Мин­обо­ро­ны РФ, в т. ч. 16-й Центр. н.-и. ис­пы­та­тель­ный ин-т им. мар­ша­ла А. И. Бе­ло­ва. Ву­зы: Моск. гос. ун-т ле­са (ос­но­ван в 1919 в Мо­ск­ве, с 1943 – в М.; назв. не­од­но­крат­но ме­ня­лось; совр. на­зва­ние и ста­тус с 1993), ряд ф-тов Моск. об­ла­ст­ного ун-та, фи­лиа­лы моск. ву­зов. 11 биб­лио­тек (вклю­чая фи­лиа­лы). Му­зеи: ис­то­ри­ко-ху­дож. (1962), ох­ра­ны при­ро­ды (1997). Кар­тин­ная га­ле­рея (2007). Те­ат­ры: дра­мы и ко­ме­дии «ФЭСТ» (1988), ку­коль­ный «Ог­ни­во» (1992). Ме­ж­ду­нар. фес­ти­ва­ли: те­ат­раль­ный го­ро­дов-по­бра­ти­мов «Под­мос­ков­ные ве­че­ра» (с 2003, еже­год­но), те­ат­ров ку­кол «Чае­пи­тие в Мы­ти­щах» (с 2004, один раз в 2 го­да). В 2005 открыта «Арена Мытищи» (ок. 7 тыс. мест), где принимает сопер­ни­ков хоккейный клуб «Атлант»; в 2007 проходили матчи чемпионата мира по хок­кею с шайбой.

М. – круп­ный пром. центр Моск. обл. Наи­бо­лее раз­ви­ты ма­ши­но­строе­ние и хи­мич. пром-сть. Ве­ду­щее пред­при­ятие – «Мет­ро­ва­гон­маш» (с 2005 в со­ста­ве груп­пы «Транс­маш­хол­динг»; осн. про­дук­ция – под­виж­ной со­став для мет­ро­по­ли­те­на , бро­ни­ро­ван­ные гу­се­нич­ные ма­ши­ны, ав­то­са­мо­сва­лы). За­во­ды: при­бо­ро­строи­тель­ный (разл. ви­ды обо­ру­до­ва­ния, смон­ти­ро­ван­но­го в ав­то­фур­го­нах, в т. ч. гео­фи­зич. ка­ро­таж­ные стан­ции, ав­то­ла­бо­ра­то­рии, га­зо­раз­де­ли­тель­ные стан­ции, уз­лы ра­дио­свя­зи, ба­зо­вые стан­ции со­то­вой свя­зи), элек­тро­ме­ха­нич. (транс­фор­ма­тор­ные под­стан­ции, ре­лей­ные шка­фы), Пер­лов­ский за­вод энер­ге­тич. обо­ру­до­ва­ния (обо­ру­до­ва­ние и зап­ча­сти для те­п­ло­вых и атом­ных элек­тростан­ций). Дей­ст­ву­ют так­же: ОКБ ка­бель­ной пром-сти (ка­бель­ные из­де­лия для экс­плуа­та­ции в экс­тре­маль­ных ус­ло­ви­ях), ком­па­ния «Спе­ци­аль­ные сис­те­мы и тех­но­ло­гии» (на­гре­ва­тель­ные ка­бе­ли, тер­мо­ре­гу­ли­рую­щая ап­па­ра­ту­ра), пред­при­ятие «До­рож­ные зна­ки» (зна­ки до­рож­но­го дви­же­ния, ука­за­те­ли, ин­фор­мац. щи­ты). Сре­ди пред­при­ятий хи­мич. пром-сти – «Мос­строй­пла­ст­масс» (син­те­тич. смо­лы, ли­но­ле­ум, из­де­лия из пла­ст­масс), на­уч.-про­из­водств. пред­при­ятие ЛИРСОТ (раз­ра­бот­ка и соз­да­ние син­те­тич. во­лок­ни­стых ма­те­риа­лов со спец. свой­ст­ва­ми), ком­па­ния «Тер­на По­ли­мер» (строй­ма­те­риа­лы из ПВХ для внут­рен­ней и на­руж­ной от­дел­ки). Про­из-во строй­ма­те­риа­лов (в т. ч. пер­ли­то­во­го пес­ка, из­де­лий из пер­ли­та – ком­па­ния СТРОЙПЕРЛИТ, теп­ло­зву­ко­изо­ляц. ма­те­риа­ла – пред­прия­тие «Пром­эко­ва­та»); пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти. ТЭЦ-27 (1060 МВт; в Мы­ти­щин­ском р-не).

Близ М., в дер. Жос­то­во, – ф-ка жос­тов­ской рос­пи­си; в дер. Ос­таш­ко­во, на бе­ре­гу Клязь­мин­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща, – ц. Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва при быв. дво­ре кн. М. Я. Чер­кас­ско­го (1682–99, ко­ло­коль­ня 1815, арх. К. С. Ор­де­нов; рос­пи­си 2-й пол. 19 в. и 1904); на сев.- вост. бе­ре­гу Пя­лов­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща – быв. усадь­ба Ви­те­нё­во (в 1862–77 вла­дель­цем был М. Е. Сал­ты­ков-Щед­рин; со­хра­ни­лась часть пар­ка); око­ло пос. Веш­ки – усадь­ба А. А. Ру­пер­ти Ли­пов­ка с гл. до­мом в ду­хе пал­ла­ди­ан­ства (1906–09, арх. И. В. Жол­тов­ский; пе­ре­стро­ен для ре­зи­ден­ции И. В. Ста­ли­на Лип­ки к 1937; слу­жеб­ный кор­пус с при­мы­каю­щей элек­тро­стан­ци­ей, бе­сед­ка, мост – ок. 1909).

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