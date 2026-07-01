МЫСЛИВСКИЙ ВЕСЛАВ

МЫСЛИВСКИЙ ВЕСЛАВ - польский писатель.

В 1951-1956 годах учил­ся в Люб­лин­ском ка­то­лическом университете. Жи­вёт в Вар­ша­ве. С 1967 года заместитель главного ре­дак­то­ра издательства «Ludowa Sp ́oł ­dzie­lnia Wy­dawnicza»; главный ре­дак­тор жур­на­лов «Re­giony» (в 1975-1998 годах) и «Sycyna» (в 1993-1999 годах).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1955 году. В цен­тре твор­че­ст­ва Мысливский - те­ма раз­ру­ше­ния пат­ри­ар­халь­но­го ук­ла­да польской де­рев­ни; ге­рой его про­из­ве­де­ний - сель­ский жи­тель, с тру­дом адап­ти­рую­щий­ся к со­ци­аль­ным пре­об­ра­зо­ва­ни­ям: по­вес­ти «Го­лый сад» («Nagi sad», 1967 год, русский перевод 1978 год), «За­мок» («Pa­ł ac», 1970 год), ро­ма­ны «Ка­мень на ка­мень» («Kamień na ka­mieniu», 1984 год, русский перевод 1987 года), «Кру­го­зор» («Widnokrag», 1997 год).

В ро­ма­не «Трак­тат о лу­ще­нии фа­со­ли» («Traktat o ł uskaniu fasoli», 2006 год) об­ра­щён­ный к слу­чай­но­му слу­ша­те­лю рас­сказ про­сто­го че­ло­ве­ка о сво­ей жиз­ни в со­циа­ли­стической Поль­ше пе­ре­рас­та­ет в ме­та­фи­зический трак­тат о слож­но­сти, та­ин­ст­вен­но­сти и не­по­сти­жи­мо­сти бы­тия. Про­зу Мысливского от­ли­ча­ет бо­гат­ст­во язы­ка, сти­ли­зо­ван­но­го под речь де­ре­вен­ско­го жи­те­ля. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: дра­мы «Вор» («Złodziej», 1973 год, русский перевод 1976 года), «Ключ­ник» («Klucz­nik», 1978 год), «Де­ре­во» («Drze­wo», 1989 год), «Ре­к­ви­ем по хо­зяй­ке» («Requiem dla gospodyni», 2000 год); ки­но­сце­на­рии.