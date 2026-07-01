МЫСЛИВСКИЙ ВЕСЛАВ
МЫСЛИВСКИЙ ВЕСЛАВ - польский писатель.
В 1951-1956 годах учился в Люблинском католическом университете. Живёт в Варшаве. С 1967 года заместитель главного редактора издательства «Ludowa Sp ́oł dzielnia Wydawnicza»; главный редактор журналов «Regiony» (в 1975-1998 годах) и «Sycyna» (в 1993-1999 годах).
Дебютировал в печати в 1955 году. В центре творчества Мысливский - тема разрушения патриархального уклада польской деревни; герой его произведений - сельский житель, с трудом адаптирующийся к социальным преобразованиям: повести «Голый сад» («Nagi sad», 1967 год, русский перевод 1978 год), «Замок» («Pał ac», 1970 год), романы «Камень на камень» («Kamień na kamieniu», 1984 год, русский перевод 1987 года), «Кругозор» («Widnokrag», 1997 год).
В романе «Трактат о лущении фасоли» («Traktat o ł uskaniu fasoli», 2006 год) обращённый к случайному слушателю рассказ простого человека о своей жизни в социалистической Польше перерастает в метафизический трактат о сложности, таинственности и непостижимости бытия. Прозу Мысливского отличает богатство языка, стилизованного под речь деревенского жителя. Среди других произведений: драмы «Вор» («Złodziej», 1973 год, русский перевод 1976 года), «Ключник» («Klucznik», 1978 год), «Дерево» («Drzewo», 1989 год), «Реквием по хозяйке» («Requiem dla gospodyni», 2000 год); киносценарии.