МЫСЛИВЕЧЕК ЙОЗЕФ

МЫСЛИВЕЧЕК ЙОЗЕФ - чешский композитор.

Сын мель­ни­ка. Пер­во­на­чаль­ное музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ни­ях, в том числе в се­ми­на­рии ие­зуи­тов (1747-1752 годы). С 1760 года изу­чал ком­по­зи­цию у Ф. Ха­бер­ма­на и Й. Се­ге­ра в Пра­ге . В 1762 году из­да­ны его пер­вые ин­ст­ру­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния, в том числе 6 сим­фо­ний с на­зва­ния­ми ме­ся­цев (ян­варь - июнь).

С 1763 года в Ита­лии, в 1764-1766 годах со­вер­шен­ство­вал­ся у Дж. Б. Пе­шет­ти. Пер­вая опе­ра Мысливичека, про­зван­но­го Бо­гем­цем («Il Boemo»), - «Се­ми­ра­ми­да» (либретто П. Ме­та­ста­зио, 1765 год, Бер­га­мо). В 1770 году в Бо­ло­нье Mысливичек по­зна­ко­мил­ся с В.А. Мо­цар­том (в 1777 году вновь об­щал­ся с ним в Мюн­хе­не).

Все­го Мысливичек соз­дал около 30 опер-се­риа, в ко­то­рых про­явил се­бя как мас­тер во­каль­но­го пись­ма, изо­бре­та­тель­ный ме­ло­дист: «Бел­ле­ро­фонт» (либретто Дж. Бо­нек­ки, 1767 год, Не­аполь), «Де­мо­фонт» (1769 год, Ве­не­ция и Ве­на), «Мон­те­су­ма» (1771 год, Фло­рен­ция), «Та­мер­лан Ве­ли­кий» (1771 год, Ми­лан), «Ми­ло­сер­дие Ти­та» (1774 год, Ве­не­ция), «Эций» (1775 год, Не­аполь) и другое.

По­след­ние опе­ры Мысливичека («Ар­ми­да», 1779 год, Ми­лан, и «Ме­донт», 1780 год, Рим) не име­ли ус­пе­ха. Ав­тор ора­то­рий на биб­лей­ские сю­же­ты: «Святой Бе­не­дикт» (1768 год), «То­вий» (1769 год), «Смерть Ии­су­са» (1770 год), «Адам и Ева» (1771 год), «Уз­нан­ный Ио­сиф» («Giuseppe ricono­sciuto», 1769 год), «Стра­сти Ии­су­са Хри­ста» (1773 год), «Ав­ра­ам и Иса­ак» (1777 год).

Из об­шир­но­го на­сле­дия Мысливичека со­хра­ни­лась не­зна­чительная часть. Многие опе­ры ос­та­лись в ру­ко­пи­сях; не­ко­то­рые сим­фо­нические и ка­мер­ные со­чи­не­ния из­да­ны в XVIII веке, несколько про­из­ве­де­ний, об­на­ру­жен­ных в середине XX века, опуб­ли­ко­ва­ны современными из­да­тель­ст­ва­ми.

В сим­фо­нических (около 45 сим­фо­ний, увер­тю­ры) и ка­мер­ных (ок­те­ты для ду­хо­вых, смыч­ко­вые квин­те­ты, квар­те­ты, трио-со­на­ты и ди­вер­тис­мен­ты для трио) про­из­ве­де­ни­ях ощу­ти­мо боль­шое сход­ст­во с ран­ним твор­че­ст­вом Мо­цар­та , ко­то­ро­му да­же при­пи­сы­ва­лись не­ко­то­рые со­чи­не­ния Мысливичека (в том числе ора­то­рия «Ав­ра­ам и Иса­ак»).

Им соз­да­ны так­же 12 свет­ских кан­тат , ду­хов­ные со­чи­не­ния (мно­гие не сохранились), кон­цер­ты с ор­ке­ст­ром (4 для кла­ви­ра, 4 для скрип­ки, 1 для вио­лон­че­ли, 1 для флей­ты), ан­самб­ли с фортепиано (со­на­ты и ди­вер­тис­мен­ты для скрип­ки, пье­сы для вио­лон­че­ли, флей­ты), соль­ные кла­вир­ные со­на­ты, со­на­ти­ны, 6 ди­вер­тис­мен­тов, пье­сы для фор­те­пиа­но.