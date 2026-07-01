МЫСЛИВЕЧЕК ЙОЗЕФ
МЫСЛИВЕЧЕК ЙОЗЕФ - чешский композитор.
Сын мельника. Первоначальное музыкальное образование получил в духовных учебных заведениях, в том числе в семинарии иезуитов (1747-1752 годы). С 1760 года изучал композицию у Ф. Хабермана и Й. Сегера в Праге. В 1762 году изданы его первые инструментальные произведения, в том числе 6 симфоний с названиями месяцев (январь - июнь).
С 1763 года в Италии, в 1764-1766 годах совершенствовался у Дж. Б. Пешетти. Первая опера Мысливичека, прозванного Богемцем («Il Boemo»), - «Семирамида» (либретто П. Метастазио, 1765 год, Бергамо). В 1770 году в Болонье Mысливичек познакомился с В.А. Моцартом (в 1777 году вновь общался с ним в Мюнхене).
Всего Мысливичек создал около 30 опер-сериа, в которых проявил себя как мастер вокального письма, изобретательный мелодист: «Беллерофонт» (либретто Дж. Бонекки, 1767 год, Неаполь), «Демофонт» (1769 год, Венеция и Вена), «Монтесума» (1771 год, Флоренция), «Тамерлан Великий» (1771 год, Милан), «Милосердие Тита» (1774 год, Венеция), «Эций» (1775 год, Неаполь) и другое.
Последние оперы Мысливичека («Армида», 1779 год, Милан, и «Медонт», 1780 год, Рим) не имели успеха. Автор ораторий на библейские сюжеты: «Святой Бенедикт» (1768 год), «Товий» (1769 год), «Смерть Иисуса» (1770 год), «Адам и Ева» (1771 год), «Узнанный Иосиф» («Giuseppe riconosciuto», 1769 год), «Страсти Иисуса Христа» (1773 год), «Авраам и Исаак» (1777 год).
Из обширного наследия Мысливичека сохранилась незначительная часть. Многие оперы остались в рукописях; некоторые симфонические и камерные сочинения изданы в XVIII веке, несколько произведений, обнаруженных в середине XX века, опубликованы современными издательствами.
В симфонических (около 45 симфоний, увертюры) и камерных (октеты для духовых, смычковые квинтеты, квартеты, трио-сонаты и дивертисменты для трио) произведениях ощутимо большое сходство с ранним творчеством Моцарта, которому даже приписывались некоторые сочинения Мысливичека (в том числе оратория «Авраам и Исаак»).
Им созданы также 12 светских кантат, духовные сочинения (многие не сохранились), концерты с оркестром (4 для клавира, 4 для скрипки, 1 для виолончели, 1 для флейты), ансамбли с фортепиано (сонаты и дивертисменты для скрипки, пьесы для виолончели, флейты), сольные клавирные сонаты, сонатины, 6 дивертисментов, пьесы для фортепиано.