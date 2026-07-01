МЫСЛЬБЕК ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ

МЫСЛЬБЕК ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ - чешский скульптор.

Учил­ся в Пра­ге - в мас­тер­ских скульп­то­ров Т. Сеи­да­на и В. Ле­ви (1861-1868 годы), в АХ (1868-1872 годы) у жи­вопис­ца Й.М. Трен­кваль­да. В 1872-1873 годах пу­те­ше­ст­во­вал по Гер­ма­нии, за­ни­мал­ся у скульп­то­ра Э.Ю. Хе­не­ля в Дрез­де­не . В 1878 году по­се­тил Фран­цию. При­над­ле­жал к по­ко­ле­нию На­цио­наль­но­го те­ат­ра, ко­то­рое скла­ды­ва­лось во вре­мя строи­тель­ст­ва Национального те­ат­ра в Пра­ге (1868-1883 годы) и от­стаи­ва­ло прин­ци­пы са­мо­быт­но­сти чешской куль­ту­ры; для твор­че­ст­ва Мысльбека ха­рак­тер­ны по­эти­ка и сти­ли­сти­ка национального ро­ман­тиз­ма.

Для ук­ра­ше­ния праж­ско­го Национального те­ат­ра ис­пол­нил ал­ле­го­рические ста­туи, от­ме­чен­ные ли­рической трак­тов­кой те­мы, пе­ву­че­стью ли­ний и пла­стичной вы­ра­зи­тель­но­стью объ­ём­ных форм: «Дра­ма» и «Опе­ра» для пор­та­ла сце­ны (1871-1874 годы), « Му­зы­ка » (1892-1894 и 1907-1912 годы) для фойе.

Мысльбеку при­над­ле­жат порт­ре­ты многих дея­те­лей чешской куль­ту­ры, от­ли­чаю­щие­ся глу­би­ной пси­хо­ло­гических ха­рак­те­ри­стик (Б. Сме­та­ны, 1893-1894 годы; Й. Ко­ла­ра, 1894 год; ав­то­порт­рет, 1902-1903 годы, все - Му­зей скульп­ту­ры, за­мок Збра­слав, Пра­га).

Наи­боль­шую из­вест­ность при­нес­ла Мысльбеку его ра­бо­та в мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре, по­свя­щён­ной ле­ген­дар­ным пер­со­на­жам и ге­ро­ям чешской ис­то­рии: па­мят­ни­ки Я. Жиж­ке для Та­бо­ра (1874-1877 годы) и Ча­сла­ва, груп­пы для мос­та Па­лац­ко­го в Пра­ге (1887-1897 годы, ны­не - в пар­ке Вы­ше­гра­да; все - брон­за).

Главное про­из­ве­де­ние скульп­то­ра - кон­ный па­мят­ник святому Вац­ла­ву (брон­за, 1900-1904 годы; от­крыт в не­за­кон­чен­ном ви­де в 1913 году) на Вац­лав­ской площади, ко­то­ро­му при­над­ле­жит ве­ду­щая роль в про­стран­ст­вен­ной ор­га­ни­за­ции главной пло­ща­ди чешской сто­ли­цы.

В пла­стической раз­ра­бот­ке об­ра­зов святого Вац­ла­ва и его спод­виж­ни­ков со­че­та­ют­ся ост­рая ха­рак­тер­ность и по­этическое обоб­ще­ние; Мысльбек про­дол­жал ра­бо­ту над па­мят­ни­ком вплоть до сво­ей смер­ти. Пре­по­да­вал в Пра­ге в Ху­дожественно-при­клад­ном училище (профессор с 1885 года) и в АХ (профессор в 1896-1919 годах).

Твор­че­ст­во Мысльбека спо­соб­ство­ва­ло ста­нов­ле­нию национальной шко­лы чешской скульп­ту­ры.