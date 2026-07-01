МЫСЛЬБЕК ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ
МЫСЛЬБЕК ЙОЗЕФ ВАЦЛАВ - чешский скульптор.
Учился в Праге - в мастерских скульпторов Т. Сеидана и В. Леви (1861-1868 годы), в АХ (1868-1872 годы) у живописца Й.М. Тренквальда. В 1872-1873 годах путешествовал по Германии, занимался у скульптора Э.Ю. Хенеля в Дрездене. В 1878 году посетил Францию. Принадлежал к поколению Национального театра, которое складывалось во время строительства Национального театра в Праге (1868-1883 годы) и отстаивало принципы самобытности чешской культуры; для творчества Мысльбека характерны поэтика и стилистика национального романтизма.
Для украшения пражского Национального театра исполнил аллегорические статуи, отмеченные лирической трактовкой темы, певучестью линий и пластичной выразительностью объёмных форм: «Драма» и «Опера» для портала сцены (1871-1874 годы), «Музыка» (1892-1894 и 1907-1912 годы) для фойе.
Мысльбеку принадлежат портреты многих деятелей чешской культуры, отличающиеся глубиной психологических характеристик (Б. Сметаны, 1893-1894 годы; Й. Колара, 1894 год; автопортрет, 1902-1903 годы, все - Музей скульптуры, замок Збраслав, Прага).
Наибольшую известность принесла Мысльбеку его работа в монументальной скульптуре, посвящённой легендарным персонажам и героям чешской истории: памятники Я. Жижке для Табора (1874-1877 годы) и Часлава, группы для моста Палацкого в Праге (1887-1897 годы, ныне - в парке Вышеграда; все - бронза).
Главное произведение скульптора - конный памятник святому Вацлаву (бронза, 1900-1904 годы; открыт в незаконченном виде в 1913 году) на Вацлавской площади, которому принадлежит ведущая роль в пространственной организации главной площади чешской столицы.
В пластической разработке образов святого Вацлава и его сподвижников сочетаются острая характерность и поэтическое обобщение; Мысльбек продолжал работу над памятником вплоть до своей смерти. Преподавал в Праге в Художественно-прикладном училище (профессор с 1885 года) и в АХ (профессор в 1896-1919 годах).
Творчество Мысльбека способствовало становлению национальной школы чешской скульптуры.