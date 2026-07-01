МЫСЛАКОВСКИЙ ЗИГМУНД КАРОЛЬ

МЫСЛАКОВСКИЙ ЗИГМУНД КАРОЛЬ - польский педагог.

В 1913 году окон­чил фи­лософский факультет Ягел­лон­ско­го университета в Кра­ко­ве. С 1915 года пре­по­да­вал, в 1920-1923 годах ди­рек­тор учи­тель­ской се­ми­на­рии в Люб­ли­не. С 1927 года профессор, заведующий ка­фед­рой пе­да­го­ги­ки Ягел­лон­ско­го университета, од­но­вре­мен­но в 1927-1929 годах ди­рек­тор Пе­да­го­гического института в Ка­то­ви­це.

С 1933 года ре­дак­тор журнала «Pedagogiczna kul­tu­ra» («Пе­да­го­ги­че­ская куль­ту­ра»). Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны был уз­ни­ком фа­ши­ст­ско­го кон­цен­трационного ла­ге­ря, за­тем ру­ко­во­дил обу­че­ни­ем де­тей в под­поль­ных шко­лах близ Кра­ко­ва . В 1950-1957 годах рек­тор Выс­шей пе­да­го­гическоц шко­лы в Кра­ко­ве.

Ав­тор ка­пи­таль­но­го тру­да «Об­ще­ст­во и вос­пи­та­ние» («Pa ́nstwo a wycho­wanie», 1935 год), сис­те­ма­тического ву­зов­ско­го кур­са об­щей пе­да­го­ги­ки (1935 год) и др. Вы­де­лял две главные фу­нк­ции вос­пи­та­ния: адап­та­ци­он­ную, при­спо­саб­ли­ваю­щую мо­ло­дёжь к жиз­ни в ус­ло­ви­ях на­коп­лен­но­го на­ци­ей куль­тур­но­го на­сле­дия, и ре­кон­ст­рук­тив­ную, фор­ми­рую­щую твор­че­ское от­но­ше­ние к жиз­ни.

Пол­но­цен­ное раз­ви­тие лич­но­сти ре­бён­ка счи­тал воз­мож­ным толь­ко в под­лин­но де­мо­кра­тическом об­ще­ст­ве, в ус­ло­ви­ях шко­лы, от­ра­жаю­щей от­кры­тость об­ще­ст­ва [книга «То­та­ли­та­ризм и куль­ту­ра» («Totalizm czy kultura»), 1938 год].