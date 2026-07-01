МЫСЛАКОВСКИЙ ЗИГМУНД КАРОЛЬ
МЫСЛАКОВСКИЙ ЗИГМУНД КАРОЛЬ - польский педагог.
В 1913 году окончил философский факультет Ягеллонского университета в Кракове. С 1915 года преподавал, в 1920-1923 годах директор учительской семинарии в Люблине. С 1927 года профессор, заведующий кафедрой педагогики Ягеллонского университета, одновременно в 1927-1929 годах директор Педагогического института в Катовице.
С 1933 года редактор журнала «Pedagogiczna kultura» («Педагогическая культура»). Во время 2-й мировой войны был узником фашистского концентрационного лагеря, затем руководил обучением детей в подпольных школах близ Кракова. В 1950-1957 годах ректор Высшей педагогическоц школы в Кракове.
Автор капитального труда «Общество и воспитание» («Pa ́nstwo a wychowanie», 1935 год), систематического вузовского курса общей педагогики (1935 год) и др. Выделял две главные функции воспитания: адаптационную, приспосабливающую молодёжь к жизни в условиях накопленного нацией культурного наследия, и реконструктивную, формирующую творческое отношение к жизни.
Полноценное развитие личности ребёнка считал возможным только в подлинно демократическом обществе, в условиях школы, отражающей открытость общества [книга «Тоталитаризм и культура» («Totalizm czy kultura»), 1938 год].