МЫСКИ

МЫСКИ - го­род в Рос­сии, в южной час­ти Кеме­ров­ской области .

Насчитывает 43,0 тысяч человек (2010 год, пе­ре­пись; с под­чи­нён­ны­ми городской ад­ми­ни­ст­ра­ции на­се­лён­ны­ми пу­нк­та­ми 45,5 тысяч человек). Рас­по­ло­жен в Гор­ной Шо­рии, при впа­де­нии реки Мрас­су в реку Томь. Железнодорожная стан­ция. Че­рез Мыски про­хо­дит ав­то­до­ро­га Ле­нинск-Куз­нец­кий - Ме­ж­ду­ре­ченск.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1826 году как шор­ский улус То­ма­зок (То­ма­зак, Мыс­ки). Центр Гор­но-Шор­цев­ско­го (Гор­но-Шор­ско­го) района Куз­нец­ко­го округа Си­бир­ско­го края (1926-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1934 годы), Мыс­ков­ско­го района Но­во­си­бир­ской области (1939-1943 годы), Ке­ме­ров­ской области (1943-1956 годы). С 1949 года ра­бо­чий по­сё­лок, с 1956 года го­род Мыс­ки.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: Дво­рец куль­ту­ры имени М. Горь­ко­го (от­крыт в 1965 году), цер­ковь в честь Смо­лен­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия» (1999-2003); па­мят­ник А.П. Гай­да­ру (1987 год). Ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фический му­зей (2003 год).

Ос­но­ва городского хо­зяй­ст­ва - до­бы­ча и обо­га­ще­ние ка­мен­но­го уг­ля, осу­ще­ст­в­ля­ется под­раз­де­ле­ния­ми ком­па­нии «Юж­ный Куз­басс» (в со­ста­ве ком­па­нии «Ме­чел»): раз­рез «Си­бир­гин­ский» (1971 год), шах­та «Си­бир­гин­ская» (2002 год), центральная обо­га­тительная фаб­ри­ка «Си­бирь» (1974 год), обо­га­тительная ус­та­нов­ка «Си­бир­гин­ская»; пла­ни­ру­ет­ся строи­тель­ст­во обо­га­тительной фаб­ри­ки «Си­бир­гин­ская».

Про­изводство элек­тро­мон­таж­ных из­де­лий, строй­ма­те­риа­лов (железобе­тонных, ме­тал­лических кон­ст­рук­ций и других). Томь-Усин­ская ГРЭС (около 1300 МВт).

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