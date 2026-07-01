МЫСКИ
МЫСКИ - город в России, в южной части Кемеровской области.
Насчитывает 43,0 тысяч человек (2010 год, перепись; с подчинёнными городской администрации населёнными пунктами 45,5 тысяч человек). Расположен в Горной Шории, при впадении реки Мрассу в реку Томь. Железнодорожная станция. Через Мыски проходит автодорога Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск.
Впервые упоминается в 1826 году как шорский улус Томазок (Томазак, Мыски). Центр Горно-Шорцевского (Горно-Шорского) района Кузнецкого округа Сибирского края (1926-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1934 годы), Мысковского района Новосибирской области (1939-1943 годы), Кемеровской области (1943-1956 годы). С 1949 года рабочий посёлок, с 1956 года город Мыски.
Среди достопримечательностей: Дворец культуры имени М. Горького (открыт в 1965 году), церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (1999-2003); памятник А.П. Гайдару (1987 год). Историко-этнографический музей (2003 год).
Основа городского хозяйства - добыча и обогащение каменного угля, осуществляется подразделениями компании «Южный Кузбасс» (в составе компании «Мечел»): разрез «Сибиргинский» (1971 год), шахта «Сибиргинская» (2002 год), центральная обогатительная фабрика «Сибирь» (1974 год), обогатительная установка «Сибиргинская»; планируется строительство обогатительной фабрики «Сибиргинская».
Производство электромонтажных изделий, стройматериалов (железобетонных, металлических конструкций и других). Томь-Усинская ГРЭС (около 1300 МВт).