МЫШЛАЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗАХАРЬЕВИЧ

Сын статского советника. Окончил Житомирскую классическую гимназию. 1.9.1874 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 28.8.1876 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 22.5.1877 окончил училище и произведен в прапорщики (со старшинством с 10.8.1876) с назначением в 15-ю артиллерийскую бригаду. 26.12.1877 произведен в подпоручики. 18.12.1878 произведен в поручики. 8.10.1881 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 4.12.1883 произведен в штабс-капитаны. 25.3.1884 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 1.4.1884 окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ. 8.11.1884 переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 13 армейского корпуса. С 1.12.1886 по 2.12.1887 прикомандирован к 1-му лейб-гренадерскому Екатеринославскому полку для цензового командования ротой. 26.1.1888 назначен и. д. штаб-офицера при управлении начальника 18-й местной бригады. 2.4.1888 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Киевского военного округа. 24.4.1888 произведен в подполковники с утверждением в должности. 30.7.1888 назначен старшим адъютантом штаба Киевского военного округа. 17.11.1888 назначен старшим адъютантом штаба Московского военного округа. 17.8.1891 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Военного-ученого комитета Главного штаба. 5.4.1892 произведен в полковники за отличие по службе. 2.1.1897 назначен старшим делопроизводителем той же канцелярии. 26.8.1898 назначен экстраординарным профессором Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 6.11.1898 назначен ординарным профессором той же академии с оставлением в должности. 18.1.1899 назначен начальником Военно-ученого архива Главного штаба. 1.1.1901 произведен в генерал-майоры за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1900). 1.5.1903 назначен в число двух генералов, положенных по штату при Главном штабе. 16.2.1904 назначен начальником 1-го отдела управления дежурного генерала Главного штаба. 20.1.1905 утвержден в звании заслуженного ординарного профессора Николаевской академии Генерального штаба с оставлением в должности. 7.7.1905 назначен дежурным генералом Главного штаба. 6.12.1906 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 22.5.1908 назначен начальником Главного штаба. 14.3.1909 назначен начальником Генерального штаба. 19.9.1909 назначен командиром 2-го Кавказского армейского корпуса. 6.12.1912 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 24.12.1913 назначен помощником по военного части наместника его императорского величества на Кавказе. 30.8.1914 назначен помощником главнокомандующего Кавказского армией. 23.1.1915 возложены обязанности главного начальника Кавказского военного округа с оставлением в должности. 31.03.1915 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. 23.7.1915 определен на службу из отставки с назначением в распоряжение военного министра. В декабре 1915 г. назначен председателем Металлургического комитета и уполномоченным по делам металлургической промышленности Особого совещания по обороне государства. В августе 1916 г. назначен главным уполномоченным по снабжению металлами. 7.3.1917 назначен команд. войсками Казанского военного округа. 2.6.1917 назначен в распоряжение военного министра. В октябре 1917 г. прикомандирован к штабу Кавказского фронта. В декабре 1917 г. назначен председателем Кавказской военно-исторической комиссии по обобщению опыта мировой войны при штабе Кавказского военного округа.

По первому браку разведен. Жена (2-я): вдова старшего председателя Саратовской судебной палаты Анна Николаевна (в 1-м браке Безе). Дети (от 1-го брака): Всеволод (род. 8.5.1889–15.8.1951, Ульм, Германия).