МЫОНГ ЯЗЫК

МЫОНГ - язык на­ро­да мы­онг .

Рас­про­стра­нён (в основном как язык бы­то­во­го об­ще­ния) в гор­ных рай­о­нах Северного Вьет­на­ма и се­ве­ра Центрального Вьет­на­ма. Чет­вёр­тый по чис­лу го­во­ря­щих [ко­то­рое со­став­ля­ет свыше1,2 миллионов человек (оценка по переписи 2009 года)] сре­ди язы­ков Вьет­на­ма.

От­но­сит­ся к вьет­ским язы­кам (северная под­груп­па). Диа­лек­ты и говоры (около 30) де­лят­ся на 3 группы: се­вер­ную (провин­ции Шонла, Хазянг, Туенкуанг, Лаокай, Футхо и Йенбай; в лек­си­ке мно­го за­им­ст­во­ва­ний из тай­ско­го языка), цен­траль­ную (провинция Хоабинь и её окрестности; пре­имущественно об­ще­мы­онг­ская лек­си­ка), юж­ную (про­вин­ции Тханьхоа, Нгеан, Хатинь и Ку­анг­бинь; характерно влияние вьетнамских диа­лектов).

Язык то­наль­ный сло­го­вой мо­но­сил­ла­би­че­ский изо­ли­рую­щий (смотреть То­наль­ные язы­ки, Сло­го­вые язы­ки, Мо­но­сил­ла­бизм, Изо­ли­рую­щие язы­ки). Боль­шин­ст­во диа­лек­тов име­ют 5-член­ную сис­те­му то­нов. То­наль­ная си­сте­ма близ­ка к диа­лек­там вьетнамского язы­ка про­вин­ций Тхань­хоа и Нге­ан.

В не­ко­то­рых го­во­рах со­хра­ня­ют­ся ини­ци­аль­ные кон­со­на­нт­ные кла­сте­ры (на­чаль­но­сло­го­вые сте­че­ния со­глас­ных), а так­же тер­ми­на­ли (ко­неч­но­сло­го­вые эле­мен­ты) -l и -ɯ. Глас­ные пред­став­ле­ны мо­но­фтон­га­ми и диф­тон­га­ми. По дол­го­те-крат­ко­сти фо­но­ло­ги­че­ски обыч­но про­ти­во­по­став­ля­ются 2 па­ры глас­ных: aː /)a и ɤː /)ɤ. Смыч­ные ко­неч­но­сло­го­вые со­глас­ные им­пло­зив­ны (не за­вер­ша­ют­ся взры­вом), что ти­пич­но для мно­гих язы­ков Юго-Вост. Азии . В ис­кон­ной лек­си­ке струк­тур­но пре­об­ла­да­ют мо­но­сил­ла­бы (од­но­слож­ные сло­ва).

Для Мыонга ха­рак­тер­ны ана­ли­тизм, ис­поль­зо­ва­ние слу­жеб­ных эле­мен­тов, мно­го­фу­нк­ци­о­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние клас­си­фи­ка­то­ров, раз­ли­че­ние ин­клю­зив­ных и эк­склю­зив­ных (смотреть Ин­клю­зив, Экс­клю­зив) лич­ных ме­сто­име­ний 1-го ли­ца множественного числа, употребление терминов родства в функции личных местоимений. По­ря­док слов стро­го фик­си­ро­ван: «под­ле­жа­щее+ска­зуе­мое+до­пол­не­ние»; оп­ре­де­ле­ние сле­ду­ет за оп­ре­де­ляе­мым, счёт­ный комп­лекс (чис­ли­тель­ное+клас­си­фи­ка­тор) пред­ше­ст­ву­ет су­ще­ст­ви­тель­но­му.

В отличие от вьетнамского языка, Мыонг подвергся лишь незначительному лексическому влиянию китайского языка. Новые заимствования приходят в основном из вьетнамского языка и относятся к сфе­ре общественно-политической и терминологической лексики. Основные способы словообразова­ния - словосложение и редупликация.

Язык младописьменный. Фольк­лор­ные па­мят­ни­ки Мыонга, в том числе наи­бо­лее из­ве­ст­ный ми­фо­ло­гический сти­хотворный эпос «Te t ́ 0ac te đác» («Рож­де­ние Зем­ли и рож­де­ние Во­ды»), стихотворные ска­за­ния, на­род­ные и об­ря­до­вые пес­ни, ис­то­рические пре­да­ния и другое, до­ны­не за­пи­сы­ва­ют­ся с по­мо­щью вьетнамской гра­фи­ки «тьы куок нгы». На Мыонг ве­дёт­ся те­ле- и ра­дио­ве­ща­ние.

Словари:

Nguyẽn Văn Khang. T ̀u' đ i ’ 0 en Mu' 8 o' ng- Vî[et. Hà N̂[oi, 2002.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)