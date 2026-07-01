МЫОНГ ЯЗЫК
МЫОНГ - язык народа мыонг.
Распространён (в основном как язык бытового общения) в горных районах Северного Вьетнама и севера Центрального Вьетнама. Четвёртый по числу говорящих [которое составляет свыше1,2 миллионов человек (оценка по переписи 2009 года)] среди языков Вьетнама.
Относится к вьетским языкам (северная подгруппа). Диалекты и говоры (около 30) делятся на 3 группы: северную (провинции Шонла, Хазянг, Туенкуанг, Лаокай, Футхо и Йенбай; в лексике много заимствований из тайского языка), центральную (провинция Хоабинь и её окрестности; преимущественно общемыонгская лексика), южную (провинции Тханьхоа, Нгеан, Хатинь и Куангбинь; характерно влияние вьетнамских диалектов).
Язык тональный слоговой моносиллабический изолирующий (смотреть Тональные языки, Слоговые языки, Моносиллабизм, Изолирующие языки). Большинство диалектов имеют 5-членную систему тонов. Тональная система близка к диалектам вьетнамского языка провинций Тханьхоа и Нгеан.
В некоторых говорах сохраняются инициальные консонантные кластеры (начальнослоговые стечения согласных), а также терминали (конечнослоговые элементы) -l и -ɯ. Гласные представлены монофтонгами и дифтонгами. По долготе-краткости фонологически обычно противопоставляются 2 пары гласных: aː /)a и ɤː /)ɤ. Смычные конечнослоговые согласные имплозивны (не завершаются взрывом), что типично для многих языков Юго-Вост. Азии. В исконной лексике структурно преобладают моносиллабы (односложные слова).
Для Мыонга характерны аналитизм, использование служебных элементов, многофункциональное использование классификаторов, различение инклюзивных и эксклюзивных (смотреть Инклюзив, Эксклюзив) личных местоимений 1-го лица множественного числа, употребление терминов родства в функции личных местоимений. Порядок слов строго фиксирован: «подлежащее+сказуемое+дополнение»; определение следует за определяемым, счётный комплекс (числительное+классификатор) предшествует существительному.
В отличие от вьетнамского языка, Мыонг подвергся лишь незначительному лексическому влиянию китайского языка. Новые заимствования приходят в основном из вьетнамского языка и относятся к сфере общественно-политической и терминологической лексики. Основные способы словообразования - словосложение и редупликация.
Язык младописьменный. Фольклорные памятники Мыонга, в том числе наиболее известный мифологический стихотворный эпос «Te t ́ 0ac te đác» («Рождение Земли и рождение Воды»), стихотворные сказания, народные и обрядовые песни, исторические предания и другое, доныне записываются с помощью вьетнамской графики «тьы куок нгы». На Мыонг ведётся теле- и радиовещание.
Словари:
Nguyẽn Văn Khang. T ̀u' đ i ’ 0 en Mu' 8 o' ng- Vî[et. Hà N̂[oi, 2002.