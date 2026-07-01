МЫОНГ (Тайское ‒ княжество, страна; самоназвания ‒ мол, муал, мон, монглон)
Один из вьет-мыонгских народов на севере Вьетнама (в основном провинции Футхо, Виньфук, Хоабинь, Ниньбинь, север Тханьхоа, восток Шонла и юг Йенбай).
Численность 1,3 млн. чел., из них в провинциях Хоабинь 502 тыс. чел., Тханьхоа 341,4 тыс. чел., Футхо 184,1 тыс. чел., Шонла 81,5 тыс. чел., Ниньбинь 22,6 тыс. чел. (2009, перепись). Говорят на яз. мыонг. В осн. придерживаются традиц. верований, есть буддисты и католики.
По-видимому, отделились от вьетов в 10–11 вв. По культуре близки к вьетам, по социальной организации – к соседним тайским народам. Живут в горных и предгорных районах. Осн. занятие – поливное рисоводство, выращивают также кукурузу, батат, овощи; занимаются охотой и рыболовством. Развиты ткачество, вышивка (мотивы – цветы, птицы, олени, драконы), плетение, изготовление бронзовой посуды, гонгов и др. Жилище свайное каркасное из бамбука с террасой, четырёхскатной крышей из травы и пальмовых листьев, может достигать 100 м в длину. Женщины носят длинную прямую чёрную запашную юбку, распашную белую или голубую кофту, вышитые широкий пояс и белый платок. На поясе носят корзину (оп).
Делились на патрилинейные роды и линиджи, в которых выделялись старшая и младшая ветви. Поселения (куэл) насчитывают до 50 домохозяйств, наследственный вождь – куэла. Простолюдины носили общую фамилию Буй. Роды подразделялись на экзогамные. Во главе общин (бан) стоял вождь (ланг дао), принадлежавший к одному из четырёх влиятельных родов (Дин, Квах, Бах или Хоанг); во главе объединения общин (мыонг) – ланг кун. Мыонгская аристократия подчинялась вьетской. Традиц. семья большая (до сер. 20 в.), брак патрилокальный кросскузенный, была распространена полигиния. В наследовании практиковался майорат. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа в поколении родителей и бифуркативного в поколении эго. Сиблинги делятся по относит. возрасту. Сохраняются пережитки тотемизма (запрет на убийство и употребление в пищу мяса определённых животных), культы предков, духов, Небесного властителя, Властителя водяных змей Мыонг Быа Кху, бога риса Нанг Шори, вера во вредоносных духов (ма тяй, ма ем), шаманизм (шаманами оонг мо становятся люди с физич. недостатками; шаманские атрибуты – меч, жезл с павлиньими перьями, сумка с амулетами). Гл. праздники – весенний Новый год (Шанбуа), праздник нового риса (Самок) и др. Известны эпос (в т. ч. миф о сотворении мира «Рождение Земли и рождение Воды»), мифы (о первых людях, рождённых из яйца, о похищении огня оводом, о черепахе, научившей людей строить свайные дома, и др.), историч. предания; танцы по случаю жертвоприношения буйвола со щитом (хиен) и с палками (гай), женский хороводный танец (соан) на празднике Самок.
Устное творчество. Основа муз. традиции – женские гонговые ансамбли шак буа: как правило, 12 женщин, играющих каждая на одном гонге (конг мыонг), располагаются в ряд или движутся по кругу танцуя. Во время традиц. праздников, на свадьбах, похоронах, новосельях исполняются многоголосные гонговые пьесы, которые передаются из поколения в поколение (одна из самых древних – пьеса благодарения божеству или духу-покровителю в обряде жертвоприношения буйвола). В прошлом гонги имелись в каждом доме, ныне наибольшее их количество сосредоточено в дер. Мыонгтханг у. Каофонг (ок. 3 тыс.). Поныне сохранилась ритуальная игра на т. н. бронзовых барабанах (восходят к культуре Донгшон). В 1987 проведён крупнейший фестиваль гонговой музыки народов Сев. Вьетнама. В 20 в. у М. распространились инструменты вьетов: 2-струнный лютневый с длинной шейкой и круглым корпусом дан нгует и однострунный дан бау. Среди др. инструментов: флейты, язычковый инструмент кень, барабаны, тарелки. Песни: трудовые, церемониальные, шаманские, похоронные; во время похоронного обряда исполняются также эпич. сказания. На всех традиц. праздниках исполняется театрализов. танец с барабаном, связанный с почитанием духов предков; в прошлом его исполняли двое – «отец» и «сын» (в соответствии с легендой о происхождении танца: отец, оплакивающий умершую жену, танцевал и играл на барабане, чтобы отвлечь страдающего сына, а после его смерти сын исполнял этот танец, оплакивая отца), ныне исполнителей четверо: гл. танцор играет на большом бочонкообразном барабане ду, остальные – на духовом язычковом инструменте, малом барабане и бамбуковых кастаньетах.
Автор статьи: Г. В. Дзибель, О. В. Егорунин;М. В. Есипова (устное творчество).