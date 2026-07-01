МЫОНГ (Тайское ‒ княжество, страна; самоназвания ‒ мол, муал, мон, монглон)

Один из вьет-мы­онг­ских на­ро­дов на се­ве­ре Вьет­на­ма (в основном про­вин­ции Фут­хо, Винь­фук, Хоа­бинь, Нинь­бинь, се­вер Тхань­хоа, вос­ток Шон­ла и юг Йен­бай).

Чис­лен­ность 1,3 млн. чел., из них в про­вин­ци­ях Хоа­бинь 502 тыс. чел., Тхань­хоа 341,4 тыс. чел., Фут­хо 184,1 тыс. чел., Шон­ла 81,5 тыс. чел., Нинь­бинь 22,6 тыс. чел. (2009, пе­ре­пись). Го­во­рят на яз. мы­онг. В осн. при­дер­жи­ва­ют­ся тра­диц. ве­ро­ва­ний, есть буд­ди­сты и ка­то­ли­ки .

По-ви­ди­мо­му, от­де­ли­лись от вье­тов в 10–11 вв. По куль­ту­ре близ­ки к вье­там, по со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции – к со­сед­ним тай­ским на­ро­дам. Жи­вут в гор­ных и пред­гор­ных ра­йо­нах. Осн. за­ня­тие – по­лив­ное ри­со­вод­ст­во, вы­ра­щи­ва­ют так­же ку­ку­ру­зу, ба­тат, ово­щи; за­ни­ма­ют­ся охо­той и ры­бо­лов­ст­вом. Раз­ви­ты тка­че­ст­во, вы­шив­ка (мо­ти­вы – цве­ты, пти­цы, оле­ни, дра­ко­ны), пле­тение, из­го­тов­ле­ние брон­зо­вой по­су­ды, гон­гов и др. Жи­ли­ще свай­ное кар­кас­ное из бам­бу­ка с тер­ра­сой, че­ты­рёх­скат­ной кры­шей из тра­вы и паль­мо­вых ли­сть­ев, мо­жет дос­ти­гать 100 м в дли­ну. Жен­щи­ны но­сят длин­ную пря­мую чёр­ную за­паш­ную юб­ку, рас­паш­ную бе­лую или го­лу­бую коф­ту, вы­ши­тые ши­ро­кий по­яс и бе­лый пла­ток. На поя­се но­сят кор­зи­ну (оп).

Де­ли­лись на пат­ри­ли­ней­ные ро­ды и ли­нид­жи, в ко­то­рых вы­де­ля­лись стар­шая и млад­шая вет­ви. По­се­ле­ния (ку­эл) на­счи­ты­ва­ют до 50 до­мо­хо­зяйств, на­след­ст­вен­ный вождь – куэ­ла. Про­сто­лю­ди­ны но­си­ли об­щую фа­ми­лию Буй. Ро­ды под­раз­де­ля­лись на эк­зо­гам­ные. Во гла­ве об­щин (бан) сто­ял вождь (ланг дао), при­над­ле­жав­ший к од­но­му из че­ты­рёх влия­тель­ных ро­дов (Дин, Квах, Бах или Хоанг); во гла­ве объ­еди­не­ния об­щин (мыонг) – ланг кун. Мы­он­г­ская ари­сто­кра­тия под­чи­ня­лась вьет­ской. Тра­диц. се­мья боль­шая (до сер. 20 в.), брак пат­ри­ло­каль­ный крос­ску­зен­ный, была рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния. В на­сле­до­ва­нии прак­ти­ко­вал­ся май­о­рат. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и би­фур­ка­тив­но­го в по­ко­ле­нии эго. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. воз­ра­сту. Со­хра­ня­ют­ся пе­ре­жит­ки то­те­миз­ма (зап­рет на убий­ст­во и упо­треб­ле­ние в пи­щу мя­са оп­ре­де­лён­ных жи­вот­ных), куль­ты пред­ков, ду­хов, Не­бес­но­го вла­сти­те­ля, Вла­сти­те­ля во­дя­ных змей Мы­онг Быа Кху, бо­га ри­са Нанг Шо­ри, ве­ра во вре­до­нос­ных ду­хов (ма тяй, ма ем), ша­ма­низм (ша­ма­на­ми оонг мо ста­но­вят­ся лю­ди с фи­зич. не­дос­тат­ка­ми; ша­ман­ские ат­ри­бу­ты – меч, жезл с пав­линь­и­ми перь­я­ми, сум­ка с аму­ле­та­ми). Гл. празд­ни­ки – ве­сен­ний Но­вый год (Шан­буа), празд­ник но­во­го ри­са (Са­мок) и др. Из­вест­ны эпос (в т. ч. миф о со­тво­ре­нии ми­ра «Ро­ж­де­ние Зем­ли и ро­ж­де­ние Во­ды»), ми­фы (о пер­вых лю­дях, ро­ж­дён­ных из яй­ца, о по­хи­ще­нии ог­ня ово­дом, о че­ре­па­хе, нау­чив­шей лю­дей стро­ить свай­ные до­ма, и др.), ис­то­рич. пре­да­ния; тан­цы по слу­чаю жерт­во­при­но­ше­ния буй­во­ла со щи­том (хи­ен) и с пал­ка­ми (гай), жен­ский хо­ро­вод­ный та­нец (со­ан) на празд­ни­ке Са­мок.

Уст­ное твор­че­ст­во. Ос­но­ва муз. тра­ди­ции – жен­ские гон­го­вые ан­самб­ли шак буа: как пра­ви­ло, 12 жен­щин, иг­раю­щих ка­ж­дая на од­ном гон­ге (конг мы­онг), рас­по­ла­га­ют­ся в ряд или дви­жут­ся по кру­гу тан­цуя. Во вре­мя тра­диц. празд­ни­ков, на свадь­бах, по­хо­ро­нах, но­во­сель­ях ис­пол­ня­ют­ся мно­го­го­лос­ные гон­го­вые пье­сы, ко­то­рые пе­ре­да­ют­ся из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние (од­на из са­мых древ­них – пье­са бла­го­да­ре­ния бо­же­ст­ву или ду­ху-по­кро­ви­те­лю в об­ря­де жерт­во­при­но­ше­ния буй­во­ла). В про­шлом гон­ги име­лись в ка­ж­дом до­ме, ны­не наи­боль­шее их ко­ли­че­ст­во со­сре­до­то­че­но в дер. Мы­онг­т­ханг у. Као­фонг (ок. 3 тыс.). По­ны­не со­хра­ни­лась ри­ту­аль­ная иг­ра на т. н. брон­зо­вых ба­ра­ба­нах (вос­хо­дят к куль­ту­ре Донг­шон). В 1987 про­ве­дён круп­ней­ший фес­ти­валь гон­го­вой му­зы­ки на­ро­дов Сев. Вьет­на­ма. В 20 в. у М. рас­про­стра­ни­лись ин­ст­ру­мен­ты вье­тов: 2-струн­ный лют­не­вый с длин­ной шей­кой и круг­лым кор­пу­сом дан нгу­ет и од­но­струн­ный дан бау. Сре­ди др. ин­ст­ру­мен­тов: флей­ты, языч­ко­вый ин­ст­ру­мент кень, ба­ра­ба­ны, та­рел­ки. Пес­ни: тру­до­вые, це­ре­мо­ни­аль­ные, ша­ман­ские, по­хо­рон­ные; во вре­мя по­хо­рон­но­го об­ря­да ис­пол­ня­ют­ся так­же эпич. ска­за­ния. На всех тра­диц. празд­ни­ках ис­пол­ня­ет­ся те­ат­ра­ли­зов. та­нец с ба­ра­ба­ном, свя­зан­ный с по­чи­та­ни­ем ду­хов пред­ков; в про­шлом его ис­пол­ня­ли двое – «отец» и «сын» (в со­от­вет­ст­вии с ле­ген­дой о про­ис­хо­ж­де­нии тан­ца: отец, оп­ла­ки­ваю­щий умер­шую же­ну, тан­це­вал и иг­рал на ба­ра­ба­не, что­бы от­влечь стра­даю­ще­го сы­на, а по­сле его смер­ти сын ис­пол­нял этот та­нец, оп­ла­ки­вая от­ца), ны­не ис­пол­ни­те­лей чет­ве­ро: гл. тан­цор иг­ра­ет на боль­шом бо­чон­ко­об­раз­ном ба­ра­ба­не ду, ос­таль­ные – на ду­хо­вом языч­ко­вом ин­ст­ру­мен­те, ма­лом ба­ра­ба­не и бам­бу­ко­вых кас­тань­е­тах .

Автор статьи: Г. В. Дзи­бель, О. В. Его­ру­нин;М. В. Еси­по­ва (устное твор­че­ст­во).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)