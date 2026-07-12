МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД А.М. ЖУКОВА

Завод по производству и продаже мыла, основанный в середине XIX века в Российской империи ярославским мужиком Алексеем Жуковым.

Создание и история

Ярославец прибыл в столицу в 1845 г., накопив денег. Он отличался предприимчивостью и по приезде купил небольшую лавку на Боровой улице, начал торговать мылом и свечами, а вскоре основал маленький свечной завод на берегу реки Лигвы (ныне - Лиговский проспект). Завод этот был официально зарегистрирован в 1865 г. и получил название «Мыловаренный завод № 1».

Эмблемой производства был выбран жук-скарабей. Его и изображали на упаковках с мылом.

Визитной карточкой жуковского завода стало мраморное мыло (бело-голубое, с прожилками). Производили его огромными глыбами по 135 пудов весом (более 2 тонн). Для продажи разрезали на куски по 400 грамм и упаковывали в три слоя оберточной бумаги: сначала в белую бумагу, потом в фольгу и наконец в голубую бумагу. Сверху размещалась этикетка с изображением жука-скарабея.

Герб Жукова (скарабей) скоро стал известен всей России. В 1896 г. в Нижнем Новгороде прошла очередная выставка-ярмарка, где продукция его завода получила заслуженное высокое признание - ему было дано право ставить на своей продукции государственный герб Российской империи, что служило индикатором высочайшего качества.

В частности, этот факт доказывает широчайшую популярность мыла, изготовленного на заводе Жукова - его покупали не только обычные домохозяйки. Оно поставлялось также ко двору и на нужды российской армии.

Таким же показателем и одновременно катализатором успеха предприятия Жукова стала реклама, печатавшаяся в различных периодических изданиях.

К началу нового XX столетия во главе производства стали сыновья его основателя - Александр и Григорий. Стремясь развить используемые технологии, они привлекли к работе ученых-химиков. Так, например, Д.И. Менделеев посещал завод в качестве консультанта.

В 1918 г. завод был национализирован большевиками и переименован в «Карпов» (в честь заведующего отделом химической промышленности ВСНХ). При этом производство продолжалось. Предприятие работало даже по время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, производя мыло для города и фронта.

В 1991 г. оно оказался в руках трудового коллектива, который дал ему новое название – «Аист». Данное предприятие (ЗАО «Аист») работает по сей день.