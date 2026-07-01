МЫЛЬНИКОВЫ

Откуда пошли Мыльниковы?

Фамилия «Мыльниковы» имеет русское происхождение, она связана с профессиональным прозвищем «Мыльник».

О Мыльниковых в Сибири стало известно в XVIII в. Своим трудом они сколотили большое состояние и превратились в одну из богатейших иркутских купеческих династий XVIII – ХIХ вв.

В перечне жителей Иркутска фамилия «Мыльникъ» упоминается уже в начале XVIII в. К 1722 г. относится запись об Алексее Мыльникове. Спустя пять лет, в посадские Иркутска был записан из дер. Мыльниковой Никита Мыльников.

Согласно позициям разных исследователей, иркутские Мыльниковы были родом из Поволжья. Основателем династии купцов считают Прокопия Мыльникова, у которого было три сына: Николай, Михаил, Петр. Свидетельства тех лет повествуют об успешной деятельности этой богатой купеческой семьи, вкладывавшей свои многочисленные капиталы в Кяхтинскую торговлю, возившей свои товары на Ирбитскую и Макарьевскую ярмарки, а также в Москву. Мыльниковы были и участниками пушного промысла на Тихом океане.

Согласно спискам купцов XVIII в. Михаил Прокопьевич Мыльников был купцов с конца XVIII в. Однако уже в купеческих списках 1816 г. фигурировала только его супруга – вдова Федосья Федоровна Мыльникова.

Николай Петрович Мыльников

Больше всего сведений сохранилось о Николае Прокопьевиче Мыльникове (1745 – 1815), который вошел в историю как крупный иркутский купец и морской компаньон. Записавшись из цеховых в купеческое сословие в 1769 г., он с 1776 г. активно занялся пушным промыслом, был компаньоном таких известных купцов, как Г.И. Шелехов, П. Ледедев-Ласточкин, Л. Алин, А. Орехов, Панов. В итоге Н.П. Мыльников стал купцом 1-й гильдии и одним из крупнейших предпринимателей Сибири конца XVIII – начала XIX вв. Он организовал торговлю в Иркутске, Кяхте, Якутске, Охотске, Олекминске, проводил масштабные кредитные операции. В непростом деле ему помогали сыновья: Дмитрий, Яков, Михаил. Семья содержала кожевенный завод (1791), шляпную фабрику (1802). Н.П. Мыльников стал одним из основателей Иркутской коммерческой компании, которая в 1797 г. объединилась с компанией Г.И. Шелихова, а в 1799 г. образовалась Российско-Американская компания. Н.П. Мыльников возглавил Иркутскую контору. Исполнял административные должности (ратман в магистрате, городской голова). В 1809 г. сослан в Баргузинск, где впоследствии скончался.

Арест Н.П. Мыльникова ухудшил положение семьи. Если в 1811 г. Мыльниковы числились купцами 1-й гильдии, то уже в 1812 г. – во 2-й, в 1813 г. – в 3-й гильдии. Со смертью Н.П. Мыльникова семья перешла в мещанское сословие.

Династия

В результате первого брака у Н.П. Мыльникова родились сыновья Дмитрий (1765 – 1806), Яков (1769 – 1801), Михайл (род. 1781).

О Дмитрие Николаевиче Мыльникове известно, что он в 1793 – 1795 гг. был бургомистром в городском магистрате, с 1805 г. – городским головой. С 1806 г. – коммерции советник 8-го класса.

Во втором браке с Акулиной Андреевной Н.П. Мыльников детей не имел. После смерти супруга А.А. Мыльникова продолжила дело мужа, и уже в 1834 г. числилась в 1-й гильдии.

Брат Н.П. Мыльникова Петр Прокопьевич (род. 1774), с 1794 г. числился купцом 3-й гильдии, но уже в 1811 г. перешел в мещанское сословие.

Сын Н.П. Мыльникова – Михаил Николаевич – с 1824 г. был записан в купцы 3-й гильдии, где долгое время и состоял.

Во второй половине ХIХ в. во 2-й гильдии Иркутска состояла невестка внука Н.П. мыльникова, почетная гражданка Олимпиада Филипповна (?–1905), которая была золотопромышленницей. Совместно с Д.Е. Серебренниковой в 1861 г. она подавала прошение об организации «Первого Ленского Пароходного товарищества». Была известным благотворителем и помогала учебным заведениям Иркутска.