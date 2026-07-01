МЫЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ

Торговая деятельность

О ранних годах жизни Николая Мыльникова практически ничего неизвестно. Сохранились сведения, что он родился в 1745 г.

В 1769 г. М. записался в купеческое сословие. Умело организовал торговое дело в Иркутске, Кяхте, Якутске, Охотске, Олекминске. Успешная деятельность позволила ему стать купцом 1-й гильдии и занять видное место в плеяде знаменитых сибирских купцов. Только в Иркутске он долгие годы числился под № 1 среди купечества.

В 1775 – 1777 гг. М. возглавлял городской магистрат Иркутска. В 1784 – 1786 гг. был городским головой.

В собственности М. находился кожевенный завод, козловая фабрика, шляпная фабрика и 40 частей в купеческом гостином дворе. М. вел торговлю на Кяхте, вывозя пушнину, а ввозя китайские товары. Другая сторона его деятельности – кредитование. М. давал кредиты купцам и торгующим мещанам.

Участие в купеческих компаниях

М. стал активным участником организации пушного промысла в северной части Тихого океана. Вместе с Г.И. Шелиховым он занимался отправкой промысловых судов. Их стараниями в 1779 г. на Командорских о-вах побывал «Петр и Павел». В 1780 г. на Алеутские о-ва зашел построенный купцами «Иоанн Рыльский». Однако в Авачинском заливе он сел на мель. Купцы понесли серьезные потери.

В 1792 г. М. вместе с сыновьями организовал собственную компанию, которая занималась морской торговлей и сбором пушнины. Однако в ее основе лежал мелкий капитал.

Смерть Г.И. Шелихова изменила расстановку сил среди видных купцов, занимавшихся пушным промыслом. В 1795 г. Мыльниковы вступили в борьбу с Шелиховыми. М. уговорил бывшего компаньона Г.И. Шелихова И.И. Голикова объединить капиталы. 20 июля 1797 г. последовало слияние компаний Г.И. Шелихова, И.И. Голикова и М. в единую американскую компанию. С образованием 8 июля 1799 г. Российско-Американской компании все противоборствующие стороны должны были действовать сообща. Стараниями Шелиховых делами компании они занимались в столице, а иркутской конторой управлял М.

Благотворительность

М. много сделал для Иркутска. Жертвовал церквям. Выделил средства на установку в 1808 г. серебряной с позолотой и чернью раки для мощей Святого Иннокентия.

Последние годы жизни

В 1809 г. между М. и иркутским губернатором Н.И. Трескиным возник конфликт, в результате которого он был сослан в Баргузинск, где в 1815 г. и умер.

Семья

Первая супруга – Наталья Михайловна (умерла). Дети: Дмитрий, Яков, Михайла.

Вторая супруга – Акулина Андреевна.