МЫЛЬНИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

В исторических источниках встречаются разные упоминания о дате рождения Михаила Алексеевича Мыльникова. Согласно одним данным он родился в 1750 г., согласно другим – 1751 г. Место рождения – г. Томск. Происходил из семьи купцов-старообрядцев.

Торговая деятельность

Продолжил семейное дело. С 1775 г. – купец 3-й гильдии, около 1786 г. – купец 2-й гильдии, с 1806 г. – купец 1-й гильдии. Специализировался на продаже российских, китайских и немецких товаров, вел оптовую и розничную торговлю в Томске. Торговал в десяти каменных лавках в Гостином дворе и в семи лавках в деревянных торговых рядах.

Владел акциями Русско-Американской компании. Собственник мукомольной мельницы под Томском. В собственности М. были даже одиннадцать дворовых калмыков. Владелец одного из первых в Томске каменного жилого дома в приходе Духовской церкви, двух деревянных домов и заимки. В 1817 г. М. приобрел на аукционе для своей дочери Настасьи каменный дом П.Ф. Шумилова, в 1821 г. – дом С. Зеленцова.

Общественная деятельность

Участвовал в общественной жизни Томска. Решением Томского городового сиротского суда в 1790 г. М. был назначен опекуном имущества и малолетних детей своего тестя – умершего купца Л.Д. Закревского. Исполнял должности ратмана, винного пристава. В 1803 – 1812 гг. – Томский городской голова (три срока подряд). Был в числе делегации от Томской городской думы на коронации императора Александра I.

Благотворительность

М. активно жертвовал на благотворительные цели. Финансировал сооружение каменного здания томской городской больницы. В годы Отечественной войны 1812 г. выделил 2 тыс. руб. на нужды народного ополчения.

О последних годах жизни М. данные не сохранились. Сведения о нем обрываются после 1825 г. В своем завещании М. просил направить свои заработанные капиталы на благотворительные цели.

Семья

Супруга – Авдотья (или Евдокия) Львовна, дочь томского купца Л.Д. Закревского. После смерти супруга ей перешло все имущество семьи.

Дети: Алексей, Григорий, Настасья, Ирина, Катерина; воспитанница Ульяна.