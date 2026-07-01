МЫЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 25 мая 1919 года в деревне Егорьевка (ныне – Касторенский район Курской области). После окончания семи классов школы и школы ФЗУ жил в Воронеже, работал на заводе. Без отрыва от производства окончил аэроклуб и рабфак.

В декабре 1939 года был призван в РККА . Окончил Борисоглебскую ВАШЛ, после чего служил в истребительных и штурмовых авиачастях.

Великая Отечественная война

В августе 1941 года был направлен на фронт. Сражался в составе 174-го (впоследствии – 15-го гвардейского) штурмового авиационного полка, прошёл путь от пилота до командира эскадрильи. На начальном этапе войны участвовал в боях под Брянском и Ленинградом. Уже в период с 21 сентября по 17 октября 1941 года совершил 12 боевых вылетов, в ходе штурмовок нанеся врагу большие потери.

Проявил себя как высококлассный лётчик-штурмовик. Особенно хорошо действовал в групповых воздушных операциях. Так, в июне-июле 1942 года он в составе группы гвардии майора Шалимова уничтожил ряд дальнобойных орудий, обстреливавших блокированный Ленинград и позиции 42-й и 55-й армий. Ему неоднократно и в дальнейшем поручались подобные задания – всего он совершил 48 вылетов на штурмовку огневых позиций гитлеровцев под Ленинградом. Отлично овладев техникой пилотирования, он выполнял самые сложные задачи в любых метеорологических условиях.

12 июня 1942 года Мыльников со своими товарищами совершил групповой налёт на аэродром Красногвардейск, практически полностью выведя его из строя. 24 июня 1942 года при бомбардировке финского порта Котка он нанёс врагу огромные потери, при этом сумев добраться до цели перегруженным – бомбовая нагрузка его штурмовика Ил-2 была превышена в полтора раза по сравнению с номинальной.

В дальнейшем участвовал в прорыве и окончательном снятии Ленинградской блокады, боях на Карельском перешейке, освобождении Прибалтики, боях в Восточной Пруссии. По состоянию на 23 сентября 1944 года он совершил 192 боевых вылета, нанеся врагу огромные потери. За это Мыльников был удостоен звания Героя Советского Союза. 15 февраля 1945 года он совершил уже 223 вылета, за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

В общей сложности за время своего участия в войне самолёт Мыльникова пять раз был сбит. 21 февраля 1945 года в районе посёлка Цинтен в Восточной Пруссии он в пятый раз был сбит, однако, в отличие от предыдущих подобных случаев, это окончилось тяжёлым ранением. С трудом дотянув машину до занятой советскими войсками территории, Мыльников сел на вынужденную посадку под Кройцбургом, при этом получил тяжёлую травму головы. В госпитале ему была выполнена трепанация черепа, и после длительного лечения медкомиссия признала его не годным к лётной работе.

Послевоенная жизнь

В ноябре 1945 года был уволен в запас. Жил в Москве. В 1954 году окончил ИНХ им. Г. В. Плеханова, долгие годы работал в организациях торговли, снабжения и бытового обслуживания населения. Скончался 26 сентября 1979 года.